Na daních můžete ušetřit téměř čtyři tisíce

Neváhejte a kupte

Po životní pojistce sáhněte v případě, že se zaměstnavatel rozhodl přidávat vám na ni peníze navíc, nad rámec mzdy. Ze zákona může posílat osm tisíc korun ročně a jsou to peníze, které nebudete danit ani vy, ani on. Sami si můžete (ale obvykle nemusíte) k pojistce připlácet další peníze, z nichž až 12 000 můžete odečíst z daňového základu. Po několika letech bude váš zůstatek kladný – poplatky se zaplatí z příspěvku zaměstnavatele.

Ti, kdo cítí potřebu být životně pojištěni, protože na jejich příjmu závisejí jiní lidé, a zároveň slušně vydělávají, jsou také potenciálními uživateli daňových úlev. Pojistku by si kupovali tak jako tak (i když asi jiného typu) a ve vyšším daňovém pásmu je zvýhodnění znatelné, peníze jim vzhledem k příjmu nebudou chybět v rodinném rozpočtu.

Buďte opatrní

Třeba netrpíte nedostatkem financí a daňové úspory vzniklé na základě životní pojistky vás lákají. Než smlouvu podepíšete, dobře si pročtěte podmínky, ptejte se na modelové výpočty při rozumném zhodnocení a na poplatky. Sjednejte si pojištění, jehož podmínky můžete měnit

s co nejnižší pojistnou částkou.

Pojistka pro vás není

Jste-li mladý člověk bez závazků, nebo naopak starší s již odrostlými dětmi, životní pojistku vůbec nepotřebujete. Ani daňové výhody to nemohou vylepšit. Na poplatcích za zprostředkování a vedení smlouvy zaplatíte tolik, že úspory budou jen optickým klamem – co dostanete zpět od finančního úřadu, to si již předtím nenápadně stáhla pojišťovna do své kapsy. Spořte raději jiným způsobem.

Daňové úlevy u životního pojištění

■ zaměstnavatel může přispívat až 8000 korun ročně, které ani on, ani zaměstnanec nedaní

■ zaměstnanec si může spořit neomezeně, ale až 12 000 korun, si může odečíst z daňového základu, a snížit tak částku zaplacenou na daních

■ pojistka musí být uzavřena na dobu alespoň 5 let a musí trvat minimálně do 60 let věku klienta

■ když klient životní pojistku vypoví dříve, musí daně doplatit

