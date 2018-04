Na dárky si půjčíte i bez úroků

Nejvýhodnější možnost zadlužení, kdy nezaplatíte ani korunu navíc nad cenu zboží, je letos dostupnější než loni. V bance však neuspějete, musíte rovnou do obchodu. Půjčku bez navýšení nabízí víc splátkových společností a i samotné platby jsou k rodinné kase šetrnější, dluh můžete umořovat třeba devět měsíců.

Jak se přesvědčila redaktorka MF DNES, v obchodech ji zákazníkovi, protože jim nepřináší žádný zisk, pochopitelně moc nevnucují. U jiných možností totiž musíte vždycky počítat s tím, že cenu přeplatíte, běžně o 10 procent. Výhodou však budou nízké splátky rozložené do delšího období. Pokud ale nedodržíte splátkový kalendář, může se dárek prodražit ještě o víc. Společnost si rychle začne účtovat poplatky a penále.

Nejpohodlněji přes internet

Nákup bez peněz není jen doménou kamenných obchodů, mohutně se rozmáhá i v internetových obchodech. Ty také většinou nabízejí několik možností zadlužení. Stačí sednout k počítači a vybírat. Výhodou je, že si půjčku neberete ve stresu a nejste odkázáni na to, co vám řekne či neřekne obchodník. Všechny informace včetně obchodních podmínek najdete na webových stránkách, můžete si i předem vyzkoušet na kalkulačkách různé modely splácení.

Postup je jednoduchý: vyberete si zboží, zakliknete možnost „dát do košíku“ a při volbě způsobu placení zvolíte splátkový prodej. Pak vás čeká formulář žádosti o úvěr: vyplníte jej, kliknutím elektronicky odešlete a počkáte na schválení. Pokud proběhne bez problémů, za pár dnů vám přivezou zboží. Při předání zkontrolují vaši totožnost, případě potvrzení o výši příjmů, a vy podepíšete úvěrovou smlouvu.

Půjčku vyřídíte i v bance

Pokud máte k běžnému účtu otevřený kontokorent, můžete peníze na Vánoce snadno vytáhnout z něj. Je to nejpohodlnější. Dluh je pak automaticky splácen z peněz, které vám na účet přijdou. Úrok se většinou pohybuje od 10 do 18 procent ročně a platíte ho jen po tu dobu, kdy jste na účtu v minusu – to by nemělo být déle než rok.

Další snadnou možností je kreditka. Její výhodou je, že když dluh zvládnete zaplatit během takzvaného bezúročného období – nejčastěji trvá 45 dní, nepočítají se vám úroky. Pokud to nestihnete, připravte se na poměrně vysoký úrok – může to být i víc než 25 procent ročně.

Do banky si můžete zajít také

pro spotřebitelský úvěr – většinou si však nemůžete půjčit méně než 20 000 korun a ne každý má takové příjmy, aby na půjčku dosáhl. Úroky neúčelových úvěrů se pohybují od 8 do 18 procent ročně. Navíc zaplatíte jednorázový poplatek za vyřízení úvěru – obvykle 1 procento z úvěru, minimálně však pětistovku, a pravidelně pak po celou dobu splácení hradíte vedení úvěrového, případně i běžného účtu – každý za 30 až 50 korun.

Rychlé půjčky? Ruce pryč!

Rychlým půjčkám na inzerát nebo po telefonu se raději vyhněte. To, že společnost pošle peníze, aniž by zkoumala vaše příjmy, převáží desítky až stovky procent ročně navíc, které budete muset zaplatit. Například společnost Ferratum půjčuje na 15 dní a za každou tisícovku si účtuje poplatek 250 korun. Společnosti tohoto typu mají často i velmi nadhodnocené smluvní pokuty za zpoždění splátky či nesplácení, kličky ve smlouvách nebo úrokové sazby uváděné v týdenních, nikoli ročních hodnotách.

Chybí na smlouvě RPSN? Budete mít nižší úrok

Abyste mohli jednotlivé úvěry mezi sebou porovnat a zjistit, který vás vyjde nejlevněji, zajímejte se hlavně o RPSN – to je takzvaná roční procentní sazba nákladů. Tedy údaj, který vyjadřuje celkové náklady na půjčku – v procentech vyjadřuje nejen úrokovou sazbu, ale i poplatky spojené s vyřízením úvěru. Čím je RPSN vyšší, tím je úvěr dražší. Když najdete dvě půjčky se stejnou úrokovou sazbou, ale odlišným RPSN, výhodnější je ta s nižším.

Tento údaj je také povinnou součástí smluv, když chybí, platíte věřiteli pouze úroky ve výši diskontní sazby ČNB – aktuálně je to 2,25 procenta ročně. Počítejte však s tím, že svůj nárok budete muset uplatnit soudní cestou. Podle loňské kontroly České obchodní inspekce údaj o RPSN chyběl ve 42 z 95 zkoumaných smluv. Jiní poskytovatelé půjček RPSN sice uvedou, ale chybně. Správnost si můžete zkontrolovat na například na kalkulačce finančního serveru www.penize.cz, najdete ji pod nástroji v horní liště. Výpočet je orientační, přesnou, ale o dost složitější kalkulačku najdete na webu ČOI (www.coi.cz).

Která půjčka je nejvýhodnější

Neberte si zbytečně úvěr na delší dobu, než je třeba. Akční nabídka nižších měsíčních splátek a delší doby splatnosti sice může na první pohled vypadat lákavě, ale čím déle úvěr máte, tím víc zaplatíte – nejen na úrocích, ale také na poplatku za vedení účtu i případném pojištění. Navíc nižší splátky svádějí k tomu, abyste si půjčili víc peněz, což může po čase vést k finančním problémům. Než smlouvu o půjčce podepíšete, měli byste jí rozumět a znát odpovědi na základní otázky typu:

jaké jsou celkové náklady na půjčku,

jaká je výše jednotlivých splátek (splátkový kalendář),

jaký je úrok a RPSN,

jak dlouho budu splácet,

kolik peněz zaplatím navíc,

kolik budu platit, když budu chtít úvěr splatit předčasně,

jaké smluvní sankce mi hrozí, pokud nezvládnu půjčku splácet

zda si musím si k půjče založit současně i běžný účet,

zda musím povinně uzavřít pojištění, co stojí, jaká rizika kryje?

Je lepší si smlouvu vzít domů a v klidu prostudovat, a když se vám bude něco zdát podezřelé, raději se zeptat.

Půjčky nejsou pro chudé

Než se kvůli dárkům zadlužíte, dobře zvažte, jestli půjčku ustojíte. Radost z vytouženého domácího kina nemusí vydržet ani do Silvestra, zatímco úvěr, za který jste ho pořídili, můžete splácet ještě za tři roky. Spotřebič ztratí svoji hodnotu, nebo dokonce doslouží dřív, než ho vůbec splatíte. Jestli už teď počítáte každou korunu a žijete od výplaty k výplatě, vánoční půjčka není dobrý nápad. Navíc od Nového roku kvůli zvýšení spodní sazby daně z přidané hodnoty podraží řada věcí každodenní spotřeby a do problémů se splácením se mohou dostat i ti, kteří zatím svoje úvěry zvládají.

I když se splácení nebojíte, je dobré se nejdřív zamyslet, jestli peníze nemůžete sehnat jinak nebo zda s nákupem chvíli nepočkat. Firmy často v závěru roku vyplácejí svým zaměstnancům prémie a někdo dostává od příbuzných peníze pod stromeček. Navíc v lednu obchodníci zahajují masivní výprodeje a věž, která před Vánocemi stála 5 000 korun, později pořídíte třeba i o tisícovku levněji.

Problémy se splácením má každá desátá domácnost

Dluhy a exekuce jsou nejčastějšími problémy, které řeší rodiny s nízkými příjmy. Banka jim obvykle nepůjčí, nebankovní společnost sice ano, ale nechá si za to pořádně zaplatit. Pak stačí, když se dlužník zpozdí třeba jen s jedinou splátkou. Okamžitě mu naskočí vysoké penále a pokud není schopen dluh ihned splatit, suma roste dál. Desetitisícová půjčka se tak snadno může vyšplhat na trojnásobek i víc. To si však většina lidí při podpisu smlouvy neuvědomuje nebo vůbec nepřipouští.

Jako například Pavelkovi: přestože paní je už několik měsíců bez práce, manžel pracuje jako skladník a dcera ještě studuje, chtěli si loňské Vánoce užít ve velkém stylu a vůbec neváhali se kvůli tomu zadlužit. Dceři pod stromeček nadělili zájezd do Londýna a sobě plazmovou televizi, dluh však nedokázali splácet a během několika měsíců celý případ skončil exekucí.

Nemáte na splátky? Volejte věřiteli

Pokud byste se dostali do situace, kdy na splátky nemáte, okamžitě kontaktujte svého věřitele. „Je důležité, aby dlužník s věřitelem komunikoval. Ten pak je většinou ochotný se dohodnout na splátkovém kalendáři, tedy rozložení dluhu do delšího období,“ vysvětluje Přemysl Houda z Asociace občanských poraden, která zadluženým lidem zdarma radí a pomáhá řešit jejich problémy.

Kolik zaplatíte za splátky: Domácí kino 25 000 Kč

GE Money Multiservis*

doba splácení: 24 měsíců

měsíční splátka: 1 250 Kč

RPSN: 19,75 %

akontace: 0 Kč

poplatky celkem: 960 Kč

celkem klient zaplatí: 30 000 Kč

* Poplatek 40 Kč je započítán v měsíční splátce.

Může být odpuštěn v rámci speciálních nabídek.



Home Credit

doba splácení: 20 měsíců

měsíční splátka: 1 100 Kč

RPSN: 11,7 %

akontace: 5 000 Kč

poplatky celkem: 0 Kč

celkem klient zaplatí: 27 000 Kč

Cetelem

doba splácení: 9 měsíců

měsíční splátka: 2 500 Kč

RPSN: 0 %

akontace: 2 500 Kč

poplatky celkem: 0 Kč

celkem klient zaplatí: 25 000 Kč

Essox

doba splácení: 20 měsíců

měsíční splátka: 1 250 Kč

RPSN: 0 %

akontace: 0 Kč

poplatky celkem: 0 Kč

celkem klient zaplatí: 25 000 Kč