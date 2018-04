Na dítě přispěje stát, musíte si ale o peníze říct

Jedno však platí pro všechny: o veškeré dávky státní sociální podpory si musíte požádat sami. Nebuďte proto líní, mnohdy stačí jen vyplnit formulář a odnést ho na úřad státní sociální podpory.

Na co mají nárok všichni

Porodné – za každé narozené dítě dostane matka 13 000 korun, je to jednorázový příspěvek, který můžete využít třeba na pořízení základní výbavičky a kočárku. Nárok na porodné však nemá jen matka, ale třeba i ten, kdo převezme dítě do jednoho roku do trvalé péče;

Rodičovský příspěvek – o měsíční příspěvek může požádat matka nebo otec, prostě ten rodič, který se osobně a celodenně stará o nejmladší dítě v rodině. Částka není pevně daná pro všechny, záleží na tom, jak dlouho budete s dítětem "doma“:

dvouletá rodičovská – 11 400 korun každý měsíc do dvou let věku dítěte, o tuto formu však může požádat pouze ten, kdo měl nárok na peněžitou pomoc v mateřství ve výši alespoň 380 korun za kalendářní den; celkem dostanete 216 600 korun

tříletá rodičovská – 7 600 korun každý měsíc do tří let věku dítěte, o tuto formu může požádat pouze rodič, který měl nárok na peněžitou pomoc v mateřství; celkem dostanete 235 600 korun

čtyřletá rodičovská – 7 600 korun do 21 měsíců věku dítěte a pak 3 800 každý měsíc až do jeho čtyř let; celkem dostanete 224 200 korun

Nejpomalejší varianta je jediná, kdy nemusíte dělat nic jiného než o příspěvek pouze požádat. Kdo nemá nárok na "mateřskou“, udělá to hned po porodu, ostatní během doby pobírání peněžité pomoci v mateřství, přibližně tedy do doby, než je dítěti pět měsíců.

Kdy požádat

U dvouleté a tříleté varianty čerpání rodičovského příspěvku je nutné splnit předepsané podmínky a navíc ještě neprošvihnout čas, kdy je třeba o ten který způsob vyplácení požádat. Pravidla jsou taková:

o rychlejší dvouleté čerpání musí rodič požádat nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 22 týdnů života. U dvojčat, trojčat a ostatních současně narozených dětí máte víc času. Nejpozdější termín podání žádosti je 31 týdnů života. To je právě doba, kdy u vícerčat skončí vyplácení peněžité pomoci v mateřství;

o klasické tříleté čerpání musí rodič požádat nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 21. měsíce věku.

Pozor, pokud si zvolíte jednu z "rychlostí“, nemůžete už pak volbu v budoucnu měnit. Když si například maminka zvolí dvouleté vyšší vyplácení a pak by se rozhodla být s dítětem doma ještě další rok, sice doma být může, ale už žádný příspěvek od státu dostávat nebude. Rodiče se přitom na rodičovské mohou libovolně střídat, jednou zvolenou variantu už však opustit nemohou.

Na rodičovské si můžete libovolně přivydělávat, či dokonce nastoupit zpět do zaměstnání. Podmínkou je, že přitom nesmíte dát dítě mladší tří let do jeslí na déle než pět dní v měsíci nebo dítě starší tří let do školky nebo jiného předškolního zařízení na více než čtyři hodiny denně nebo na pět celých dní v jednom kalendářním měsíci.

Kdo má dlouhodobě zdravotně postižené dítě, bude dostávat příspěvek 7 600 korun až do jeho sedmi let, bez ohledu na to, že si rodič třeba dříve zvolil jinou variantu.

Na co nemají nárok všichni

Přídavek na dítě – vyplácí se měsíčně, jeho výše závisí na stáří dítěte a nárok na něj mají jen rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima (například rodina s jedním šestiletým dítětem a příjmem do 16 992 korun);

do 6 let 500 korun

6 až 15 let 610 korun

15 až 26 let 700 korun

Sociální příplatek – jsou to peníze od státu pro ty rodiny, které pečují o dítě a mají příjem do dvojnásobku životního minima. Jeho výše závisí na věku dítěte a velikosti příjmů rodiny (od 320 do 1 125 korun měsíčně).

U zdravotních pojišťoven získáte pro děti tisíce

Zdravotní pojišťovny finančně přispívají klientům, kteří dbají o své zdraví, a mají i speciální nabídky pro děti a mládež. Peníze obvykle vyplácejí v hotovosti na svých kontaktních místech, třeba proti účtence za zboží, například ochrannou helmu. Nebo je zasílají převodem na účet či složenkou na základě potvrzení o tom, že dítě absolvovalo daný program, třeba plavecký kurz.

Někdy pojišťovny vydávají poukázku na nákup zboží zlevněného ve smluvních lékárnách či obchodech. A pokud máte nárok na slevu nebo bezplatný vstup do bazénu, stačí obvykle předložit průkazku pojišťovny. Naopak s vyplacením peněz předem nepočítejte. Vybrali jsme některé z nabídek, které pojišťovny pro dětské klienty mají.

Česká národní zdravotní pojišťovna

očkování – rakovina děložního čípku: do 18 let až 1 500 korun

plavání: 600 korun na permanentku do jakéhokoliv bazénu v ČR

rovnátka: až 1 400 korun do 18 let na pevná zubní rovnátka

Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

vitaminy: pro děti od 3 do 15 let, rodiče dítěte je dostanou u přepážky pojišťovny, do 3 let příspěvek až 100 korun

očkování – rakovina děložního čípku: v rámci balíčku* do 18 let, lze sdružit s nárokem na příspěvek, který mají rodiče

plavání: balíček*, ** na kurzy pro děti do 8 let

rovnátka: v rámci balíčku*, **

Oborová zdravotní pojišťovna

cyklistická a lyžařská přilba: od 1 do 19 let, až 500 korun v rámci balíčku

vitaminy: novorozenci až 1 700 korun (1 200 matka, 500 dítě)

očkování – rakovina děložního čípku: od 12 do 15 let, příspěvek až 1 500 korun

plavání: do 7 let, příspěvek až 500 korun v rámci balíčku*

Revírní bratrská pokladna

cyklistická a lyžařská přilba: až 1 200 korun v rámci balíčku*

vitaminy: až 100 korun

očkování – rakovina děložního čípku: od 12 do 26 let příspěvek 3 000 korun

plavání: až 1 200 korun v rámci balíčku*, do 3 let

léčba obezity: až 1 200 korun v rámci balíčku* nad 19 let

rovnátka: až 1 200 korun v rámci balíčku* nad 7 let

Vojenská zdravotní pojišťovna

cyklistická a lyžařská přilba: až 500 korun registrovaným sportovcům

vitaminy: 200 korun od 2 do 15 let

očkování – rakovina děložního čípku: 2 000 korun od 13 do 17 let

plavání: až 1 000 korun na kurz plavání do 3 let

rovnátka: až 1 200 korun, mladým lidem do 30 let

Všeobecná zdravotní pojišťovna

cyklistická a lyžařská přilba: až 500 korun do 15 let

plavání: až 1 000 korun na kurzy plavání s dětmi do 3 let

rovnátka: až 1 000 korun na pevná rovnátka do 18 let

léčba obezity: pro děti do 15 let – až 1 000 korun pro děti obézní, až 500 korun pro děti s nadváhou

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

očkování – rakovina děložního čípku: příspěvek až 2 000 korun

rovnátka: do 18 let příspěvek až 1 000 korun na jednu čelist

Zdravotní pojišťovna Agel

vitaminy: roční příspěvek do 100 korun

cyklistická a lyžařská přilba: až 1 000 korun v rámci balíčku pro děti do 18 let

očkování – rakovina děložního čípku: od 12 do 19 let 1 500 korun (pokud je u Agelu pojištěn některý z rodičů, pak 3 500 korun)

rovnátka: až 1 000 korun v rámci balíčku pro děti do 18 let

Zdravotní pojišťovna Metal–Aliance

cyklistická a lyžařská přilba: pro děti od 2 do 5 let v balíčku* do 750 korun, pro starší (mladí do 30 let) až 900 korun

očkování – rakovina děložního čípku: od 12 do 17 let, příspěvek až 4 000 korun

plavání: pro děti do 5 let v balíčku* do 750 korun, pro starší (mladí do 30 let) až 900 korun

léčba obezity: pro děti od 6 let v balíčku* až 900 korun

rovnátka: pro děti od 10 let příspěvek až 1 600 korun

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

cyklistická a lyžařská přilba: v rámci balíčku*, lze čerpat jen v některých měsících v roce až 500 korun do 18 let

vitaminy: do 300 korun, omezeno na únor, březen, říjen, listopad

očkování – rakovina děložního čípku: příspěvek až 2 500 korun

plavání: do 500 korun v rámci balíčku na kurz plavání, studenti do 26 let do 700 korun

léčba obezity: až 500 korun v rámci balíčku* na přípravky na snižování nadváhy předepsané lékařem, studenti do 26 let 700 korun

rovnátka: do 500 korun v rámci balíčku* do 18 let, studenti do 26 let do 700 korun

Poznámka:

* v rámci balíčku si lze vybrat služby do daného finančního limitu v kalendářním roce

** balíček 500 korun, pokud jsou oba rodiče pojištěnci HZP, pak 1 500 korun

Zdroj: zdravotní pojišťovny