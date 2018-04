Na dítě si odečtete o 924 korun víc než za rok 2009

Když z daňového základu vypočítáte 15procentní daň, nejsou to ještě peníze, které státu zaplatíte. Teď nastupuje takzvaná sleva na dani, která výslednou částku o významnou část sníží.

Sleva na poplatníka

Každý, kdo platí daně, má nárok na slevu na poplatníka. Nezáleží na tom, zda si podává daňové přiznání sám, či za něj vypořádává daně zaměstnavatel. Roční sleva zůstává stejná jako loni 24 840 korun. Částka se odečítá celá i v případě, že například poplatník zemře v průběhu roku či podniká jen několik měsíců.

Na tuto slevu mají nárok skutečně všichni poplatníci s trvalým bydlištěm v České republice včetně důchodců, kteří si přivydělávají.

Daňové zvýhodnění na dítě

Za každé dítě si můžete z daní odečíst 11 604 korun ročně. Je to o 924 korun více než loni. Je-li dítě zdravotně postižené, odečítáte dvojnásobek, čili 23 208 korun. Musí jít o takzvané vyživované dítě, které s vámi žije ve společné domácnosti.

I když je dítě dočasně mimo domov, třeba studuje v jiném městě, o slevu nepřijdete. Za vyživované se považuje především dítě, které je nezletilé (tedy do dovršení 18 let věku). Hranici lze posunout až do dovršení 26 let, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo když nemůže studovat nebo pracovat kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu.

Slevu si může odečíst pouze jeden z rodičů. Je na ni nárok jen za kalendářní měsíce, kdy vyživujete dítě ve společné domácnosti – včetně měsíce, kdy se dítě narodilo. Například když se dítě narodilo 30. listopadu, můžete si odečíst částku za dva měsíce, tedy 1 934 korun.

Daňové zvýhodnění na dítě můžou uplatnit i prarodiče, pokud rodiče příjmy nemají.

Sleva na manželku či manžela

Stejnou částku jako na sebe sama (tedy 24 840 korun) si mohou odečíst z vypočtené daně ti, kteří žijí v domácnosti s manželem/manželkou, který nemá vlastní příjmy nebo je má velmi malé. Podmínkou pro nárok na tuto slevu je, že druhý manžel nevydělá za kalendářní rok více než 68 000 korun.

Do vlastních příjmů se počítá:

hrubé výdělky ze zaměstnání, podnikání či dohod o provedení práce či pracovní činnosti)

peněžitá pomoc v mateřství (mateřská), dávky nemocenského pojištění (nemocenská)

podpora v nezaměstnanosti výplata (náhrada mzdy) za čerpanou dovolenou důchody (starobní, invalidní, vdovský i vdovecký)

výživné manželky po rozvodu (nikoli však výživné na dítě)

příjmy z prodeje nemovitostí, které nepatří do společného jmění manželů

dědictví, získané dary

Do vlastních příjmů se nepočítá:

rodičovský příspěvek

ostatní dávky státní sociální podpory včetně porodného a přídavku na dítě, sociálního příplatku, příspěvku na bydlení a podobně, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby

státní příspěvky na penzijní připojištění a stavební spoření

stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání

příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči.

Podmínkou je žití ve společné domácnosti. Slevu si můžete uplatnit i pokud nejste manželé po celý rok. Pak ovšem odečítáte jen poměrnou částku za celé měsíce, kdy trvalo manželství (za každý měsíc je to 2 070 korun). Rozhodující je však stav na začátku měsíce, takže pokud jste se vzali až 10. června, slevu si můžete odečíst až od července.

Je-li manžel, na kterého uplatňujete slevu, držitelem průkazu ZTP/P, máte nárok na dvojnásobnou slevu, tedy 49 680 korun.

Sleva pro studenty

Až 4 020 korun si může navíc kromě slevy na poplatníka odečíst každý student. Nárok na slevu má do dovršení věku 26 let i student v kombinovaném druhu studia (do 28 let, jde-li o prezenční formu studia v doktorském programu). Nárok na slevu nemá ten, kdo studuje střední školu dálkovou, distanční, kombinovanou nebo večerní formou. Slevu si můžete odečíst jen za kalendářní měsíce, v nichž jste splňovali uvedené podmínky. Za každý měsíc 335 korun.

Zdravotně postižení

Částku 2 520 korun ročně si můžou z daně odečíst lidé, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu prvního a druhého stupně postižení. U třetího stupně (dříve plný invalidní důchod) je sleva dvojnásobná, tedy 5 040 korun ročně.

Držitelé průkazu ZTP/P si mohou od vypočtené daně odečíst 16 140 korun ročně.

Slevy si můžete odečíst jen za kalendářní měsíce, v nichž splňujete nárok na patřičný druh důchodu.

Daňový bonus

Jestli vám tedy vyjde po odečtu slev záporné číslo, znamená to, že nebudete nic platit, ale na druhou stranu vám stát částku, která přešla do minusu, ani nevrátí.

Výjimkou je situace, kdy se dostanete do minusu kvůli daňovému zvýhodnění na děti. Rozdíl se v tom případě stává takzvaným daňovým bonusem. A to je částka, kterou vám stát vrátí. Minimálně můžete dostat stokorunu, maximálně 52 200 korun.

Daňový bonus může získat jen ten, kdo si v roce 2010 vydělal více než 48 tisíc korun. Počítají se jen příjmy ze zaměstnání, podnikání, pronájmu nebo z kapitálového majetku. Na bonus tedy nemají nárok třeba dlouhodobě nezaměstnaní.

Například matka samoživitelka s jedním dítětem si vypočítala daň 30 tisíc korun. Po odečtení slevy na sebe jí vyšlo 5 160 korun, když odečte další slevu na syna, vyjde jí minus 6 444 korun. Ty dostane od státu vyplacené jako bonus.