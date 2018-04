Češi moc štědří nejsou, na charitu přispívá jen každý pátý

Kde pomoci Tipy na vánoční sbírky a charitativní akce Projekty UNICEF

Africkým dětem můžete pomoci tím, že jim například za 1 300 korun koupíte terapeutickou výživu. Má vysoký podíl proteinů a je určená dětem strádajícím akutní podvýživou. Dar si mohou fyzické osoby odečíst z daní. Přispět české nadaci Dětský mozek a sdružení DebRa, které pomáhají lidem s nemocí motýlích křídel, lze také na vánoční akci Pečení pro děti. Uskuteční se v pražské pasáži Myslbek 3. a 17. prosince od 10 do 16 hodin. Známé osobnosti upečou sladké či slané dobroty a lidé si je mohou koupit za libovolný příspěvek vhozený do kasičky.

www.unicef.cz Tříkrálová sbírka

Do ulic vyjdou Kašpar, Melichar a Baltazar 6. ledna, ale i v následujících lednových dnech, a lidé mají možnost přispět na největší dobrovolnickou sbírku u nás, kterou pořádá každoročně Charita. Vybrané peníze jdou na pomoc lidem v nouzi, osamělým seniorům, matkám s dětmi v tísni, bezdomovcům, obětem živelních pohrom... Menší část peněz jde také na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí. Přispět lze i formou SMS zprávy v hodnotě 30 korun.

www.trikralovasbirka.cz World Community Grid

Pomoci dobré věci můžete i volnou kapacitou svého počítače. Prostřednictvím tohoto projektu dáte vánoční dárek vědeckým pracovníkům. Ti mají jedinečnou příležitost využívat zdarma výpočetní výkon na úrovni 15. nejvýkonnějšího superpočítače světa, který by pro ně za jiných okolností nebyl dostupný. To jim pomáhá urychlit významné výzkumy, například ty, které vyvíjejí léky proti AIDS nebo horečce dengue.

www.darujspravne.cz Člověk v tísni

Co třeba koupit kozu za 900 korun, respektive certifikát, že jednu kozu dostane rodina někde v Africe nebo na Šrí Lance a pomůže jí k lepšímu životu? Můžete ho dát někomu jako dárek. Nebo pošlete 450 korun na fotbalový míč pro kluky z Haiti, který jim udělá obrovskou radost.

www.skutecnydarek.cz