Na dovolené doporučuji „příjemný stres“

Kolik dní stačí k regeneraci?

Při plánování dovolené je třeba mít na zřeteli, že asi tři dny trvá adaptace na nečinnost. Jinými slovy - je těžké si zvyknout, že nic neděláme. Podobně je to i na konci dovolené, kdy se do vědomí vkrádají obavy z opětovného pracovního stresu. Odtud pramení ideální délka dovolené, která je obvykle doporučována na tři týdny nepřerušovaného volna. Ještě než za sebou definitivně zavřete dveře své kanceláře, je vhodné dokončit většinu rozpracovaných povinností, nebo je alespoň předat spolupracovníkovi. Myslete také na to, že ani služební mobil na pláž nepatří.

Čím si lidé dovolenou nejčastěji kazí?

V dnešní době zájezdů a zážitků na dluh zvažte, zda splátky úvěru nezatíží rodinný rozpočet natolik, že chvíle exotického potěšení budou vykoupeny celoročním hladověním. Důležitý je i způsob dopravy do cílové destinace. Někteří lidé nasednou do auta, obrazně řečeno položí cihlu na plyn a zastaví se až na pobřeží, kde pro ně začíná ta pravá dovolená. Začátek dovolené se tak promění v utrpení a v nutné zlo. Osobně vnímám cestu jako součást dovolené, a proto si ji chci také užít včetně různých odboček a zastávek.

Jakou aktivitu byste při dovolené doporučil?

Člověk by se měl věnovat záležitostem, které odkládá. Neobávejte se však ani obyčejného lenošení a nicnedělání, jednoduše vypněte. V práci zažíváme stres, který nám není příjemný - distres. Na dovolené bychom měli zažívat stres příjemný - eustres (pozitivní zátěž, aktivity), který nám přináší uvolnění a radost. Sedavé zaměstnání nahraďte fyzickou aktivitou, dřinu četbou knihy.

Je špatné zůstat doma?

Trávení dovolené doma považuji za zcela nevhodné. Podvědomí ani nezaznamená, že jde o nějakou zvláštní událost, a organismus si záminku pro odpočinek najde jen těžko. Běžné domácí práce přece tak lákají! Všem, kteří plánují svou dovolenou, bych doporučil, aby si dovolili zanechat práci tam, kam patří a odjeli pryč.