Na dovolené nepracujte!

Sám fakt, že máte dovolenou, ještě neznamená, že si odpočinete. "No jasně, bez tebe by se v práci všechno zhroutilo!" křičí na svého přítele slečna v plavkách na pláži v Makarské v Chorvatsku. Trhá mu přitom z ruky notebook, s nímž se muž před chvíli usadil pod slunečník. Byť slunce praží ostošest, vztah mezi těmi dvěma se ocitl na bodu mrazu.

Možná, že dotyčný k práci od své drahé polovičky utíká. Pak by si s ní měl promluvit. Ale pokud má opravdu strach, že se v jeho nepřítomnosti v práci něco hrozného stane, zhorší to nejen vztah s partnerkou, ale i jeho výkonnost v následujících měsících.



Zapomeňte na práci i na nudu

Existují lidé, kteří si dovolenou nedopřejí třeba dva roky. Někteří podnikatelé se bez ní obejdou, nebo musí obejít úplně. Ať jsou možnosti volna u každého jakékoli, měl by si ho umět užít. A zapomenout třeba na mobil, který se stává prokletím dovolené téměř všech Evropanů. V Polsku, Maďarsku a Česku ho nechává doma jen 20 procent zaměstnanců. Výjimku mezi Evropany tvoří Nizozemci a potom Němci, jinak pokládaní za pracovitý národ.

Z ankety na serveru jobs.cz vyplynulo, že 60 procent lidí na dovolené na práci myslí, někteří dokonce každý den. To je chyba. Zatímco fyzickou únavu člověk pocítí brzy, ta duševní, navíc posilovaná neustálým přemýšlením o práci, se ozve později. "Duševní přetížení může vést k pocitu vyhaslosti, neurózám, až třeba k vysokému krevnímu tlaku, vředovému onemocnění žaludku či infarktu," varuje psycholog Karel Havlík z Centra psychologie práce pro jihozápadní Čechy.

I těm, kteří opravdu musí být k zastižení na telefonu, radí, aby se jinak věnovali aktivní činnosti. "Když budete ležet u moře, myšlenek na práci se nezbavíte. Je třeba se zabavit třeba sportem, procházkou do přírody, návštěvou památek, činnostmi, o nichž víte, že vás zaujmou a přivedou na jiné myšlenky," dodává psycholog Havlík.

I když někdo tráví dovolenou doma, je třeba nastavit jiný režim, než který tam běžně má. Není nad to se ve vlastním bytě chovat jako v pronajatém apartmá a objevovat krásy okolí bydliště. Řada lidí sice už byla v Chorvatsku či v Egyptě, ale o památkách do padesáti kilometrů od domu nemá ani tušení.



Myšlenky, které nelze zapudit



V některých firmách se špitá, že odjet na delší dovolenou je riskantní. Během absence pracovníka totiž šéf zjistí, že se sice může dočasný zástupce strhat, ale v podstatě zvládne i kolegovu práci. Po návratu z dovolené se pak někteří lidé dočkají výpovědi pro nadbytečnost.

"Pokud firma krachuje a víte, že během dovolené můžete přijít o místo, vyřiďte si tuto záležitost ještě před odjezdem a dovolenou si užijte jako čas k nabrání síly na hledání nové práce," radí Karel Havlík.

A co dělat, když máte ohledně ztráty místa jen tušení? Asi málokterého šéfa napadne zalhat, když se pár dní před odjezdem na dovolenou třeba i v žertu zeptáte, co po svém návratu a načerpání síly můžete dělat lépe nebo jestli vás čeká od podzimu něco nového.



Návrat z dovolené - deprese



Jakmile se lidé vrátí z dovolené do práce, pociťují smutek a stres. "Může za to přechod do pracovního tempa, kterému odvykli a které nyní vyžaduje větší koncentraci. Obvykle si člověk znovu zvykne tak za polovinu času z celkové dovolené, ale je to individuální," říká psycholog Vladimír Täubner.