Na dovolené platební kartou raději plaťte než vybírejte

Většinu tuzemskými bankami vydávaných platebních karet lze bez potíží u nás i v zahraničí využít k bezhotovostním platbám i výběrům hotovosti z bankomatů. Výjimkami jsou prakticky jen karty vydávané k dětským kontům či karty určené výhradně k platbám na internetu (např. GE MasterCard Internet). Sáhnout tedy můžete jak po kartě elektronické, tak embosované, nejčastěji MasterCard nebo VISA.

Do zahraničí se však vyplatí cestovat raději s několika platebními kartami různých asociací - čtěte: Do zahraničí raději s několika platebními kartami

"Pro cestování nejen po Evropě doporučujeme embosované platební karty MasterCard nebo Visa. V současné době je možné konstatovat, že akceptační síť pro použití platebních karet obou společností je tak široká, že klienti s sebou nemusí vozit hotovost," uvedl pro iDNES.cz Tomáš Pavlík, tiskový mluvčí UniCredit Bank. Stejně radí svým klientům i v ostatních bankách, kromě Volksbank. U této banky vám totiž pro cesty do zahraničí doporučí svou elektronickou platební kartu Holiday.

Platby kartou vycházejí v zahraničí levněji než výběry

Rozhodnete-li se v zahraničí svou platební kartou obchodníkovi zaplatit, nemusíte se obávat žádných poplatků. Dokonce to pro vás může být výhodnější než vozit s sebou velký obnos v cizí měně. To proto, že banky pro bezhotovostní transakce volí jiný a obvykle příznivější měnový kurz, konkrétně devizy prodej.

Na rozdíl od platby uskutečněné platební kartou stojí výběry hotovosti obvykle na druhé straně poplatkového spektra. Poplatky za jedinou transakci se totiž pohybují kolem 100 korun, přičemž konečnou sumu navyšují ještě procenta z vybírané částky. Vždy záleží na tom, zda vybíráte prostřednictvím karty kreditní (úvěrové) nebo debetní (vlastní peníze z bankovního účtu).

Poplatky za výběry z bankomatu v zahraničí Banka Poplatek v rámci

skupiny/

zvýhodněné tarify Poplatek v bankomatu

jiné banky Citibank 100 korun + 0,5 %

z vybrané částky 100 korun + 0,5 %

z vybrané částky Česká spořitelna 6 korun 100 korun + 0,5 %

z vybrané částky ČSOB/PS 6 korun* 80 korun + 0,5 %

z vybrané částky GE Money Bank 100 korun + 0,5 %

z vybrané částky 100 korun + 0,5 %

z vybrané částky Komerční banka 1 % z vybrané částky,

min. 100 korun** 1 % z vybrané částky,

min. 100 korun LBBW 2,5 % z vybrané částky,

min. 80 korun 2,5 % z vybrané částky,

min. 80 korun mBank zdarma*** zdarma Raiffeisenbank 100 korun + 0,5 %

z vybrané částky 100 korun + 0,5 %

z vybrané částky UniCredit Bank 0 - 9 korun**** 100 korun + 0,5 %

z vybrané částky Volksbank 29 korun***** 75 korun + 0,5 %

z vybrané částky Zdroj: banky

Pozn.: * platí pouze na Slovensku; **jeden výběr zdarma v měsíci má držitel kreditní karty MasterCard a majitel nadstandardní verze studentského konta G2; *** Při zúčtování transakcí prováděných v jiné měně než CZK a EUR může být vydavatelem platebních karet použit směnný kurz, zahrnující poplatek za převalutování do výše 2% z objemu transakce; **** dle tarifu účtu, u osobních kont Mozaika, Komplet, Exklusive a Studentské konto jsou všechny výběry v zahraničí zdarma (v rámci skupiny UniCredit Group), 9 korun zaplatí majitel konta Pohoda a 5 korun majitel běžného účtu banky; ***** platí pro elektronickou debetní kartu Holiday

Ovšem i zde platí výjimky. Některé banky totiž zahraniční výběry nezpoplatňují vůbec, jiné pak zvýhodňují toho, kdo si k výběru peněz vybere bankomat finanční skupiny, k níž náleží jeho domácí banka. "Veškeré výběry z bankomatu v zahraničí má držitel karty k mKontu zcela zdarma. Karty k půjčce a k eMaxu vám v zahraničí vydají peníze za pouhých 19 korun, mKreditka pak za 49 korun," vysvětluje Pavla Renčínová, tisková mluvčí mBank.

Poplatky podle současného tarifu účtu, či ceny stejné jako v České republice platí za zahraniční výběry kupříkladu klienti České spořitelny – 6 korun, UniCredit Bank zaplatí za výběr v bankomatu mimo republiku 0 – 9 korun či ČSOB 6 korun (jen na Slovensku). Vždy pochopitelně musíte provést výběr v bankomatu finanční skupiny své banky.

Cestovní pojištění zajistí i držení platební karty

Většina bank vám nabídne pro cesty do zahraničí také cestovní pojištění. Obvykle zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, asistenční služby, ztrátu či krádež, příp. poškození zavazadel, právní pomoc v případě dopravní nehody, odpovědnost za škodu (na zdraví/majetku) způsobenou jiným osobám, úrazové pojištění (pro případ úmrtí či trvalé invalidity) apod.

To vše buď banky zahrnují automaticky do ročního poplatku za používání platební karty nebo si je lze sjednat dodatečně. Samozřejmě již s poplatkem pohybujícím se od 240 do 2 200 korun za rok. Pochopitelně se však tyto částky v jednotlivých bankách zásadně liší, a to nejen podle nabízeného rozsahu pojištění. Vliv na poplatek za cestovní pojištění má rovněž druh platební karty, k níž je pojištění sjednáno. Vždy se proto vyplatí před tím, než se pro konkrétní cestovní pojištění rozhodnete, porovnat především rozsah krytí v případě pojistné události.

Poplatky za cestovní pojištění karty/účtu Banka Roční poplatek za základní cestovní pojištění Citibank 948 korun (platí pro kreditní karty) Česká spořitelna od 420 korun k Osobnímu účtu

300 korun k platební kartě ČSOB/PS od 300 korun GE Money Bank zdarma* Komerční banka zdarma** LBBW 240 korun mBank pojištění nenabízí Raiffeisenbank 600 korun ročně UniCredit Bank zdarma*** Volksbank zdarma**** Zdroj: banky

Pozn.: * při širším pojistném krytí poplatky činí minimálně 864 korun ročně; **pro všechny embosované platební karty; *** platí pro embosované platební karty, pojištění karet elektronických stojí 300 korun ročně; **** zdarma v rámci balíčku účtu, v případě dodatečného sjednání přijde cestovní pojištění držitele karty 300 korun

Bezpečnost nade vše

Nejen pro cesty do zahraničí, nýbrž pro používání platební karty platí vždy obecná bezpečnostní pravidla, jejichž dodržováním snížíte na nutné minimum riziko zneužití vlastní karty. Mezi základní patří ochrana PINu, nespouštět kartu z dohledu a v případě ztráty či odcizení karty tuto skutečnost neprodleně nahlásit bance a kartu zablokovat pro další použití.

Jestliže si přesto nejste jisti, zda jste pro bezpečnost svou a svých financí udělali maximum, lze rovněž sjednat pojištění proti ztrátě či odcizení platební karty.

Co všechno vzít s sebou na dovolenou

Kromě platební karty a potřebných dokladů totožnosti, víz apod. je vhodné mít s sebou kontakt na banku pro případ nenadálé události. Pokud jste využili cestovního pojištění u platební karty či běžného účtu, pak nezapomeňte přibalit mezi doklady také asistenční kartičku (obsahuje číslo a druh pojistky, kontakt na asistenční službu pojišťovny apod.) a další formuláře, které jste obdrželi při sjednání pojištění.

Jde o doklady potřebné v případě nastalých škod či zdravotních problémů. V nich obvykle najdete kromě pojistných podmínek také pokyny, jak se v případě pojistné události zachovat. Nechybí zde ani formuláře, které vyplní ošetřující lékař apod.