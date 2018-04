Na dovolenou přibalte platební kartu i hotovost

Měnit už v tuzemsku koruny na zahraniční měnu ve velkém množství není rozumné. Zvlášť pro ty turisty, kteří mají mezinárodní platební kartu a zajistili si dovolenou, kde je v ceně vedle ubytování také kompletní stravování a třeba i výlety. Takoví lidé potřebují v cizině vlastně jenom kapesné a finanční rezervu pro „strýčka Příhodu“, tedy například porouchá-li se jim auto nebo mají náhlé zdravotní komplikace.

Karty a šeky jsou bezpečné

Kdo se chystá na dovolenou do „civilizovaných“ zemí, měl by si vzít s sebou rozhodně mezinárodní platební kartu. A to hlavně kvůli přímým platbám u obchodníků. Ty jsou totiž i v zahraničí bez poplatku, kromě toho banky používají pro přepočet nákupu výhodnější devizový kurz. Podle zástupce společnosti VISA Ivo Mareše je v místech, kam turisté jezdí na dovolenou nejčastěji, velmi hustá síť obchodníků, kteří karty přijímají. „Drobnější problémy by mohly nastat jen v Rakousku,“ upozorňuje Mareš.

Majitelé karet by však měli vědět, že zatímco placení kartou jim vyjde levněji než výměna peněz ve směnárně a placení v hotovosti, výběr z bankomatů v zahraničí už tak výhodný není. Všechny větší tuzemské banky si za něj naúčtují velký poplatek. Obvykle se jedná minimálně o 80 korun plus procenta z vybírané částky.

Chcete si přečíst více o platebních kartách? Navštivte naši speciální sekci. Kdo zapomene hotovost a musí využít bankomatu, neměl by mít však s jeho hledáním v cizině problém. „Na všech turisticky atraktivních místech v Evropě je síť bankomatů dostatečná, samozřejmě pokud chce někdo strávit dovolenou na osamělém místě, třeba vysoko v Andách, měl by si vzít s sebou i hotovost," říká zástupce společnosti Mastercard Aleš Ondrůj. Zároveň turistům doporučuje využít před cestou informací na internetu, kde se dá zjistit, zda jsou v daném místě bankomaty a kde se konkrétně nacházejí.

Komplikace mohou nastat, když se platební karta ztratí nebo je odcizena. Pak je nutné bez otálení kontaktovat banku a kartu zablokovat. Klienti některých tuzemských finančních ústavů si mohou sjednat pojištění pro případ ztráty karty. To se vztahuje jak na území České republiky, tak i zahraničí a zahrnuje přechodné období, kdy klient kartu již nemá a banka ještě neblokuje s ní prováděné transakce.

Pojištění zatím nabízí ČSOB a Česká spořitelna. Pokud například klient ČSOB oznámí ztrátu karty, pojištění začíná 24 hodin před nahlášením a trvá až do okamžiku, kdy je karta zablokována - to znamená o půlnoci dne, kdy klient zjistil, že ji nemá. Nejlevnější varianta pojištění karty vyjde u ČSOB na 150 korun, u České spořitelny na 170 korun, limity plnění začínají na 10 000 korunách, maximální plnění dosahuje až 85 000 korun, za pojistné zájemce zaplatí 1300 korun ročně.

Hotovost je potřeba při zdravotních komplikacích

S platební kartou turisté často nevystačí, pokud je v zahraničí potkají zdravotní problémy. Náklady na zdravotní ošetření sice může pokrýt cestovní pojištění nebo je zdarma díky uzavřené mezivládní dohodě o sociální péči, ale například v Rakousku či na Slovensku, kde tyty dohody také platí, je vyžadována spoluúčast pacienta v hotovosti. Konkrétně na Slovensku začali od 1. června platit podobně jako Slováci i čeští turisté za ambulantní ošetření ve zdravotnických zařízeních a za recept na léky 20 slovenských korun, za den hospitalizace 50 korun a při převozu sanitkou dvě koruny za kilometr.

Chcete znát výsledky minulého testu? Čtěte ZDE. Spoluúčast se netýká pouze těhotných žen, dětí do šesti let a pacientů s chronickým onemocněním. Za každý předepsaný lék účtují zase v Rakousku v hotovosti 4,14 eura. Na takové výdaje nebo na drobné nákupy na tržišti je potřeba mít hotovost, ta ale nemusí dosahovat v přepočtu tisíců korun. Naopak: vybavit se jen hotovostí je nepraktické a nebezpečné. I v zahraničí působí gangy kapsářů, za zbytečně vyměněné a neutracené peníze se platí při opětovné směně na koruny další poplatky.

Průzkum MF DNES: bankovní směnárny jsou drahé

Směnárny jsou ve větších městech téměř na každém rohu, v menších se dají peníze směnit v bankách. Vyměnit větší množství peněz v první směnárně, kterou turista potká, nemusí být nejlepší řešení. Průzkum provedený 3. června redaktory regionálních redakcí MF DNES a Fincentra v 31 směnárnách ukázal, že podmínky směny peněz se podstatně liší. Za 500 eur by zájemce zaplatil v nejlevnější směnárně CTS-PlUS v Českých Budějovicích 15 710 korun, zatímco v nejdražší směnárně, GE Capital Bank v pražské Opletalově ulici, 16 228 korun, tedy o zhruba 500 korun více.