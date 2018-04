Na dovolenou se připravte v předstihu

Dovolenou naplánujte s dostatečným předstihem. Váš nadřízený, který ji musí schválit, tak bude mít dost času na to, aby zorganizoval práci i bez vás. S šéfem se také včas dohodněte na tom, co všechno před odjezdem uděláte sami a co bude během vaší nepřítomnosti zajišťovat někdo jiný. Tomu pak jeho povinnosti vysvětlete. Vyhnete se věčnému drnčení mobilu a dodatečným telefonickým dotazům.

Nepřistupujte na to, abyste veškeré úkoly "napracovali" dopředu. "Pokud vedoucímu skutečně nezbývá nic jiného a potřebuje, aby pracovník udělal práci navíc před nástupem na dovolenou, mělo by se jednat o práci přesčas," říká právník Jakub Mrázek. "A tato práce by pak měla být jako taková i placena."

Zájezdy last minute jsou cenově výhodné. Než se přihlásíte, ověřte si, že vám nadřízený dá v požadovaném termínu volno. Pokud by vás neuvolnil a vy byste přesto odjeli, zaděláváte si na malér v podobě neomluvené absence. Nepříjemnosti vás mohou čekat i v případě, že byste kvůli spěšnému odjezdu nestihli splnit důležitý úkol nebo špatně odvedli zadanou práci.

Na dovolenou se proto připravte s předstihem. Ušetříte si stres před odjezdem a budete si moci volné dny v klidu užít.

Co zařídit před dovolenou

- Žádejte, aby nadřízený určil po dobu vaší nepřítomnosti někoho, kdo vás bude zastupovat.

- Dohodněte se s vedoucím, co před dovolenou uděláte sami a co bude úkolem vašeho zástupce.

- Než odjedete, seznamte zastupujícího kolegu s jeho povinnostmi. Nebude vás dodatečně vyrušovat telefonickými dotazy.

- Musíte-li být v kontaktu s pracovištěm, dohodněte si čas, kdy budete na příjmu. Nejvhodnější je ráno nebo navečer, jinak mějte mobil vypnutý.

- Myslete na to, že každého lze nahradit či zastoupit, proto i bez vás se v práci 14 dní obejdou.

- Neberte s sebou žádné pracovní materiály k prostudování a raději ani notebook.

- Na dovolené odpočívejte!

Co vás čeká po návratu

- Počítejte s tím, že do bežného pracovního tempa se dostanete zhruba za polovinu doby, po kterou jste měli dovolenou.

- Pokud jste si z dovolené přivezli plno zajímavých zážitků a cítíte se odpočatí, bude se vám pracovat mnohem snadněji.

- Máte-li po dovolené pravidelně problémy s koncentrací a jste z náhlého přechodu ze stavu relaxace do pracovního režimu ve stresu, vraťte se raději o den dva dříve. Zvyknete si na běžný chod doma a v klidu se připravíte na to, co vás v nejbližších dnech čeká.

- Po návratu do práce projděte e-mailovou poštu i ostatní korespondenci a zkontrolujte, zda váš zástupce udělal vše, co měl.

- Úkoly, které na vás čekají, začněte vyřizovat bez zbytečného odkládání. Samy se nevyřeší a budete-li je odsouvat na později, nahromadí se a budete s nimi mít více starostí.