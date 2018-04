Na dovolenou si uzavřete cestovní pojištění, modrá kartička pojišťovny vám mnohdy nepomůže

Chystáte-li se na dovolenou do zahraničí, je na místě se zajímat o to, jak se chránit proti výdajům v případě nečekaných událostí. Cesta je jednoduchá - uzavřít pro sebe i své blízké cestovní pojištění. I přesto, že úraz, onemocnění či ztráta zavazadel dokážou pokazit příjemné zážitky, máte s pojištěním jistotu, že finanční dopad bude minimální.

Bude mi stačit modrá kartička zdravotní pojišťovny?

Mnozí turisté cestující do zemí Evropské unie se domnívají, že není potřeba uzavírat cestovní zdravotní pojištění, že jim v případě nutnosti vyhledat lékaře bude stačit kartička jejich zdravotní pojišťovny, tzv. Evropský průkaz zdravotního pojištění. V některých případech to stačit bude. Záleží však na podmínkách pro místní občany konkrétní země, ve které se budete nacházet.



Ve státech, kde průkaz platí, mají občané Česka stejné podmínky pro čerpání zdravotní péče jako místní občané v rámci povinného zdravotního pojištění. Bude jim tedy poskytnuto ošetření ve veřejných zdravotnických zařízeních a v případě, že si místní občané jsou nuceni za ošetření, léky či pobyt v nemocnici připlatit, vztahuje se tato povinnost i na naše občany.

Evropský průkaz zdravotního pojištění (Ehic) je platný - v zemích Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie



- v zemích Evropského hospodářského prostoru: Island, Lichtenštejnsko, Norsko



- ve Švýcarsku je průkaz EHIC akceptován na základě dohody o volném pohybu osob mezi EU a Švýcarskem, která od 1. dubna 2006 platí i vůči novým členským státům



- v Chorvatsku a od 1. 6. 2008 i v Makedonii je průkaz EHIC akceptován na základě dohody mezi českým Centrem mezistátních úhrad a Chorvatským úřadem zdravotního pojištění, resp. Makedonským fondem zdravotního pojištění



Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna

Cestovní zdravotní pojištění představuje jistotu

Je však třeba pamatovat na to, že veřejné zdravotní pojištění pokryje v zahraničí pouze výdaje za nezbytnou zdravotní péči. V případě, že vás ošetří v soukromém zdravotnickém zařízení, nepočítejte s úhradou nákladů, které vám zde vzniknou. Zároveň v rámci Evropského průkazu zdravotního pojištění nebude uhrazen převoz nemocného domů sanitkou či repatriace ostatků zemřelého.

Pojistkou proti nepříjemným výdajům je uzavření komerčního cestovního zdravotního pojištění, které zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí jak v případě náhlého onemocnění, tak úrazu, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel a mnohé další.

Zároveň máte k dispozici nepřetržité asistenční služby, kdy vám pověření pracovníci v cizině pomohou s řešením vašeho zdravotního problému, s komunikací s lékaři, případně s transportem zpět domů.



Cestovní pojištění má dnes v nabídce naprostá většina komerčních pojišťoven, sjednat si je mohou pojištěnci i u svých zdravotních pojišťoven. Například VZP spolupracuje se svou dceřinou společností, tedy s Pojišťovnou VZP ČR, Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) s Vitalitas pojišťovnou.

příklad 1 - rodina v chorvatsku Rodina (manželé 28, 32 let), 2 děti (5, 10 let). Cestují vlastním autem k moři do Chorvatska. Budou se koupat a podnikat výlety autem. Pobyt v délce 10 dní + cesta autem 2 dny.

Pojišťovna Produkt Limit léčebných výloh (v Kč) Celkové pojistné

(v Kč) Allianz cestovní pojištění Allianz bez omezení 1 440* AXA 5 10denních balíčků Evropa, program Reference 1 500 000 1 495** ČPP balíček Komplet 1 250 000 1 200* Česká poj. GLOBUS 1 500 000 od 1 142* ČSOB poj. Rodina 1 500 000 1 284* Generali Rodinka 1 700 000 790*** Evropská cest. poj. SingleTrip 3 000 000 1 170**** Komerční poj. Komplexní pojištění 2 500 000 1 340* Kooperativa Kolumbus 1 500 000 1 080* Slavia poj. EUROPOJIŠTĚNÍ TURISTA 1 000 000 710***** Wüstenrot Superplus 2 000 000 966* Zdroj: banky

Poznámka: *pojistné zahrnuje poj. léčebných výloh, úrazové, zavazadel, odpovědnosti, asistence, **pojistné zahrnuje poj. léčebných výloh, úrazové, zavazadel, odpovědnosti, právní asistence, zpoždění letu, asistence, *** pojistné zahrnuje poj. léčebných výloh, repatriace, zavazadel, rekreační sporty, asistence, ****pojistné zahrnuje poj. léčebných výloh, úrazové, zavazadel, odpovědnosti, asistence, cesty autem, ***** roční pojistné, uzavřeno na dobu neurčitou, zahrnuje poj. léčebných výloh



Cena pojištění se pohybuje zhruba v několika desítkách korun denně. Kromě jiného, například rizik, která pojištění kryje, záleží i na destinaci. Pojišťovny rozlišují tzv. územní rozsah pojištění. Při sjednávání cestovního pojištění je třeba si uvědomit, že se vztahuje pouze k pojistným událostem, ke kterým došlo na území, pro něž bylo pojištění sjednáno.

Setkáte se tedy s odlišnými cenovými tarify pro oblast Evropy a ostatního světa. Některé pojišťovny vyčleňují ještě USA, takže si můžete sjednat buď pojištění do celého světa bez USA, nebo s USA (např. u AXA pojišťovny).

Vhodné je se připojistit

Nabídka pojišťoven je různá, některé nabízejí možnost připojištění, jiné je mají naopak zahrnuto v kompletním balíčku. Připojistit se můžete proti úrazu (smrt následkem úrazu, trvalé následky), ztrátě či zničení nebo poškození cestovních zavazadel, odpovědnosti za škodu, rizikovým sportům, stornovacím poplatkům apod.

Kombinací základního pojištění léčebných výloh a různých druhů připojištění je nepřeberné množství. Doporučujeme vám se před cestou podrobně seznámit s nabídkou jednotlivých pojišťoven a vybrat si podle svých preferencí.

příklad 2 - mladý pár v thajsku Mladí lidé (nejsou manželé, 25, 28 let). Letecky do Thajska, pobyt u moře + výlety celkem 14 dní.

Pojišťovna Produkt Limit léčebných výloh (v Kč) Celkové pojistné

(v Kč) Allianz cestovní pojištění Allianz bez omezení 2 480* AXA 2 15denní balíčky Svět bez USA, program Komfort 3 000 000 1 764** ČPP balíček Komplet 1 250 000 1 642** Česká poj. GLOBUS 1 500 000 2 274* ČSOB poj. Standard 1 500 000 1 456* Generali 1 700 000 1 624*** Evropská cest. poj. SingleTrip 3 000 000 2 220* Komerční poj. Komplexní pojištění 2 500 000 1 815* Kooperativa Kolumbus 1 500 000 1 568* Slavia poj. cest. pojištění SVĚT 1 800 000 812**** Wüstenrot Superplus 2 000 000 2 100* Zdroj: banky

Poznámka: *pojistné zahrnuje poj. léčebných výloh, úrazové, zavazadel, odpovědnosti, asistence, **pojistné zahrnuje poj. léčebných výloh, úrazové, zavazadel, odpovědnosti, právní asistence, zpoždění letu, asistence, *** pojistné zahrnuje poj. léčebných výloh, repatriace, zavazadel, rekreační sporty, asistence včetně teroristických útoků, **** zahrnuje poj. léčebných výloh

Pojistku si uzavřete v klidu z domova, ušetříte

Pokud si berete na cesty do zahraničí svého domácího mazlíčka, můžete si též připojistit případnou veterinární péči o něj. Tuto možnost vám nabízí například Česká podnikatelská pojišťovna, Česká pojišťovna a Evropská cestovní pojišťovna.

Cestovní pojištění má jednu velkou výhodu, pro jeho sjednání nemusíte chodit na pobočku pojišťovny, do cestovní kanceláře či k pojišťovacím poradcům, můžete si je sjednat pohodlně z domova, a to prostřednictvím internetu, telefonu, případně přes SMS.

Prakticky všechny pojišťovny vám umožní uzavřít si pojištění na svých webových stránkách, a to se slevou 10 procent. Komerční pojišťovna plánuje těm, kteří si sjednají cestovní pojištění v průběhu června, poskytnout slevu 15 procent.

příklad 3 - starší manželé v egyptě Starší manželé (důchodci, 60, 65 let). Letecký zájezd do Egypta, pobyt u moře 11 dní.

Pojišťovna Produkt Limit léčebných výloh (v Kč) Celkové pojistné

(v Kč) Allianz cestovní pojištění Allianz bez omezení 1 000* AXA kombinace 10denní a 15denní balíček Evropa, program Reference 1 500 000 726** ČPP balíček Komplet 1 250 000 660* Česká poj. GLOBUS 1 500 000 585* ČSOB poj. Standard 1 500 000 770* Generali 1 700 000 506** Evropská cest. poj. SingleTrip 3 000 000 2 220* Komerční poj. Komplexní pojištění 2 500 000 1 426* Kooperativa Kolumbus 1 500 000 880* Slavia poj. cest. pojištění SVĚT 1 800 000 638*** Wüstenrot Superplus 2 000 000 770* Zdroj: banky

Poznámka: *pojistné zahrnuje poj. léčebných výloh, úrazové, zavazadel, odpovědnosti, asistence, **pojistné zahrnuje poj. léčebných výloh, repatriace, zavazadel, rekreační sporty, asistence včetně teroristických útoků, *** zahrnuje poj. léčebných výloh

Nově se můžete pojistit i přes mobilní telefon, a to zasláním SMS, tuto možnost vám nabízí Česká podnikatelská pojišťovna, Generali a UNIQA pojišťovna.

Cestujete-li ve skupině, uzavřete společné pojištění

Blíží se léto, hlavní období dovolených, a pojišťovny pro klienty do své nabídky připravily výhodné balíčky, slevy na pojištění, případně časově omezené akce. Vzhledem k velkému množství výhodných nabídek se zmíníme pouze o těch nejzajímavějších.



Pokud máte uzavřeno povinné ručení u České pojišťovny nebo Kooperativy, můžete si u těchto pojišťoven sjednat velmi výhodně i cestovní pojištění. Klient ČP má letos pojištění léčebných výloh zdarma a jeho rodinní příslušníci získají 20% slevu na cestovním pojištění. Klienti Kooperativy s povinným ručením případně pojištěním majetku získají celoroční cestovní pojistné za 600 korun místo 2 340 korun.

příklad 4 - mladý muž, alpy Mladý muž (30 let). Vysokohorská turistika Alpy, Rakousko, 7 dní.

Pojišťovna Produkt Limit léčebných výloh (v Kč) Celkové pojistné

(v Kč) Allianz cestovní pojištění Allianz bez omezení 340* AXA 10denní balíček Evropa, program Reference 1 500 000 301* ČPP balíček Komplet 1 250 000 861* Česká poj. GLOBUS 1 500 000 481* ČSOB poj. tarif nebezpečné sporty 1 500 000 868* Generali Rodinka 1 700 000 245* Evropská cest. poj. SingleTrip 6 000 000 2 230** Komerční poj. Komplexní pojištění 1 250 000 630* Kooperativa Kolumbus 1 500 000 420* Slavia poj. cest. pojištění SVĚT 1 250 000 350*** Wüstenrot Superplus 2 000 000 735* Zdroj: banky

Poznámka: *pojistné zahrnuje poj. léčebných výloh, úrazové, zavazadel, odpovědnosti, asistence, ** poj. léčebných výloh, asistenční služby, poj. úrazu, osobních věcí, odpovědnosti, právní ochrana, zpoždění/zmeškání odjezdu, únos dopr. prostředku a další, *** zahrnuje poj. léčebných výloh

Některé pojišťovny též nabízejí výhodné balíčky kombinující pojištění pro více osob. Například u ČSOB pojišťovny může až šest lidí (1-2 dospělí a max. 5 dětí) využít skupinový tarif Rodina, který se cenově s úsporou až 39 procent vyplatí už dvěma dospělým s jedním dítětem.

I u Generali pojišťovny se setkáte se slevami pro vícečetné skupiny - Sleva Rodinka a Sleva Skupinka, pokud osoby cestují společně ve stejném termínu, na stejné místo a mají pojištěn stejný produkt.

Slavia pojišťovna do své nabídky zahrnula produkt EUROPOJIŠTĚNÍ, kdy v případě čtyřčlenné rodiny (dva dospělí a dvě děti do 18 let) je pojistné dokonce nižší, než kolik by stálo pojistit samotné rodiče jednotlivě.