Na dovolenou v zahraničí potřebujete vyšší kapesné než loni

Loni vyšlo 100 eur na 2 500 korun, letos za ně zaplatíte o 200 korun víc. Podobně jsou na tom i další měny, jako je například chorvatská kuna či bulharské leva. Nechcete-li se na dovolené omezovat, vyměňte si letos víc peněz.

Nejlevněji je v Bulharsku

Kde se dovolená prodraží? V Bulharsku za zboží a služby v ceně 1 000 korun získáte zboží či služby, za které byste v ČR zaplatili

1 313 korun.

Nevýhodné jsou pro Čechy Francie a Itálie,

kde za českou tisícovku pořídíte nákup v hodnotě pouhých 610 korun.

V Egyptě a na Slovensku připlatíte nejvíc

Jestli nechcete úzkostlivě počítat, zda si můžete dát ještě další kopeček zmrzliny, jeďte do Bulharska. To zůstává i letos nejlevnější. "Ceny jsou i nadále zhruba na úrovni středního českého města a v porovnání s dalšími přímořskými letovisky jsou pro české turisty suverénně nejpříznivější," doporučuje Petr Šatný z cestovní kanceláře Alexandria. "Levněji je ještě v Maďarsku, v ostatních zemích musíte počítat s tím, že zaplatíte minimálně o čtvrtinu více než v Česku," uvádí ekonom Patrik Ružomberský z UniCredit Bank, který na jaře zpracoval výzkum srovnání cen v jednotlivých zemích.

Podle výzkumu až o čtvrtinu se oproti loňsku českým turistům prodraží pobyt v Egyptě. Může za to jednak strmé posílení místní libry vůči euru a jednak téměř 12procentní inflace. Příklad? Zatímco loni jste zaplatili za projížďku na velbloudu přibližně 20 korun, letos vás vyjde téměř na dvojnásobek.

Dražší dovolená než v Chorvatsku a Turecku bude pro Čechy u našich východních sousedů. Na Slovensku je sice inflace srovnatelná s Českem, ale od ledna se tam platí eurem. Kvůli tomu spadla kupní síla téměř o 15 procent. Před rokem vám na Coca-Colu stačilo 25, letos dáte v přepočtu 32 korun, za kávu v restauraci oproti loňsku připlatíte v průměru desetikorunu.

Kolik peněz s sebou?

I když jste si předem zaplatili zájezd s plnou penzí, počítejte s dalšími výdaji. Jak by mělo být "kapesné" velké, záleží na tom, co chcete vidět, jak moc rádi mlsáte či posedíte u skleničky. Rozhodně nestačí, když k týdennímu zájezdu připočítáte na každého z vás pětistovku. To by nebyla dovolená, ale neustálé vypětí z toho, co všechno si musíte během pobytu odepřít. Na kapesné počítejte asi s pětinou ceny zájezdu. Když zaplatíte za pobyt 20 000 korun, připravte se na to, že navíc utratíte přibližně další čtyři tisíce.

Nezapomínejte na dopravu

Jestli jedete vlastním autem, můžete si náklady na benzin propočítat předem, informace o aktuálních cenách najdete na www.uamk.cz. Nezapomeňte připočíst, kolik zaplatíte za dálniční známky a parkovné, nějakou rezervu si nechte i na případnou pokutu. Desetidenní dálniční známka v Rakousku přijde na 207 korun, v Chorvatsku se platí mýtné, do Splitu zaplatíte 730 korun. A pokuty? Když pojedete chorvatskou obcí místo povolených padesát osmdesátikilometrovou rychlostí, zaplatíte v přepočtu 7 400 korun. Místní doprava a taxi také něco stojí, za půjčení auta dáte průměrně tisícovku na den.

Další výdaje

Kromě jídla, které nemáte předem zaplacené, a pamlsků počítejte také s poplatky za různé vodní a zábavní atrakce, půjčení člunu nebo kola. Na většině pláží se platí za použití lehátka a slunečníku, přibližně stokoruna denně. Malou, ale důležitou rezervu si nechte na poplatky za toalety.

Nezapomeňte, že až na místě platíte zvláštní rekreační poplatek, takzvané vzdušné, 30 až 50 korun za osobu a den.

Pár stokorun na hlavu si nechte jako rezervu na nepředvídané výdaje, například vám dojdou baterie ve fotoaparátu, ztratíte sluneční brýle nebo vás postihnou zdravotní potíže. Poplatky v lékárnách jsou vyšší než v Česku.