Na důchod můžete spořit i utrácením z kreditní karty

Zájem o kreditní karty stále roste a banky jsou si toho dobře vědomy. Proto se také v rámci konkurenčního boje chytají různých doplňkových služeb, které se ke kreditkám vážou. Poslední novinkou je provázání útrat přes kreditní kartu s příspěvky na penzijní připojištění. S takovou nabídkou přišly v nedávné době hned dvě společnosti – UniCredit Bank ve spolupráci s pojišťovnou AXA a GE Money Multiservis (dále jen Multiservis) ve spolupráci s ING Penzijním fondem.

Bonus z útraty 0,3 až 7 %

Při placení kreditní kartou od UniCredit Bank získáte z každé útraty realizované touto kartou na penzijní připojištění příspěvek 0,3 % z nákupu. K tomu pak navíc můžete nasbírat bonusy za nákupy v konkrétních obchodech, jimiž dále přispíváte na svou penzi. U karty od Multiservisu činí odchozí částka z každého nákupu na penzijní připojištění 1 %.

Příspěvky na penzijní připojištění plynoucí z kreditky UniCredit Bank:



· Benzina – 50 haléřů z každého načerpaného litru

· Plus Discount – 3 % z každého nákupu nad 300 korun

· Schlecker – 3 % z každého nákupu

· Datart – 3 % z každého nákupu

· Bontonland – 5 % z každého nákupu

· Eximtours – 4 % z ceny last minute nebo 8 % z katologové ceny zájezdu

· Kanzelsberger – 7 % z každého nákupu

Zdroj: AXA



Je evidentní, že držitel karty UniCredit Bank, který má ve své blízkosti prodejny uvedené v tabulce (respektive je zvyklý v těchto prodejnách nakupovat), má oproti držiteli kreditky GE Money Multiservis z pohledu příspěvků na penzijní připojištění jasně navrch. Abyste si dokázali představit, kolik vám konkrétně "přiteče" na důchod z nákupů placených kreditní kartou od UniCredit Bank ve zvýhodněných prodejnách, nabízíme vám modelový příklad:

Obchod z AXA Clubu Roční útrata Částka na penzijní připojištění Plus 30 000 Kč 990 Kč Kanzelsberger 2 000 Kč 146 Kč Eximtours 50 000 Kč 4 150 Kč Benzina 792 litrů 467 Kč Schlecker 10 000 Kč 330 Kč Datart 40 000 Kč 1 320 Kč Bontonland 10 000 Kč 530 Kč Celkem 166 000 Kč 7 933 Kč

Poznámka: Částky na penzijní připojištění jsou počítány s bonusem 0,3 % z každého nákupu.

Příklad je samozřejmě fiktivní (v podstatě přemrštěný) a znázorňuje útraty člověka, který nakupuje v daných obchodech opravdu často. Podle našeho příkladu by si tak v průměru přispěl na penzijní připojištění téměř 5 % z utracené částky, což je už zajímavý obnos.

Ovšem ve skutečnosti je prozatímní výčet zvýhodněných prodejen malý a pro časté nákupy málo využitelný (např. v Bontonlandu či v Kanzelsbergeru asi velké objemy peněz nenecháte).

Prodejna Datart skýtá i přes bonus 3 % daleko vyšší příspěvky, ale na druhou stranu si spočítejte, kolik byste ušetřili, kdybyste místo toho nakoupili po internetu, kde jsou ceny až o desítky procent nižší než v klasické obchodní síti.

Nakoupíte-li s kartou od Multiservisu ročně za stejnou částku jako v našem modelovém příkladu (166 000 korun), získáte k penzijnímu připojištění 1 660 korun. Je to podstatně méně než v případě druhé karty, ovšem zase bez omezení místa nákupu.

TIP:

Výhodou příspěvku na penzijní připojištění z nákupu kreditní kartou je započitatelnost částky do vlastního penzijního připojištění. Obnos, který získáte díky oběma kartám, se tak připočítává k sumě, kterou si sami cíleně spoříte, čímž máte šanci dosáhnout přímo úměrně na vyšší státní příspěvek. Maximum získáte již při měsíční úložce 500 korun.

Ušetříte, pokud budete hodně nakupovat

Z každého nákupu placeného kartou ING PF vám jde 1 % na penzijní připojištění. Pro vydání kreditní karty musí mít zákazník sjednaný alespoň jeden státní příspěvek. Bezúročné období je celkem dobré a činí 50 dní. Při nesplacení půjčky je úroková sazba 23,76 %. První rok je provoz karty zdarma. Pokud nenakoupíte v dalším roce za 38 000 korun, stojí provoz karty 299 korun.

Čím víc budete platit touto kreditní kartou, tím víc uspoříte na důchod. U kreditní karty od UniCredit Bank musíte utratit 35 000 korun ročně, abyste měli provoz této kreditní karty po další rok zdarma.

Mezi kreditními kartami na trhu to nejsou žádné hvězdy

Zatím jsme celou dobu srovnávali karty pouze v rámci příspěvku na penzijní připojištění, ale to jistě není základní funkce kreditní karty, která by pro nás měla být stěžejní. Jak si proti sobě stojí obě KREDITNÍ karty?

Kreditní karta Bezúročné období Počet % na spoření Provoz karty po 1. roce Úroková sazba AXA/UniCredit Bank 45 dní 0,3% + AXA Club 360 Kč 23,40 % ING/GE Money 50 dní 1% 299 Kč 23,76 %

Je evidentní, že karta Unicredit Bank má krátké bezúročné období. Na trhu se dnes již setkáte nejen s padesátidenním obdobím jako v případě karty od Multiservisu, ale dokonce padesátipětidenním (kreditní karta Citibank).

Co se týče ceny kreditní karty po přesažení bezúročného období, pakl lze říci, že v případě obou karet se jí můžete zbavit, pokud na kartu nakoupíte za dostatečně velkou sumu. V případě UniCredit Bank za 35 000 korun, u Multiservisu za 38 000 korun. Ani jedna suma není nijak vysoká, a pokud je člověk jen trochu zvyklý platit kreditní kartou, může na roční poplatek uvedený v tabulce výše zapomenout.

Vyberte si kartu podle vlastních potřeb

Chcete-li mít dobrou platební kartu s poměrně dlouhým bezúročným obdobím a nízkými náklady, která vám pomůže uspořit "nějakou tu korunu na důchod", je pro vás karta od Multiservisu dobrou volbou.

Jestli vám ovšem vyhovuje nabídka zvýhodněných prodejen ke kartě UniCredit Bank a spočítáte si, že v nich dokážete v průběhu roku utratit větší sumu peněz, pak pro vás bude tato karta výhodnější

V případě, že vás ovšem příspěvky na penzijní připojištění vůbec nezajímají a chcete mít co nejlepší kreditní kartu, pak na obě karty, které v tomto článku porovnáváme, zapomeňte a sáhněte po docela jiné nabídce. Například po zmíněné kreditce Citibank, pokud se vejdete do bezúročného období, pokud ne, je naopak jednou z nejdražších kreditek na trhu.

Pokud jste klienty pojišťovny AXA nebo ING a vlastníte jejich platební kartu, je možnost spoření na důchod během nákupu příjemným bonusem. Ale dojednávat si kvůli tomu novou platební kartu se jistě nevyplatí.