Na důchod se ptejte předem. Vyhnete se šoku

Jsou lidé, kteří kroutí nad výší důchodu nevěřícně hlavou: doufali, že jim stát dá o nějakou stokorunu či tisícikorunu víc. Prudší povahy mohou dokonce jednat jako důchodce v Šumperku, který kvůli nízké penzi vyhrožoval úřednici okresní správy sociálního zabezpečení nájemným vrahem.

Ne všichni odcházející do důchodu si totiž umějí udělat představu o tom, s kolika penězi budou muset vyžít. Natož aby si uměli spočítat, co je pro ně výhodnější: odejít do penze dřív a třeba si přivydělávat jako důchodce, nebo naopak později, aby se konečná výše důchodu zvýšila o několik procent?

Průměrný starobní důchod se dnes pohybuje zhruba na úrovni 7400 korun. Přitom nejnižší penze může činit 2080 korun, nejvyšší vyplácená je v současné době okolo 30 000 korun. Jak uvedli na České správě sociálního zabezpečení, dostává ji jen asi pět lidí.

L epší se poradit než se divit

Proč někdo bere dva a jiný několik desítek tisíc? Při stanovení důchodu se vychází z doby pojištění a velikosti příjmů. Výpočet důchodu je pro laika velmi složitý, stejně jako zákon, ze kterého vychází. Přesto se vyplatí alespoň se o něj pokusit.

„Obecné informace o způsobu výpočtu, jakož i informativní nezávazný výpočet dávky v konkrétním případě může občan získat na okresní správě sociálního zabezpečení. Pracovníci by tu měli i poradit, kdy se konkrétnímu člověku vyplatí odejít do důchodu. Je třeba ale upozornit, že výpočet nelze provést, pokud nemá občan k dispozici veškeré podkladové materiály,“ říká Alena Fraňková z České správy sociálního zabezpečení. Upozorňuje, že některé dokumenty jsou přitom soustředěny na České správě sociálního zabezpečení a jiné zase předkládá člověk až v rámci řízení o stanovení penze. Patří mezi ně doklady o studiu, vojenské službě či péči o děti.



P ouze orientační výpočet

Pro výpočet důchodu je nutné doložit rovněž údaje o zaměstnání nebo podnikatelské činnosti, a ty může mít zase u sebe zaměstnavatel. „Proto je okresní správa sociálního zabezpečení obvykle schopna poskytnout pouze informaci o způsobu výpočtu tak, jak jej upravuje zákon o důchodovém pojištění. Případně na základě informativních údajů provést pouze nezávazný příklad výpočtu důchodu,“ dodává Fraňková.

Přibližnou částku lze ověřit také na některém z internetových finančních serverů, například www.duchodovareforma.cz, nebo se zeptat finančního poradce. Tato služba bude nejspíš placená, pokud radu neposkytne odborník, který se průběžně stará o vaše finance. Ale i v těchto případech získáte pouze orientační výpočet.

Konečnou výši penze lze ovlivnit správným rozhodnutím, kdy ze zaměstnání odejít. Na výši starobního důchodu má totiž zásadní vliv délka doby sociálního pojištění a výše příjmů dosažená v takzvaném rozhodném období, které v současné době začíná rokem 1986. Aby dostal člověk starobní penzi, musí být pojištěn nejméně 25 let. „Když tato podmínka splněna není, vzniká nárok na starobní důchod až po dosažení pětašedesáti let věku, pokud pojištění trvalo alespoň patnáct let,“ vysvětluje Alena Fraňková.



Velikost penze ovlivňuje i takzvaný výpočtový základ. Ten se každý rok mění a Česká správa sociálního zabezpečení z něj vychází při výpočtu výše penze. Pro informaci, zda nebude třeba výpočtový základ pro příští rok vyšší, a bylo by tedy výhodnější odchod do důchodu ještě odložit, je možné zajít opět na okresní správu sociálního zabezpečení.