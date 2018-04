Porovnejte: Na elektřině můžete ušetřit i tisícovku ročně

Pokud chcete změnit dodavatele elektřiny, nemusíte složitě počítat ani procházet desítky webových stránek a všude zadávat stejné údaje. Existuje spousta společností, které vám porovnají vše, co je na trhu, a ještě pomohou s vyřízením převodu. Vám stačí, když si vezmete do ruky poslední fakturu a zadáte do kalkulačky údaje na ní uvedené.

Ideální je, když si k porovnání vyberete stránky Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Naleznete na něm skutečně všechny dodavatele energie. Například společnost AmperMarket ostatní srovnávače zatím nenabízejí, a přitom v modelovém příkladě byla nejlevnější.

Do formuláře zadáte, kde budete elektřinu odebírat, jaký máte nyní tarif a jističe, kolik jste v posledním období odebrali v nízkém a ve vysokém tarifu. Pak stačí jen klik a máte porovnáno, ukáže se vám přehledná tabulka. Když se rozhodnete pro změnu, již se můžete obrátit přímo na dodavatele energie a začít jednat o přestupu.

Pokud využijete služeb jiného kalkulátoru než ERÚ, můžete o přestupu jednat rovnou. Prostě zatrhnete volbu "mám zájem o službu" u vybraného dodavatele. O tom, jaký srovnávač zvolit, se nemusíte moc rozmýšlet - ceny se u nich v zásadě neliší. Jen na www.cenyenergie.cz jsme našli výrazný rozdíl 800 korun, jak se však později vysvětlilo, společnost nastavuje standardní hodnotu jističe a my jsme v modelovém příkladě měli jistič silnější.

Převod trvá tři až čtyři měsíce

Když si vyberete nového dodavatele, vyplníte kontaktní údaje a do e-mailové schránky vám přijdou smlouvy, ceník a obchodní podmínky. Vše si můžete v klidu prostudovat. Vzápětí (obvykle do 24 hodin) se ozve operátor, zodpoví případné dotazy a hlavně společně vyplníte smlouvy. Vy je podepíšete a pošlete poštou. Mnozí operátoři vám smlouvy pošlou předvyplněné, zpět je posíláte v odpovědní zásilce, takže neplatíte poštovné.

Až dosud šlo všechno ráz na ráz, teď však následují tři až čtyři měsíce čekání. Vybraný dodavatel za vás vypoví stávající smlouvu (vy mu k tomu dáváte plnou moc). Výpovědní lhůta trvá tři měsíce a začíná běžet první den následujícího měsíce od vypovězení smlouvy. Když dosavadní dodavatel dostane výpověď druhý den v měsíci, lhůta se tak prodlouží na zmíněné čtyři měsíce.

Než výpovědní doba skončí, zaměstnanec distribuce energetické společnosti přijde a odečte stav elektroměru - to bude podklad ke konečnému vyúčtování od původního dodavatele elektřiny.

Nová firma vám pošle rozpis záloh a vy se musíte postarat o změnu trvalého příkazu či souhlasu s inkasem v bance.

Klient dosud využívá tarif PRE s názvem Komfort Aku D25d (nízký tarif 8 hodin během dne), ve vysokém tarifu spotřeboval 721 kWh, v nízkém 381 kWh. Jistič má 3x32 A.

Dodavatel Produkt Celková platba Úspora Amper Market HOME_AKU 6 235 1 146 Europe Easy Energy DŮVĚRA EASY Aku 8 6 522 859 ČEZ Prodej D-Aku 8 - eTarif 6 522 859 FOSFA EE-OT Aku 8 6 555 826 Lumen Energy HOME AKU 8 region PRE 6 728 653 Europe Easy Energy EASY Aku 8 6 769 611 ČEZ Prodej D-Aku 8 - Basic 6 810 571 X Energie DOM Aku 8 region PRE 6 830 550 Optimum Trading OT Aku 8 6 849 531 United Energy Trading Home Aku 6 857 524 Nano Energies Trade Dvoutarif_D8 6 867 514 ELIMON Akumulace 8 6 927 453 Corasta Komfort Akumulace 8 6 945 435 Pražská energetika KOMFORT FIX 3 AKU 8 6 949 432 ČEZ Prodej D-Aku 8 - Comfort 6 954 427 SunTanzer Optimum AKU 8 dvoutarif 7 063 318 Pražská energetika KOMFORT FIX 2 AKU 8 7 093 288 E.ON Energie E.ON ElektřinaAku 7 135 246 RSP Energy Domácnost Akumulace 8 7 139 242 Global Energy G-Aku 8 region PRE 7 143 237 ČEZ Prodej D-Aku 8 - Exclusive 7 170 211 E.ON Energie ElektřinaTrendAku_říjenn 7 239 142 BOHEMIA ENERGY entity Home Aku 8 7 262 119 Corasta Exclusive Akumulace 8 7 263 117 České energetické centrum D-A8 7 352 28 Pražská energetika KOMFORT AKU 8 7 381 0 Poznámka: Ceny v korunách za rok Zdroj: kalkulátor www.eru.cz

Zkontrolujte jističe

Ušetřit můžete i tím, že vyměníte silnější (a na stálém poplatku dražší) jističe za slabší. To lze samozřejmě jen v případě, že silnější jističe nepotřebujete - třeba když jste přímotopy nahradili kotlem na dřevo. Zbytečně silný jistič může ve výsledku znamenat, že platíte o stokoruny ročně víc, než je třeba.

Když naopak situaci podceníte a dáte jističe moc slabé, budete muset hlídat, zda například nezapínáte varnou konvici ve chvíli, kdy běží trouba a pračka - stále byste museli "nahazovat" pojistky.