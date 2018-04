Na finance použijte rozum aneb Jak nepřijít o peníze

Dosaďte si za husu úrokové sazby nebo větší pohyb trhů. Při rozhodování o důležitých finančních otázkách se vyskytuje tolik omylů, že se je ještě nikdo neodvážil spočítat. Většina z nich však vychází z prosté pravdy – lidé se rozhodují na základě emocí. Na finance ale použijte rozum.

S proudem a nikdy jinak

Investoři nakupují akcie či dluhopisy v dobách růstu. Většinou tak činí poté, co se na několikaleté periodě přesvědčí, že trhy rostou a opravdu vydělávají 5 až 50 procent ročně. Člověk se snadno rozhodne k nákupu. To ještě není chyba.

Chybou je nechat v hlavě pracovat červíčka při poklesu trhu. Dlouhodobé zhodnocení akciových trhů dosahuje zhruba deset procent ročně. Je logické předpokládat, že 50procentní každoroční růsty nemohou trvat věčně. Po několikaměsíčním prudkém poklesu hodnoty investice však emoce strachu říkají: "Co kdyby to spadlo ještě více?" Drobní nezkušení investoři se stahují. Raději volí "bezpečí" běžných účtů. Dokonce někdy realizují ztrátu. Vydržet by bylo chytřejší. Trend se totiž obrátí.

Stejně zbrkle jednají žadatelé o hypoteční úvěr. Rozhodují se, jakou zvolit fixaci. Rok? Tři roky? Pět, deset, patnáct let? Bylo zajímavé pozorovat, jak lidé sahali po minimálních sazbách na jednoletý fix v době, kdy se sazby převalovaly na historických minimech a získání sazby okolo 3,4 % nebylo výjimkou. V dobách vyšších sazeb, které zažíváme nyní, se na trhu objevuje nervozita. Lidé vzpomínají na nízké sazby. Mají pocit, že skvělý čas levných hypoték už se nikdy nevrátí. Doba je nejistá, nepříznivá, myslí si. Dojdou k závěru, že jedinou jistotu poskytne dlouhý fix.

Opravdu vám dobře zní věta: "Mám sice vysoký úrok, ale mám ho jistý na dlouhou dobu?" Ale přesně takový bývá výsledek neracionálního uvažování mnoha lidí. Vysoké sazby by dlužníky měly vést ke kratším fixacím, naopak v období nízkých sazeb nechť volí fixace delší.

Emoce s námi cvičí

Čím to je, že investoři nedosahují požadovaných investičních výsledků? Mají v tom prsty emoce. Vliv dojmu několikaměsíčního vývoje na rozhodování je obrovský. Ačkoliv lidé hledají racionální argumenty, jedná se pouze o snahu zdůvodnit si emocionální rozhodnutí.

Pamatujte: vyšší sazby vás povedou ke kratší fixaci a naopak. Pamatujte také, že klesající trhy vás nepovedou k ukončení investice. Uvedené samozřejmě platí za předpokladu, že nepotřebujete úvěr předčasně splatit a peníze z investic nepotřebujete ihned spotřebovat (ale to už je jiná kapitola...). Na finance použijte rozum, ať neskončíte jako ta housátka!

