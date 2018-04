Na firemním večírku nerozebírejte pracovní úkoly ani výši platu kolegů

Firemní vánoční večírek dokonale prověří, jak se umíte chovat ve společnosti. Na co dát zejména pozor, poradí odborník na etiketu Vladimír Smejkal.

Aby se vánoční party ve firmě obešla bez trapasů, měl by se na ni pečlivě připravit ten, kdo ji pořádá, ale i ten, kdo na ni přichází jako host. "Na večírku by měla především panovat dobrá nálada, lidé by se měli snažit promluvit si nejen s nejbližšími kolegy, ale zejména s těmi, s nimiž jindy tak často do styku nepřijdou,“ říká odborník na etiketu Vladimír Smejkal.

Řekněme, že jsem majitelkou firmy a připravuji vánoční večírek. Jak mám postupovat, aby vše proběhlo podle etikety?

Je zásadní rozdíl mezi večírkem pro vnější reprezentaci, kterého se účastní zejména obchodní partneři, a interní veselicí, na níž jde opravdu o to, aby se zaměstnanci dobře pobavili. Je důležité, aby bylo na pozvánce jednoznačně uvedeno, kdo se má party zúčastnit.

Pozvánku na večírek je lepší rozesílat poštou, nebo stačí e-mailem?

Pozvánka na interní podnikový mejdan může být rozeslána i elektronicky. V případě oficiálnější akce je nutné poslat pozvánku poštou. Měla by být vkusná a obsahovat všechny důležité informace o čase a místě konání večírku, a hlavně by měla být rozeslána v dostatečném předstihu. Na některých pozvánkách může být i program, aby se hosté mohli připravit na to, že například zlatý hřeb večera přijde až o půlnoci, a nerozutekli se dřív.

Je nutné žádat pozvané, aby potvrdili účast?

Je to lepší. Budete tak vědět, zda přijde deset, nebo sto hostů. Na pozvánku přidáte zkratku R. S. V. P. nebo česky R. L. O. - račte laskavě odpovědět. Nebo je zcela srozumitelně vyzvete k potvrzení účasti na telefonním čísle či e-mailové adrese.

Večírek je připravený, zaměstnanci se dostavili. Co teď?

Správný večírek by měl začít nápojem na přivítání čili welcome drinkem s následujícím přípitkem a krátkým proslovem.

Dobře, nyní jsem zaměstnanec, který od šéfa dostal pozvánku na firemní party. Jak se mám obléct?

To byste se měli dočíst na pozvánce. Pokud to tam uvedeno není, raději se zeptejte několika spolehlivých zdrojů, abyste nedopadli jako Bridget Jonesová, která ve známém filmu jako jediná přišla na party v kostýmu zajíčka Playboye.

Dejme tomu, že na pozvánce žádný takový požadavek nebyl...

Pak vybírejte oblečení podle situace a také podle vašeho postavení ve firmě. Nebude působit dobře, pokud poslíček přijde v obleku od Versaceho, stejně jako když generální ředitel dorazí do michelinovské restaurace v tvídovém saku se záplatovanými lokty. Dámám zase nedoporučuji vyzývavé oblečení.

Pokud jdete na večírek rovnou z práce, mějte s sebou druhý oblek či šaty na převléknutí. Pokud to nejde, pánové by měli vyměnit alespoň kravatu a dámy halenku či boty. Jistota je vsadit na módní doplňky, které i pracovnímu kostýmku dají slavnostní charakter.

O čem se na party s kolegy bavit? Jsou pracovní témata zakázaná?

Témata hovorů mohou být nejrůznější, ale asi by nebylo namístě rozebírat pracovní úkoly či výši platu kolegů... Ovšem není vhodné mluvit ani o počasí nebo třeba o rozvodu či jiných problémech v osobním životě. Rozhodně se nevyplácí někoho pomlouvat nebo urážet.

Na večírku je raut, co si ohlídat, aby nenastal trapas?

Na jídlo byste se určitě neměli vrhat. Mluvení s plnou pusou také nesvědčí o dobrém vychování. Pozor na alkohol, aby se druhý den v práci nešuškalo, jak jste to přehnali a co jste všechno vyváděli.

Jak poznám, že se mohu z firemního večírku vytratit?

Podobné akce většinou nemají žádné oficiální ukončení. Bývá zvykem, že jako první odchází šéf, čímž dává najevo svou představu o konci zábavy. Samozřejmě, že to není pokyn, aby se všichni měli k odchodu, záleží na zábavě a na organizaci.

Pojďme od firemních večírků k předávání dárků mezi obchodními partnery. Kdy je to pozornost a kdy už úplatek?

Pokud přijmete dárek, který zjevně vybočuje ze zvyklostí,mohlo by vás to v budoucnosti zavazovat. Čili předseda představenstva by asi mohl dostat golfové hole, ale ne v ceně jeho měsíčního příjmu. Nebo nákupčí nemusí za úplatek považovat knihu o Polynésii, ale zájezd tamtéž zcela jistě ano. V takovém případě je třeba dárek slušně odmítnout, například s odkazem na firemní etický kodex.

A jak to funguje mezi kolegy v práci? Je slušnost dávat jim dárky k Vánocům?

Není to příliš obvyklé, s výjimkou menších pracovišť, kde se to stalo tradicí. Dávají se většinou drobné pozornosti nebo dárky veskrze žertovné. Kdy jindy než na Vánoce je možné vyjádřit dárkem city, které chováte ke kolegovi či kolegyni? Ovšem pozor, nedávejte nic osobního - žádné prádlo či šperky.

Co mám dělat, když mě kolega opravdu nečekaně obdaruje a já pro něho nic nemám?

Pak se nemůže divit, že od vás nic nedostane, či dokonce, že vám taková pozornost nemusí být příjemná.

Jak je to s rozesíláním PF? Je lepší používat elektronické, nebo raději klasické papírové?

Jako propagátor elektronické komunikace bych měl asi říci, že i u PF se elektronická forma rovná listinné, ale není to tak. Především ne tam, kdy dostanete zjevně univerzální text, rozeslaný e-mailem na mnoho adres, v té nejméně správné variantě dokonce se zveřejněným seznamem všech příjemců.

Takže jak poznat, komu poslat dárek, komu papírové přání a komu jen elektronické?

Na prvním místě stojí osobní návštěvy nejváženějších či nejčastějších partnerů firmy. Schůzku je vhodné doplnit dárkem, který bude pozorností, nikoliv úplatkem: v kategorii top manažerů to bývají například aktovky či kvalitní vína, u středně postavených protějšků kupříkladu sladkosti či sommeliérské soupravy, u ostatních třeba psací potřeby a diáře.

Na druhém místě jsou papírová přání, případně audiovizuální na CD a DVD, zaslaná poštou váženějším partnerům. Ale neměly by mít podobu propagačních letáků produktů a služeb. E-mailová přání lze poslat "obyčejným" zákazníkům, ale musí být formulovaná osobním stylem s konkrétním oslovením každého adresáta. Neadresné maily, natož SMS, by se neměly posílat nikdy.