Na hranicích už není třeba mít obavy

Na hranici, alespoň mezi zeměmi Unie, se nemusíte obávat žádných komplikací, jestliže převážíte věci běžné spotřeby a v přiměřeném množství. Ale například u cigaret nebo alkoholu by mělo být zřejmé, že zboží neslouží pro komerční využití.

„Z Rakouska lze vyvážet vše, kromě starožitností, drog a zbraní,“ říká Michael Angerer, obchodní rada rakouského velvyslanectví. A jak potvrzují i z ostatních velvyslanectví okolních zemí, stejné to je, když se vracíte z nákupu i od nich.

To Češi nejsou o moc přísnější. Pro to, co se smí dovézt do země ze států Unie, existují limity. Nejsou však příliš přísné a týkají se jen cigaret, alkoholu a pohonných hmot.

Jde o:

minerální oleje - množství dopravované v běžných nádržích zvýšené o 20 litrů

konzumní líh a lihoviny - 10 litrů

pivo - 110 litrů

meziprodukty - 20 litrů

vína - 90 litrů, z toho u šumivých vín 60 litrů

cigarety - 800 kusů

doutníky o váze menší než 3 g/kus - 400kusů

ostatní doutníky - 200 kusů

tabák ke kouření - kilogram

Celní úřad však může rozhodnout o tom, že za vybrané výrobky určené pro osobní potřebu je možné považovat i větší množství než výše uvedené.

Při návratu z ciziny nezapomeňte na to, že výše uvedená tabulka platí jen pro země Unie, vracíte-li se odjinud, jsou omezení přísnější. Vztahují se například i na parfémy a toaletní vody a clo se platí i z každého jednotlivého kusu zboží, které jste pořídili za víc než 175 eur.