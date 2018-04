Na investici do olympiády můžete vydělat

Obecně se traduje názor, že příjmy společností, které jsou hlavními sponzory nebo se na uspořádání sportovních svátků nějakým způsobem podílejí, se v čase konání a příprav velkých sportovních událostí nebo i po jejich skončení rapidně zvýší.

Na jedné straně jde o firmy, které se zviditelňují na velkých sportovních kláních jako hlavní sponzoři, čímž se prostřednictvím televizních přenosů sledovaných miliardami lidí dostanou velmi lehce do povědomí spotřebitelů, na druhé straně jsou to pak firmy, které se jakýmkoli způsobem na uspořádání například olympijských her nebo fotbalových mistrovstvích světa (jde o jednoznačně nejsledovanější akce v celosvětovém měřítku) podílejí.



U první skupiny firem se počítá s růstem tržeb a zisků v průběhu konání a po ukončení akce, u těch druhých to pak může být také před konáním samotné akce. Pro investory by pak akcie těchto společností mohly představovat zajímavý potenciál.



Právě investic do druhé skupiny akcií se pokouší využít společnost WestLB, která již před několika lety emitovala několik tematických basket certifikátů. Jejich prostřednictvím se mohou investoři podílet na výnosech společností, které by měly profitovat na pořádání velkých sportovních událostí, jako jsou mistrovství světa ve fotbale a olympijské hry. Certifikáty se obchodují na burzách ve Frankfurtu a Stuttgartu (EUWAX).



Prvním takovým certifikátem byl cenný papír umožňující vydělat na akciích společností, které se podílely na organizaci mistrovství světa ve fotbale v Německu. Úspěch u investorů pak vedl společnost k vydání dalšího certifikátu Beijing 2008 Select. Ten investuje do deseti společností z oblasti stavebnictví, logistiky, stravování, developmentu a reklamy, které by podle analytiků měly vydělávat před nebo v průběhu olympijských her v Pekingu. Podle toho je nastavena také jeho splatnost, která končí příští pondělí.



Certifikát i akcie v něm si vedly v prvních letech velmi dobře (podobně jako téměř všechny čínské akcie) a za tři a půl roku vydělal investorům přes 340 %. Od posledního čtvrtletí minulého roku však je jeho výkonnost doslova tragická a vybrané akcie si nevedly o nic lépe než celý čínský akciový trh. Správné načasování investice (možná paradoxně, ale mnohem dříve, než byl pravděpodobný záměr emitenta certifikátu) v tomto případě hrálo velkou roli. Je ovšem pravdou, že na zlé výkonnosti v posledním roce se hodně podepsala situace na světových finančních trzích.

Nestihli jste investovat do olympiády v Číně? Nezoufejte a využijte další příležitosti

Pro ty, kdo se zpozdili a nestihli investovat do olympiády v Číně, jsou v nabídce společnosti ještě dva produkty. Ty jim umožní vydělat na akciích společností, které by měly vydělávat na nadcházejících velkých sportovních událostech.



Prvním z nich je certifikát South Africa 2010 Select, který investuje do 11 firem z oblasti stavebnictví, médií, hazardních her, telekomunikací a potravinářství. Do pořádání mistrovství světa v Jižní Africe se lijí velké prostředky už dávno před prvním výkopem, což by mělo společnostem podílejícím se na pořádání akce přinášet zajímavé zisky.



Zejména infrastruktura je v zemi na velmi špatné úrovni, čímž mají dobré vyhlídky stavební firmy (Iliad Africa, Pretoria Portland Cement Co. Ltd.a Aveng Ltd.). Posledně jmenovaná si zatím vede nadprůměrně, jedna akcie však portfolio neutáhne, a celkový výsledek je tak určitě za očekáváním. Zhodnocení 50 % za dva a půl roku sice nebylo špatné, momentálně je však certifikát hluboce pod svou emisní cenou. Jelikož je ale splatnost certifikátu až začátkem července 2010, může být zajímavé ocenění akcií v portfoliu dobrým startovacím bodem pro investory, kteří o investici uvažují.



Posledním produktem je certifikát London 2012 Select, který investuje do deseti společností s dominantním postavením v oblasti výstavby, dopravy a turistiky. Ani tento certifikát si díky špatnému sentimentu na akciových trzích v poslední době nevede nijak zázračně. Certifikát navíc doplácí na dlouhodobě tragickou výkonnost společností Black Leisure a zejména provozovatele on-line sázek Sportingbet.



Druhá jmenovaná společnost ztratila v roce 2006 díky poklesu obliby on-line pockeru i nucenému odchodu z amerického trhu 90 % ze své hodnoty, čímž určitě nepomohla výkonnosti celého portfolia. I zde však platí, že splatnost certifikátu je ještě dostatečně daleko (13. 8. 2012) na to, aby se akcie v portfoliu vzpamatovaly a v závislosti na vývoji na trzích zlepšily svou výkonnost.

Ať už je výkonnost certifikátů ovlivněna čímkoli, předpoklad, že pořádání velkých sportovních akcí musí znamenat pro zainteresované společnosti, resp. jejich akcie, nadprůměrnou výkonnost, může být velmi často lichý. Sliby a očekávání vysokých výdělků pak mohou vyznít jen jako zbožné přání a nesplnitelné sliby pro investory, kteří se dají zlákat dobrým marketingem.



Jmenované produkty vzhledem ke své struktuře nabízejí investorům vysoce rizikové produkty s koncentrovaným portfoliem, což se projevuje také na jejich výrazné volatilitě. Vzhledem k tomu, že výkonnost certifikátů se odvíjí od portfolia deseti akciových titulů, nemůže být o nějaké výrazné diverzifikaci ani řeči. Jsou tedy určeny dynamickým investorům, kteří hledají nějakou specialitu, která může jejich investiční portfolio oživit, splňuje však spíše úlohu doplňku.



V Čechách do sportu investujete pouze s ČSOB

Podobných produktů, které by nabízely možnost investovat do společností vydělávajících na sportu, není mnoho. U nás je momentálně v nabídce pouze zajištěný fond ČSOB Sponzoři sportu 1, který investuje do společností jako Pepsico, Nike a dalších, které "jako sponzoři těží z nesmírné publicity a zvyšují si tak zisky jak během událostí, tak i v budoucích letech". Nevýhodou pro mnohé bude u tohoto produktu jeho nabídka v rámci životního pojištění Maximal Invest a také minimální investice ve výši 30 000 korun. Fond by měl být dostupný do konce srpna.

V Německu jsou dostupné také certifikáty na jednotlivé fotbalové kluby bundesligy, jejich likvidita je však poměrně mizerná.

