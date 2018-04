Jak žádat o dávky a na co je nárok, když pečujete o malé dítě

Co musí obvykle maminka vyřídit, když ještě během rodičovské dovolené s prvním dítětem znovu porodí?

Maminka uplatňuje i při narození druhého dítěte nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) pomocí formuláře „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“. Ten jí vydává její ošetřující lékař – gynekolog. Na tiskopisu je vyznačeno, kterou část vyplňuje žadatelka (jde o údaje o zaměstnavateli, datum, od kterého chce na PPM nastoupit, a platební údaje pro zasílání dávky). Lékař vyplní osobní údaje maminky a předpokládané datum porodu. Vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou žádost předá žena svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel pak k žádosti doplní podklady pro výpočet dávky (tiskopis „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“) a zašle doklady příslušné OSSZ, která o nároku na dávku rozhodne, spočítá její výši a následně ji vyplatí.

Na co mám nárok Dejte hlavy dohromady se zkušenými maminkami na eMimino.cz. Poradí vám, jak funguje peněžitá pomoc v mateřství a vyplácení jiných dávek.



Kdy pak může maminka nastoupit na mateřskou?

Na mateřskou může maminka nastoupit dnem, který si sama zvolí a je uveden na tiskopisu žádosti o PPM. Musí to však být den v rozmezí od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Takto zvolené datum nástupu je pak i datem, od kterého náleží dávka PPM. Samotnou žádost však lze podat i dříve.

Když maminka během rodičovské dovolené s prvním dítětem znovu porodí, z čeho se bude peněžitá pomoc v mateřství vypočítávat?

Jestliže za trvání téhož zaměstnání, ze kterého mamince vznikl nárok na první PPM, vznikne nárok na další PPM v období do čtyř let věku předchozího dítěte, použije se pro výpočet denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí, to je první peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další PPM.

Jak je tomu v případě, když žena porodí další dítě například až tři měsíce po skončení původní rodičovské dovolené?

Postup je stejný jako v prvním případě, rozdíl je pouze v tom, že pokud maminka již začala opět pracovat, nastupuje na PPM ze zaměstnání. I v tomto případě potřebný formulář žádosti o PPM vystaví ošetřující lékař, maminka vyplní svou část a předá žádost svému zaměstnavateli. Výše dávky se bude počítat z příjmů, které maminka získala za posledních dvanáct měsíců. Pokud však nastupuje na PPM do čtyř let věku předchozího dítěte, postupuje se při výpočtu stejně jako v předchozím případě.

Jak postupovat, když žena nemá na peněžitou pomoc v mateřství nárok? Může PPM v tomto případě čerpat otec dítěte?

Pokud žena nemá nárok na PPM, tedy například není zaměstnána a není ani v ochranné lhůtě ze skončeného zaměstnání nebo nesplňuje potřebnou dobu 270 kalendářních dnů za poslední dva roky před nástupem na PPM, má ode dne porodu nárok na rodičovský příspěvek. Tuto dávku vyplácí příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR podle trvalého bydliště maminky. Potřebné formuláře lze najít na webových stránkách Úřadu práce ČR. V tomto případě tedy maminky o PPM nežádají. Požádat samozřejmě mohou, ale příslušná OSSZ rozhodne, že na dávku není nárok, když nejsou splněny zákonné podmínky (o splnění zákonných podmínek více zde).

Kdy může peněžitou pomoc v mateřství čerpat otec dítěte?

Otec může uplatnit žádost o PPM, má to však svá pravidla. Manžel matky dítěte nebo otec dítěte může žádat o PPM na základě písemné dohody, kterou s matkou dítěte uzavře. V takovém případě musí splňovat stejné podmínky pro nárok na dávku jako žena. To znamená, že musí mít 270 dnů účasti na pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM a podmínku účasti na nemocenském pojištění v době nástupu na PPM.

Musí mít dohoda mezi otcem a matkou dítěte nějaké předepsané náležitosti a jak se žádost uplatňuje?

V dohodě musí být uveden den, od kterého bude otec o dítě pečovat a den porodu. Nárok na PPM se pak uplatňuje na předepsaném formuláři „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče“. Tiskopis je k dispozici na OSSZ a také ke stažení na webových stránkách ČSSZ (zde). Muž předává vyplněný tiskopis svému zaměstnavateli, který ho předá příslušné OSSZ společně s podklady pro výpočet dávky. Na OSSZ dále rodiče doručí písemnou dohodu s matkou dítěte a rodný list dítěte. Podpis matky dítěte na dohodě musí být úředně ověřen. Pokud se matka dostaví k ověření podpisu na OSSZ, ověří ho sama OSSZ. Dohodu lze uzavřít nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte na dobu aspoň sedmi kalendářních dnů po sobě jdoucích.

Co když má maminka po mateřské nastoupit do práce, ale v den návratu onemocní?

Po uplynutí rodičovské dovolené, kterou poskytuje zaměstnavatel, maminka nastupuje zpět do zaměstnání. Jestliže ji ovšem její ošetřující lékař v tento první den, kdy měla začít pracovat, nebo dokonce již pracovat začala, uzná dočasně práce neschopnou a vystaví jí tzv. neschopenku. V takovém případě žena do zaměstnání zpět nastoupit nemůže. Jako omluvenku a současně podklad pro výplatu dávky v nemoci svému zaměstnavateli předá příslušný díl neschopenky Nemocenské od OSSZ bude náležet od 15. kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti ve výši 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu, který se zjišťuje zpravidla za předcházejících 12 kalendářních měsíců. V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti jí zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy, přičemž za první tři dny nenáleží výplata žádné dávky.

Co když ale žena onemocní ještě v době, kdy byla na rodičovské?

Jestliže by ženu lékař uznal dočasně práce neschopnou ještě v době, kdy jí bude trvat neplacené volno (rodičovská dovolená), pak nárok na výplatu nemocenského bude mít až po skončení tohoto neplaceného volna.

Pokud by mamince dočasná pracovní neschopnost trvala déle než 14 kalendářních dnů, pak jí lékař vystaví tiskopis Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (tzv. lístek na peníze), který předá svému zaměstnavateli spolu s příslušným dílem neschopenky. Zaměstnavatel poté veškeré tiskopisy postoupí na příslušnou OSSZ k výplatě dávky.

Jak řešit situaci, když maminka pobývá s jedním dítětem v nemocnici nebo lázních, a tatínek se musí postarat o druhé dítě?

Jestliže taková situace nastane a péči převezme zaměstnaný tatínek, musí jít o dítě do 10 let věku. V takovém případě má otec, při splnění podmínek, nárok na ošetřovné po dobu, po kterou bude maminka s dítětem v nemocnici. Nejdéle však po dobu devíti kalendářních dnů. Tiskopis „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“ v takovém případě vystaví ošetřující lékař v nemocnici, kam přijali dítě s doprovodem maminky. Toto rozhodnutí bude vystaveno na matku dítěte. Druhou stranu tiskopisu (část B) vyplní tatínek, kde uvede sebe jako žadatele o dávku a údaje o dítěti, o které pečuje doma.