Na kapitálových trzích panuje optimismus

Na finančních trzích se nežije přítomností, ale několik měsíců vzdálenou budoucností. Tak již dnes ilidé nvestují podle obrazu, který podle jejich mínění svět nabídne v létě či na podzim. Podle převládajícího názoru to bude obraz lepší.

Průšvih roku: dluhopisy

Problém budou mít zejména státní dluhopisy. Ano, ty, které v minulosti byly považovány za synonymum bezpečnosti. Dnes už totiž neplatí, že stát má na zaplacení vždy, protože když peníze nemá, prostě si je vypůjčí. Není kde si vypůjčit. Ve dluzích vězí až po uši všichni. Islandem to začalo. Řeckem pokračuje, ale nekončí.

Na bezedný přísun nekvalitních státních dluhopisů reaguje trh propadem ceny. Spekulativní nákup dluhopisu na několik měsíců není dobrý nápad. Leda že by je chtěl majitel držet až do splatnosti, pak by vydělal na nebývale vysokém výnosu, který státní dluhopisy nabízejí. Pro ilustraci: 5letý český dluhopis nabízí nyní roční výnos při držení až do splatnosti ve výši 3,3 procent, 10letý již 4,7 procent.

Příští rok bude patřit akciím

Růst akcií nebude zdaleka tak prudký jako na sklonku roku 2009. Akcie mnohých společností jsou totiž už nadhodnocené. Přesto nebude výjimkou roční zhodnocení (i na pražské burze) přes 20 procent. Za všechny jmenujme třeba společnost NWR – v jejím případě by mělo roční zhodnocení za předpokladu pokračujícího zdražování komodit na světových trzích dosáhnout asi 25 procent.

Takto vysoký růst je pochopitelně spojen s riziky. Jedním z nich je například pád významných finančních institucí, nebo dokonce států. Akcie by se pak mohly dostat na ještě nižší hodnoty, než byla jejich minima v minulém roce.

Drahé kovy za vrcholem

Rok 2009 znamenal žně pro drahé kovy, které byly považovány tradičně za uchovatele hodnoty v době krize. Počátkem prosince dosáhlo zlato 1 220 dolarů za troyskou unci. Ale investoři se přestávají upínat ke zlatu jako k jistotě. V tomto hospodářském cyklu je již za zenitem. Cena zlata by měla poklesnout až k 900 dolarům za unci. A další drahé kovy budou následovat.