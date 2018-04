Na kolik vás vyjde svatba

Vezmeš si mě? Tahle otázka většinou odstartuje šílený maraton svatebních příprav. Než se pustíte do vybírání šatů, prstýnků a místa, kde se to vše odehraje, myslete na peníze. A začněte šetřit. Abyste si na svatbu nemuseli půjčovat.

Jakou svatbu vlastně chcete

Nejprve si s partnerem ujasněte, jakou máte o svatbě představu a kolik peněz jste schopní i ochotní do slavnostního dne investovat. To, že hostinu zaplatí rodiče nevěsty a pití tatínek ženicha, už dávno neplatí. Záleží na dohodě obou snoubenců a jejich rodin.

Promluvte si o tom, kolik chcete pozvat hostů, kde a kdy by se měl obřad konat. Buďte připravení na kompromisy. Není problém vzít se třeba na Karlštejně nebo na parníku, ale něco to stojí a termín je potřeba rezervovat dost dopředu, na léto klidně i víc než půl roku předem. Obřad na Karlštejně stojí 9 000 korun, pronajmout si na Vltavě parník pro 60 lidí vyjde na 4 500 korun za každou hodinu.

. Na obřad si vezměte volno Ze zákona máte nárok na dva dny pracovního volna, z toho jeden placený. Rodiče snoubenců si mohou vybrat jeden den placeného volna. Jako doklad v práci bude stačit kopie svatebního oznámení.

Nejvíc peněz se na svatbě projí

Pokud s přípravou svatby zatím nemáte žádné zkušenosti ani ze svého okolí, bude pro vás možná překvapením, kolik co stojí.

Zapůjčení šatů pro nevěstu vyjde nejméně na 2 000 korun, a to se budete muset spokojit s hodně skromným modelem. Pěkné šaty od návrháře vám půjčí za 8 000 korun, ceny jsou srovnatelné po celé České republice. Někdy je levnější si šaty nechat ušít. "Kamarádka je švadlena a originální model od ní mě vyšel na 6 tisíc korun," potvrzuje Jana Novotná z Brna. Některé půjčovny starší modely také poměrně levně vyprodávají, například svatební salon Bella je nabízí už od 1 500 korun. Myslet musíte i na šaty pro ženicha, jejich půjčení však obvykle vyjde levněji.

Obecně platí, že asi nejvíc z rozpočtu padne na pohoštění, pochopitelně se cena odvíjí od počtu svatebčanů. "Hostina s grilováním formou švédských stolů je asi jediná šance, jak za poměrně snesitelné peníze pozvat hodně lidí – hostů jsme měli asi šedesát a oslava vyšla na 20 000 korun," líčí čerstvá novomanželka Kateřina Kočičková.

Počítejte s výdaji navíc

Ve svatebním rozpočtu rozhodně nezapomeňte i na určitou finanční rezervu. Poměrně snadno se totiž může stát, že ho překročíte. "I když jsme s restaurací byli dohodnutí, že až útrata dosáhne 10 000 korun, číšníci hosty vyzvou, aby si pití začali platit sami, neudělali to a 4 000 korun jsme ještě dopláceli," vypráví Kočičková.

Podobně to může dopadnout třeba s květinami nebo sladkostmi – stačí, když se vám něco zalíbí nebo si na poslední chvíli uvědomíte, že tříkilový dort pro 50 lidí nestačí.

Pomocník internet

Webových stránek na téma svatba je nepřeberně, například na www.beremese.cz si nevěsty vyměňují informace a porovnávají ceny. Hned si tak můžete udělat představu, že svatební dort za 5 000 korun není zas tak moc předražený, je to docela běžná cena.

A pokud vám nejsou proti srsti věci z druhé ruky, zkuste také internetové aukce nebo bazary. Například na www.aukro.cz jsou k mání svatební šaty z přehlídky za 2 000 korun, které původně stály 13 700 korun.

. tipy, kde hledat informace Kontakty na úřady www.statnisprava.cz Pronájmy svatebních míst www.eseta.cz www.hoffmanuvdvur.cz www.ranchelpaso.cz Svatební weby www.beremese.cz www.svatby.net www.vasesvatba.cz www.svatba.info www.svatebni-pruvodce.cz Svatební agentury www.ceskesvatby.cz www.whiteagency.cz http://agentura.svatebni-raj.cz www.svatba4u.cz www.bajecnasvatba.cz Snubní prstýnky www.prsteny.com www.snubniprstynky.cz www.goldex.cz www.chirurgicka-ocel.cz www.ironsteel.cz Půjčovny šatů a doplňků www.salonbella.cz www.7thheaven.cz www.nevesta-zenich.cz www.andelske-svatebni-studio.cz www.svatebni-saty-adina.cz Aukce www.aukro.cz www.odklepnuto.cz www.ikup.cz Internetové obchody www.krasnasvatba.cz www.vsenasvatbu.cz Inspirace na dort www.aldoska.estranky.cz Svatební oznámení www.oznamujemsvatbu.cz www.svatbajinak.cz Vlastní webové stránky www.svatebniweby.cz www.websvatba.cz Svatby v zahraničí www.svatbavraji.cz

Ušetříte, když zapojíte rodinu a kamarády

Jestli počítáte každou korunu, sestavte si priority. Když budete mít dražší šaty, budete si muset odpustit třeba třípatrový dort, kočár s koňmi nebo něco jiného. Zapřemýšlejte, jestli někdo z vašich kamarádů a známých nehraje v kapele, není fotograf, majitel květinářství či tiskárny. Buď vám může někoho z oboru doporučit, udělat lepší cenu, nebo dokonce svoje "služby" nabídnout jako svatební dar.

Pokud vám peníze na svatbu chybějí, ale nechcete slevit za svých požadavků, můžete si na ni půjčit. Obraťte se na jakoukoli banku a požádejte o běžný neúčelový spotřebitelský úvěr. Dobře si to však rozmyslete, stotisícovou půjčku za 5 let přeplatíte klidně o 30 000 korun. A když vám to náhodou nevyjde, můžete už být rozvedení a ještě svatbu splácet.

. Příklad rozpočtu svatby