Na kolik vyjde nová fabia

Na způsobu financování záleží. Jen v rámci jednoho obchodu jsme se dopočítali k rozdílu 28 000 korun. Za to už by se dalo odjet novým autem na docela pěknou dovolenou.

nakupované auto Fabia Ambiente, 1.2, výkon 51 kW

Katalogová cena: 260 498 Kč

Sleva prodejce: 19 000 Kč

Cena u prodejce: 241 498 Kč (platí pro leasing, úvěr i nákup za hotové)

Nabízené financování: ŠkoFIN, GE Money Auto

Počet splátek: 36

Pojištění: havarijní s 10% spoluúčastí a pojištěním předního skla, povinné ručení

V modelech jsme počítali s financováním od společností GE Money auto a ŠkoFIN, které v konkrétní prodejně nabízeli. Jaké vás čekají měsíční splátky a kolik celkem zaplatíte za tři roky, si prohlédněte v boxech.

S nulovou akontací moc nepočítejte. Splátkové společnosti ji nabízejí stálým klientům, kteří u nich koupili již několik aut, nebo zájemce důkladně lustrují a mají přísnější požadavky na jejich příjmy.

Nový zákazník většinou začíná na 20 procentech, které je třeba složit předem. Když klient zaplatí na začátku víc peněz najednou, auto ho vyjde o něco levněji. Například u společnosti ŠkoFIN lze na autě ušetřit 6 000 korun, když klient zvolí akontaci třicet procent místo dvaceti.

Levnější auto - méně pohodlný nákup

rada mf dnes Ve větších salonech si můžete vybrat, od koho si na auto půjčíte.

Není-li však zrovna nějaká

slevová akce, vyplatí se

úvěr v bance. Vyjde

nejlevněji.

Pokud jde o jednoduchost nákupu, vyjdou leasing i úvěr nastejno. Přijdete s akontací a potřebnými doklady do prodejny a odjet můžete už v autě. Výhodou úvěru je to, že auto je od počátku vaše. Odpadají tak komplikace, které mohou nastat při jednání s leasingovou společností, když vám třeba auto ukradnou. Ani vám třeba exekutor nemůže zabavit auto, když se leasingovka ocitne v problémech.

Kdo chce zvolit nejlevnější variantu, musí být víc samostatný. Bude si muset vyřídit úvěr v bance a zařídit si samostatně pojištění, které k autu potřebuje. V modelu jsme dopočítali pojištění stejného druhu, jaké nabídli v prodejně. Do ceny jsme započítali základní sazbu pojistného, ten, kdo jezdil bez nehod a má vyježděné bonusy za uplynulé roky, může počítat s ještě nižší cenou.

E Money Auto – úvěr

autoCREDIT Akce Jarov I

cena vozu: 241 498 korun

počet splátek: 36

pojištění: Generali Pojišťovna – havarijní (nehoda i krádež)

Kolik zaplatíte za úvěr E Money Auto Akontace 20 % 30 % Výše akontace 48 300 72 449 Měsíční splátka 6 542 5 729 Splátka s pojištěním 7 379 6 566 Zůstatková cena (odkupní) 0 0 Celkem zaplatíte 313 944 308 825

GE Money Auto – finanční leasing

cena vozu: 241 498 korun

počet splátek: 36

pojištění: Generali Pojišťovna – havarijní (nehoda i krádež)

Kolik zaplatíte za úvěr s finančním leasingem GE Money Auto Akontace 20 % 30 % Výše akontace 48 300 72 449 Měsíční splátka 7 790 6 997 Zůstatková cena (odkupní) 1 190 1 190 Celkem zaplatíte 329 930 325 531

ŠkoFIN – finanční leasing

cena vozu: 241 498 korun

počet splátek: 36

pojištění: Česká pojišťovna – havarijní (nehoda i krádež)

Kolik zaplatíte za úvěr s finančním leasingem od ŠkoFINu Akontace 20 % 30 % Výše akontace 48 300 72 449 Měsíční splátka 6 790 5 945 Měsíční pojistné 779 779 Měsíční platba celkem 7 569 6 724 Zůstatková (odkupní) cena 119 119 Celkem zaplatíte 320 903 314 632

ŠkoFIN – spotřebitelský úvěr



cena vozu: 241 498 korun

počet splátek: 36

pojištění: Česká pojišťovna – havarijní (nehoda i krádež)





Kolik zaplatíte za spotřebitelský úvěr od ŠkoFINu Akontace 20 % 30 % Výše akontace 48 300 72 449 Měsíční splátka 6 827 5 980 Měsíční pojistné 805 805 Celková měsíční platba 7 632 6 785 Zůstatková (odkupní) cena 0 0 Celkem zaplatíte 323 052 316 709

Neúčelový úvěr od banky

cena vozu: 241 498 korun

počet splátek: 36

pojištění: Generali Pojišťovna – havarijní (nehoda i krádež)

s 10% spoluúčastí a pojištěním předního skla, povinné ručení, bez bonusů – 11 400 korun ročně, samostatně sjednané

Akontace 20%

výše akontace: 48 300 korun

úvěr: 193 198 korun

Česká spořitelna

měsíční splátka: 6 518 korun

celková cena (úvěr + pojištění + akontace): 321 394 korun



ČSOB



měsíční splátka: 6 316 korun

celková cena (úvěr + pojištění + akontace): 313 023 korun

Komerční banka

měsíční splátka: 6 147 korun

celková cena (úvěr + pojištění + akontace): 301 486 korun



Raiffeisenbank

měsíční splátka: 6 170 korun

celková cena (úvěr + pojištění + akontace): 307 599 korun



Akontace 30 %

výše akontace: 72 449 korun

úvěr: 72 449 korun

Česká spořitelna

měsíční splátka: 5 703 korun

celková cena (úvěr + pojištění + akontace): 315 830 korun



ČSOB



měsíční splátka: 5 526 korun

celková cena (úvěr + pojištění + akontace): 308 490 korun

Komerční banka

měsíční splátka: 5 378 korun

celková cena (úvěr + pojištění + akontace): 298 526 korun



Raiffeisenbank

měsíční splátka: 5 399 korun

celková cena (úvěr + pojištění + akontace): 303 992 korun

kde nejlevněji Komerční banka + Generali pojišťovna

301 486 korun (akontace 20 %)

298 526 korun (akontace 30 %)

Jarní nabídky na koupi auta

Audi Finance

Nabízí skladové modely Audi A4, A4 Avant i Audi A4 Cabriolet bez navýšení splátek. Akce platí do 30. dubna 2009. Délku splácení lze navolit v rozmezí od 12 do 48 měsíců. Akontace od 30 do 70 % pořizovací ceny vozu.

Credium

Nový Chevrolet Spark v základním provedení můžete získat už za 139 900 korun. Cena platí pouze při financování formou leasingu.

Celkově pak auto vyjde při 20% akontaci a tříletém splácení na 240 000 korun. Paradoxně u leasingu jiné společnosti s výchozí cenou 163 900 korun, zaplatíte za auto jen 228 400 korun.

Mazda Finance

Při koupi Mazdy na úvěr u Santander Consumer Finance platí sleva 55 tisíc korun na model 2 sleva 70 tisíc korun na model 3, 80 tisíc korun na model 6 a 100 tisíc korun na model 7. Akce platí do konce dubna 2009.

ŠkoFIN

Nabízí garantovanou výši splátky úvěru nebo leasingu při nákupu Škody Octavia, a to 4 999 korun na 60 měsíců. Smlouvu je možné uzavřít přímo u prodejce bez poplatku za vyřízení. Klient musí počítat se zůstatkovou cenou auta 60 000 korun.

UniCredit Leasing

Pro vozy KIA Cee’d a Subaru leasing s nulovým navýšením splátek. Zvýhodněná nabídka se vztahuje na celou modelovou řadu Cee’d a je platná do 30. dubna 2009 v autorizované dealerské síti KIA.

Mercedes-Benz Financial Services ČR

Do konce června 2009 platí nabídka pro vozy třídy A 3x3. Akce vychází z úvěru na 24 měsíců s tím, že 1/3 ceny vozu lze uhradit na začátku smlouvy, po roce další 1/3, a po uplynutí smlouvy klient buď doplatí cenu vozu, nebo si zvolí další financování prostřednictvím leasingové nebo úvěrové smlouvy.