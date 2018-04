Na kolik vyjde skutečné bezpečí

Určitě doma najdete nějaké rodinné šperky, sbírku mincí či známek, listinné cenné papíry nebo i jiné dokumenty a doklady (důležité smlouvy jako kupní smlouva k nemovitosti apod.), jichž si ceníte natolik, že o ně nechcete za žádných okolností přijít. Pojištění domácnosti však ne vždy pokrývá v dostatečné míře hodnotu doma přechovávaných věcí, a tak nejlepší ochranou zůstává nenechávat cennosti doma. Ovšem pak musíte řešit problém – kam s nimi.

Bezpečnostní schránky najdete u všech větších bank



Zdaleka ne všechny banky, které u nás mají své zastoupení, službu zvanou pronájem bezpečnostních schránek nabízejí. Kde tedy s požadavkem na úschovu svých cenností nepochodíte? Služba zcela chybí u eBanky, GE Money Bank a také u Poštovní spořitelny.

Ovšem nemáte ještě vyhráno ani v případě, že jste se rozhodli využít služeb jiných bankovních ústavů. Banky totiž nepronajímají bezpečnostní schránky ve své celé pobočkové síti, ale v lepším případě ve většině poboček. Ne všechny pobočky totiž disponují vhodným prostorem pro pronájem bezpečnostních schránek, lišit se mohou co do velikosti i samotné schránky v pobočkách téže banky. Proto je lépe si nejdříve ověřit, zda banka bezpečnostní schránky někde v blízkém okolí vůbec pronajímá, případně zda rozměry odpovídají vašim představám. Učinit tak lze například prostřednictvím bezplatné informační linky, nebo lépe přímo na pobočce.

Co je dobře znát předem



Podmínky poskytování pronájmu bezpečnostních schránek se mohou diametrálně lišit, a to i v téže lokalitě. Kromě ceny je významným a často opomíjeným faktorem pojištění bezpečnostních schránek, resp. jejich obsahu pro případ krádeže nebo poškození. Většina z oslovených bank na dotaz odpověděla, že přístup a pojištění je standardní, přičemž konkrétní limity zveřejňovány nejsou, případně řešení je individuální. Jediná BAWAG Bank sdělila, že jelikož neeviduje obsah schránky klienta, nenese za uložené věci odpovědnost.

Co do schránky patří a co nikoliv



Klient = nájemce bezpečnostní schránky musí dodržet pravidla, která obvykle obsahuje smlouva o pronájmu bezpečnostní schránky. V ní je rovněž zakotveno oprávnění používat schránku k úschově cenností a listin, nikoliv však již k úschově zbraní, střeliva, předmětů výbušných, snadno zápalných a hořlavých nebo jinak nebezpečných (např. látek radioaktivních či jinak zhoubných, předmětů snadno podléhajících zkáze), předmětů, jejichž úschova vyžaduje specifické klimatické podmínky nebo stálost magnetického pole, popř. předmětů, jejichž úschova by byla v rozporu s obecně závaznými předpisy nebo obecným zájmem.



Když už jste ve správné pobočce



Našli jste už tu správnou pobočku s volnou kapacitou bezpečnostních schránek požadované velikosti? Znáte už jejich cenu a víte, co nemůžete do schránky vložit? Pokud s sebou přinesete kromě průkazu totožnosti i potřebnou hotovost, nic nebrání uzavření písemné smlouvy o pronájmu bezpečnostní schránky. Dle vašeho přání lze zpravidla uzavřít smlouvu na dobu neurčitou, ale i určitou. Nesmí chybět ani podpisový vzor majitele, případně i osob s dispozičním právem ke schránce. Po zaplacení poplatku již převezmete klíče.

Způsob úhrady ceny za pronájem schránky se liší v závislosti na tom, zda jste se rozhodli pronajmout schránku na dobu určitou, či neurčitou. V případě smlouvy na dobu neurčitou platíte poplatek ročně, splatnost je vždy předem. Jestliže však uzavřete smlouvu na dobu určitou, pak předem zaplatíte poplatek za celou dohodnutou dobu. Obvykle není problém uhradit stanovenou cenu hotově na místě, případně inkasem z běžného účtu.

Jakmile absolvujete tuto vstupní proceduru, doprovodí vás pracovník banky ke schránce, kterou obvykle jedním klíčem odemkne a s velkou pravděpodobností vás zanechá v nějaké diskrétní zóně. Tam můžete nerušeně své cenné věci uschovat, případně s nimi jakkoliv nakládat. Obvykle však není stanoven jednotný postup, neboť i vybavení jednotlivých poboček bank bývá různé.

Vstup je klientovi zpravidla umožněn po předložení příslušného klíče pracovníkovi banky a vyplnění návštěvního lístku s podpisem odpovídajícím stanovenému podpisovému vzoru.

Na kolik bezpečnostní schránka přijde?



Cena za pronájem bezpečnostních schránek je často stanovena individuálně a její určení zůstává v pravomoci jednotlivých poboček. Konkrétní částky vám proto nesdělí ani na informační lince, ale budete odkázáni na konkrétní pobočku. Obvykle však bývá zvýhodněn dlouhodobý pronájem před pronájmem krátkodobým. Blíže viz tabulka.

Kromě poplatku za samotný pronájem se ještě můžete setkat s tzv. kaucí za zapůjčení klíče. Jedná se o zálohu, kterou banka vrátí v okamžiku, kdy se rozhodnete pronájem ukončit. Obdobně banky naloží s „nevyužitým“ poplatkem za pronájem, pokud jej ukončíte dříve, než bylo dohodnuto. Ovšem ani toto pravidlo neplatí bez výjimek. „Nevyužitý“ poplatek za pronájem vám nevrátí BAWAG Bank a ani Česká spořitelna. Spořitelna se však vyjádřila, že v současné době v této oblasti připravuje změnu.