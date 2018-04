Na konec prázdnin se těší jenom fondy

Z porovnání indexů světových a českých (středoevropských) akciových trhů vyplývá pro minulý týden jasná převaha středoevropského regionu. Přesto z tabulky nejúspěšnějších fondů patří první tři místa akciovým fondům s absolutně odlišným teritoriálním zaměřením. Vzhledem k tomu, že české akcie atakovaly v minulém týdnu svá maxima a indexy se šplhaly do několik let nevídaných výšin (SPADový index PX-D je nad 1500 body, index PK-30 RM-Systému jen těsně pod 900 body), nejvyšší výnosy si připsaly akciové fondy zaměřené na Českou republiku a okolní země – viz ISČS Sporotrend. Druhá a třetí pozice však patří fondům zaměřeným na zahraniční trhy, což je patrné i z názvů fondů – IKS fond světových indexů a ČPI fond nové ekonomiky.

„Nová ekonomika“ si za poslední týden připsala z akciových trhů největší nárůst – měřeno indexem trhu Nasdaq +4,4 %. V minulém týdnu nejúspěšnější ISČS Sporotrend má vzhledem ke své vysoké historické výkonnosti i náskok v čistých prodejích. Za týden se majetek v jeho správě rozrostl o dalších 24 mil. Kč. Historickou výkonností máme v tomto případě na mysli výnos za poslední rok, neboť v delším horizontu zůstávají i české fondy v záporných hodnotách. Jedním z faktorů, který v současnosti pomáhá akciovým fondům je i oslabování české koruny. Ta se v minulém týdnu propadla až na 32,50 Kč za euro a není vyloučeno ani další oslabování.

Na rozdíl od akcií, které předběhly zahraniční trhy, domácí trh dluhopisů by ve vleku vnějších událostí. Na posilovánímají stále největší vliv zprávy z USA, které svědčí o lepším stavu tamější ekonomiky. Naproti tomu situace u Evropě, hlavně v Německu, Itálii a Francii mluví o opaku. Pokračuje poklesa dalších makroekonomických ukazatelů. Celkově tedy dluhopisový trh zůstal na přibližně stejných hodnotách jako před týdnem. Z toho lze odvodit i výsledek domácích dluhopisových fondů, které jsou většinou zaměřeny na český dluhopisový trh. V průměru za týden připsaly dluhopisové fondy slušných 0,3 %, nicméně největší zásluhu na tom opět mají fondy zaměřené na střední Evropu – Polsko, Maďarsko,… - ISČS Trendbond (+1,25 %) a IKS Plus bondový (+1,14 %). Především Polsko vykazuje velmi dobré výsledky, co se týče přírůstku HDP. Pětiprocentní inflace navíc dává příležitost pro další snížení sazeb, jež minimálně jedno je do konce roku očekáváno.

Fondy peněžního trhu a smíšené fondy vykazovaly v posledním týdnu obvyklý průběh. IKS Balancovaný s nejvyšší roční výkonností (+17,9 %) skončil tentokrát na první příčce se 3,3 % za týden. Z fondů peněžního trhu skončil na prvním místě AKRO Obligace (+0,93 %), který však za poslední rok zhodnotil majetek „jen“ o 2 %. Celkově si za týden připsaly peněžní fondy 0,06 %, což odpovídá přibližně 3% roční výkonnosti. Nicméně za poslední měsíc je (vážený) průměr „jen“ 0,17 %, což odpovídá nízkým 2 %.

Obchodování podle UNISu

Obchody s podílovými listy fondů jsou během prázdninových měsíců minimální. Tomu odpovídají i čisté prodeje za poslední týden, které dosahují pouze 6,8 mil. Kč. Protože však v minulém týdnu si institucionální klienti vybíraly své zisky a investice z dividendových fondů, celkové čisté prodeje retailových fondů činily 148,8 mil. Kč. Nejvyšší čisté prodeje tentokrát patřily fondům peněžního trhu. Hodnota všech prodaných podílových listů v minulý týden činila jen 930 mil. Kč, což odpovídá prodejům očištěným o odkupy v jiných, neprázdninových týdnech.

Z domácích fondů můžeme ještě upozornit na změněnou situaci na trhu, co se týče pořadí fondů podle velikosti majetku ve správě. Změny totiž přineslo slučování fondů v ČSOB a PIAS. ČSOB Akciový mix je tak se 482 mil. Kč čistého obchodního jmění druhý mezi akciovými fondy (za ISČS Sporotrendem a před IKS fondem světových indexů) a ČSOB Bond mix na třetí místo v dluhopisových fondech – za ISČS Sporobond a IKS Dluhopisový.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ISČS SPOROTREND 5,40% ČPI Fond farmacie a biotec -0,59% IKS fond světových indexů 4,80% ČPI Fond ropného a energet 0,64% ČPI Fond nové ekonomiky 3,81% Živnobanka akciový fond 1,56% Dluhopisové ISČS TRENDBOND 1,25% ČSOB Bond Mix 0,02% IKS Plus bondový 1,14% Živnobankaobligační fond 0,02% ISČS SPOROBOND 0,29% ČSOB nadační 0,11% Fondy fondů IKS fond fondů 5,56% ISČS GLOBALTREND 4,07% Peněžního trhu OPF AKRO OBLIGACE 0,93% ČSOB institucionální CZK peněžní 0,03% ISČS MERKUR 0,12% IKS Dividendový 0,03% ISČS SPOROINVEST 0,09% ČSOB institucionální Euro peněžn 0,03% Smíšené IKS balancovaný 3,28% ISČS Fond Řízených výnosů 0,03% AKRO mezinárodní balancovaný 3,00% 1.IN Fond bohatství 0,04% AKRO OPF Výnosový 2,92% 1.IN PIF 0,05% Čisté prodeje mil. Kč IKS peněžní trh 48,5 ČSOB výnosový -131,2 ISČS SPOROINVEST 37,7 IKS Dividendový -27,0 ISČS SPOROBOND 37,3 IKS dluhopisový -11,7

Zdroj: UNIS ČR