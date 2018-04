Na kuřácích můžete slušně vydělat

I když počet kuřáků ve světě v posledních letech ve vyspělých zemích klesá, největším společnostem produkujícím tabákové výrobky to zjevně nevadí a investoři je milují. Alespoň to tak vypadá podle toho, jak se akciím tabákových společností daří na kapitálových trzích. Výhodou a tahákem tabákových společností pro investory jsou kromě samotné návykovosti cigaret, která je zárukou velké skupiny stálých odběratelů (a to i při zdražování), rovněž nízké náklady potřebné na vývoj, inovaci a samotnou výrobu cigaret, a v neposlední řadě také prakticky neomezený globální trh. Velkým lákadlem je rovněž relativně vysoký dividendový výnos, který je pro mnohé investory zárukou kvalitní akcie a vyšších výnosů v delším investičním horizontu.

I přes dobré výsledky je třeba v případě tabákového průmyslu vnímat rizika, která mohou výrazně negativně ovlivnit jejich výsledky a fungování na kapitálových trzích. Stálou hrozbou, kterou se však právníkům tabákových společností zatím úspěšně daří oddalovat, jsou nespočetné soudní žaloby nemocných kuřáků, kteří dnes s velkým rozčarováním zjišťují, že kouření může být škodlivé a za jejich neschopnost omezit kouření nesou odpovědnost majitelé tabákových firem.

Problémem pro velké producenty cigaret může být rovněž hojné rozšíření cigaret od neznámých výrobců za mnohem nižší cenu, což se nejvíce projevuje v období výraznějšího zdražování cigaret. Pašování a ilegální prodej jdou s levnými cigaretami ruku v ruce. Právě ve vyspělých zemích je největším problémem, omezujícím tržby společností, výrazný tlak na omezování reklamy na cigarety a zákazy kouření v restauracích a na veřejných prostranstvích.

Zdá se však, že ani drastická opatření, jejichž cílem je omezit zisky tabákových společností a znepříjemnit život kuřákům, nemají na spotřebu až takový vliv, jak by si odpůrci kouření představovali. Jedním z důvodů může být i to, že kuřáci mají málokdy na výběr porovnatelnou alternativu, která by jim přinášela stejné uspokojení jako samotné kouření. Náplasti je úplně zbytečné zmiňovat, louskání slunečnicových semínek je mnohem otravnější než kouření apod.

Na rozdíl od vyspělého západního světa, který se od kouření pomalu odvrací, je náplastí pro tabákové firmy zvyšující se poptávka v Jihovýchodní Asii v čele s Čínou, kde již dávno neplatí zákaz prodeje zahraničních značek cigaret. Neplatí zde ani již zmiňované restrikce hojně rozšířené v západním světě, osvěta proti kouření je minimální a celosvětová počet kuřáků tak spíše roste, což tabákovým firmám hraje do karet.

Vývoj indexu DJ US Tobacco Index za poslední rok

Zdroj: Bigcharts.com

Ať už jsou na tom tabákové společnosti jakkoli, v posledním roce se investice do akcií tabákových společností ukázala jako dobrý nápad (například akcie obchodníka s listovým tabákem, společnosti Aliance One investorům od minulého května nadělily výnos 142,9 %). To však v žádném případě neznamená, že cena akcií tabákových společností bude růst i v budoucnu. Pro skeptiky a realisty to naopak může být nejlepší důvod k tomu, aby se akcií tabákových firem zbavili, nebodo nich neinvestovali. Zájemci o investování mají možnost investovat do několika společností, jejichž akcie se obchodují na světových burzách a jejichž nákup jim zprostředkují obchodníci s cennými papíry.

Domácí investoři mají rovněž možnost zainvestovat v korunách do akcií společnosti Philip Morris, který je dostupný prostřednictvím Pražské burzy. Cena akcie společnosti Philips Morris kolísala v průběhu roku mezi úrovněmi 8860 Kč a 12640 Kč, což není málo. Do portfolia bychom ji doporučovali spíše investorům, kteří jsou schopni akceptovat vyšší volatilitu u akcií, případně spekulantům, kteří jsou schopni profitovat na výrazných pohybech daného titulu oběma směry. Vyhlídky společnosti do blízké budoucnosti nejsou zrovna nejrůžovější.

KUPÓNOVÁ KNÍŽKA

Kde jsou vaše ztracené zisky KUPÓNOVÁ KNÍŽKA

Největším problémem, který bude nejbližší roky negativně ovlivňovat výsledky společnosti a cenu akcií, je zavádění spotřební daně. Ta na jedné straně snižuje příjmy, protože společnost se snaží udržet koncové ceny cigaret na úrovni přijatelné pro spotřebitele, ale na druhé straně cena cigaret nakonec přeci jen stoupne, což může vést k odlivu spotřebitelů k jiným, levným značkám cigaret. Rovněž zprávy ze Slovenska (asi pětina tržeb společnosti), kde by spotřební daň měla v nejbližších letech stoupnout o 35 % nejsou v tomto směru nijak pozitivní. Jedinou možností je tak zvyšování koncové ceny a vytváření zásob, což může zmírnit negativní vliv spotřebních daní.

Ve prospěch PM mluví především pravidelná dividenda, na níž vynakládá společnost každoročně 100 % nekonsolidovaného čistého zisku a v porovnání s ostatními společnostmi je jednoznačně nejvyšší. Po ukončení zvyšování spotřebních daní by se pak situace společnosti měla stabilizovat.

Pro konzervativnější investory je výhodnější najít si v nabídce brokerů produkty, které umožňují investovat méně prostředků do diverzifikovaného portfolia většího množství akcií, nebo do indexů zastřešujících celé odvětví. Jde především o oblíbené indexové nástroje, jako jsou ETF nebo certifikáty.