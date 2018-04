Na lodi: dobře placená práce

Plavba na širém moři, návštěvy exotických míst, ochutnávky specialit, závratné výdělky. Zní to jako sen. Jeho splnění je poměrně snadné, pokud využijete možnosti pracovat na lodi. Tuto šanci nabízejí velké lodní společnosti (například Cunard Line, Carnival Cruise Lines, Royal Caribbean Cruises, Celebrity Cruises) pro mladé lidi z celého světa.

Jak se nalodit

Je-li vám mezi 20 a 35 lety a domluvíte se anglicky, oslovte přímo některou z lodních společností nebo se informujte u náborových agentur, které je zastupují (viz Kontakty).

Nabídka pracovních pozic bývá široká. Zájem je o pomocné číšníky, hlavní číšníky, barmany, kuchaře, uklízeče, pokojské, krupiéry, pokladní, maséry či fitness instruktory, ale také fotografy, hudebníky, malíře portrétů či plavecké instruktory.

Výběr konkrétní pozice bude záležet na vašem přání, kvalifikaci, praxi (minimálně dva roky) a znalosti cizích jazyků. „Na lodích je oficiálním jazykem angličtina. Čím lépe ji uchazeč zná, tím vyšší má šanci na dobré pracovní umístění. Bez alespoň základních znalostí angličtiny nikoho k pohovorům nepustíme,“ říká Jiří Macháček, ředitel agentury World Cruise Center.

Plat za práci na lodi se pohybuje okolo 800 až 1600 dolarů (tedy cca 20 až 40 tisíc korun). Vždy se ptejte na to, zda má vaše pozice nárok na spropitné (tips) od pasažérů. Jestliže s vámi budou klienti spokojeni, vyděláte si pak v závislosti na druhu práce měsíčně celkem 2000 až 3000 dolarů (tedy až 70 tisíc korun).

Pracovní smlouvy se uzavírají na šest až sedm měsíců, po kterých následuje povinné šestitýdenní neplacené volno.

Námořní víza C1/D, která vás opravňují k práci na amerických lodích a plavbě po celém světě, vám bez problémů vystaví ambasáda USA na základě dopisu od lodní společnost (vyřízení víza stojí přes dva tisíce korun).

Po dobu práce na lodi si můžete v Česku legálně odhlásit platbu zdravotního a sociálního pojištění. Důchodové pojištění můžete platit dobrovolně v zemi, pod jejíž vlajkou loď pluje. Až podle tamních zákonů dosáhnete důchodového věku, bude vám z ciziny chodit penze úměrná době, kterou jste tam odpracovali. O daně se většinou starat nemusíte, za zaměstnance je řeší lodní firmy.

Letenku do domovského přístavu, často do amerického Miami, si zpravidla platí zaměstnanec sám, cestu do Česka hradí firma. Ti, kdo se rozhodnou ukončit kontrakt dříve, jedou domů na vlastní náklady.

Tvrdý život posádky

Za splněný sen je jako vždy třeba něco „zaplatit“. V tomto případě bude na účtu desetihodinová práce sedm dní v týdnu, neustálý stres při obsluhování stovek pasažérů, kteří očekávají, že jim budete věnovat maximální možnou péči, a život v miniaturní kajutě bez okna.

Kajutu s vlastní sprchou a WC sdílejí dva lidé. Ve svém volnu využívají zaměstnanci bazén, posilovnu či společenskou místnost s internetem. Kromě bydlení a stravy poskytují společnosti zdarma i zdravotní pojištění. Na lodi je praktický lékař, který vás v případě složitějších zákroků pošle ke specialistovi na pevnině. Hrazený je i nutný pobyt v nemocnici a očkování.

Číšníkům by v zavazadle neměly chybět vlastní pracovní boty a černé ponožky. Uniforma, povlečení a ručníky se na lodi fasují. Mužští členové posádky musí mít vlasy ostříhané po límec košile a nesmějí si pěstovat vousy. Ženy by měly nosit svázané vlasy, na rukou mohou mít pouze jeden prstýnek a žádné náramky.

V případě nehody se odebíráte do záchranných člunů samozřejmě jako poslední. „Pro pasažéry jsou připraveny laminátové čluny s motorem, posádka se musí spokojit s nafukovacími čluny, ve kterých je připravena pitná voda, světlice, háčky na chytání ryb a nože,“ vysvětluje Petr Opluštil, který se v roli číšníka plaví na lodích už léta.