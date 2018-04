Na mail odepište do dvou dnů

Profesionál si dává pozor na slušné chování. Kromě zažitých pravidel o pozdravu, přednosti ve dveřích či tykání by se měl zajímat i o to, jaký dojem zanechá při komunikaci na světové síti.

Internet vytváří virtuální prostor, ve kterém běžná pravidla nestačí a nová se teprve utvářejí. „Mezi lidmi si hlídáme svou pověst. Na internetu nás druhý nevidí, proto se někdy méně kontrolujeme a jednáme bez zábran,“ říká pražská psycholožka Hana Kyrianová. Vysvětluje tak třeba agresivní výpady v internetových diskusích. „Diskutující bez ostychu uvolňují své emoce, které ani nemusí souviset s probíraným tématem. Zbaví se vzteku a nic se vlastně neděje, nikdo je nevidí, jsou anonymní.“

Ke klávesnici jsme upřímnější

I když nemáte problémy s hromaděním vzteku, neúčastníte se anonymních diskusí a jste ke všem vstřícní, ještě to neznamená, že zvládáte pravidla společenského chování. Vaše vystupování na síti by mělo mít podobnou úroveň jako jednání „naživo“. V pracovním styku to platí dvojnásob.

Internetová etiketa se týká odesílání e-mailů, odpovídání na ně, ale také stále častější komunikace přes programy typu ICQ či Skype. „Pro etiketu na internetu se vžil pojem netiketa,“ říká odborník na společenské chování Petr Vlha z brněnské agentury Méthos. Podle něj nejde jen o prázdný moderní termín, ale o název, který znalci etikety doporučují používat.

Základní zásady netikety jsou k nalezení třeba v internetové encyklopedii Wikipedia (www. wikipedia.cz). Hned prvním pravidlem je ostražitost. Do počítače snadno napíšete slova, která byste druhému do očí nikdy neřekli. Důsledky však mohou být podobně nepříjemné. Mezi další zásady netikety patří třeba kontrola pravopisu v narychlo psaných e-mailech nebo zákaz stahování cizích děl, která jsou chráněna autorským právem.

Pozvánku neignorujte

Na pracovní e-maily je slušné odpovědět. Obecné pravidlo velí, že do dvou dnů. Neplatí to však univerzálně. Umění zorganizovat si pracovní čas a dobře ho využít předpokládá, že dokážete rozlišovat důležité a méně podstatné úkoly.

Nemusíte tedy odpovídat na desítky e-mailů denně, ale naučte se je rychle třídit. Vyřaďte hromadně rozesílané e-maily pro více adresátů. „Do dvou, maximálně do tří dnů odpovězte na pozvánku. Na zprávy, které jsou určeny jen vám, pak do týdne. Později už nemusí být odesilateli jasné, co od vás vlastně chtěl,“ radí Petr Vlha.

Slušností je přečíst si e-mail dříve, než ho odešlete. Rychlé ťukání do klávesnice se často neobejde bez překlepů. Jejich nahromadění nebo dokonce pravopisné chyby svědčí o tom, že jste na adresáta neměli čas. S vizuální podobou e-mailů to naopak nepřehánějte. V pracovní komunikaci vynechte nezvyklé typy písma a barvy.

Některým lidem se nezamlouvá, pokud v odpovědi na e-mail najdou pod textem svou původní zprávu. Považují ji za dopis a mají dojem, jako byste jim jejich psaní vraceli. Petr Vlha však tvrdí, že tato praxe rozhodně neodporuje netiketě. V pracovním styku je to naopak užitečná pomůcka – v množství zpráv si uvědomíte, na co dotyčný vlastně odpovídá. „Ani v přátelské komunikaci však takové pravidlo není. Záleží samozřejmě na domluvě. I při neformálním rozhovoru přes ICQ nebo Skype zůstávají odpovědi seřazené za sebou,“ připomíná Petr Vlha. Tyto programy už pronikají i do pracovní komunikace, zejména té vnitrofiremní.

Jak se chovat na Skypu

Programy, které vám umožňují komunikovat s druhým písemně v reálném čase, pronikají i do pracovní komunikace, zejména té vnitrofiremní. Jednou z jejich funkcí jsou takzvané statuty – grafické symboly, které naznačují, zda máte chuť navázat nový hovor, jste zaneprázdněni, nebo jste právě odešli od počítače. Pravidlem netikety je tyto značky respektovat.

Dříve, než se odpojíte nebo změníte status, byste se měli rozloučit s lidmi, se kterými jste diskutovali. Vybrat uprostřed komunikace symbol, který značí vaši zaneprázdněnost, a odmlčet se, je vůči druhému netaktní. Kdo si na takové chování zvykne na síti, může ho za chvíli považovat za normu i v běžném životě. Tam s ním pravděpodobně narazí.

Poradce MF DNES

Martin Heger jednatel společnosti Heger & Partner V Česku se dle zvyklostí odpovídá na e-mail do dvou dnů. Aspoň jednou větou. Neodpovídejte však hned, vypadalo by to, že nemáte co na práci.