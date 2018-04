Na místo se řádně vyptejte

Někdo odmítne nastoupit na pracovní místo, protože by musel kvůli dojíždění vstávat o hodinu dříve, než je zvyklý. Jiný hledá práci již tak dlouho, že je ochoten přistoupit téměř na cokoli. Je mu jedno, jaké podmínky jsou v pracovní smlouvě, nebo jestli ji vůbec dostane.

Stravenky dotované zaměstnavatelem, ozdravné pobyty či vzdělávací kurzy jsou zvláště pro lidi z oblastí s vysokou nezaměstnaností přepych, který jim při hledání práce ani nepřijde na mysl.

Je však hranice, za niž by ani oni neměli jít, aby jim nevznikly ještě další problémy. "Opravdu každého, kdo se uchází o místo, by mělo zajímat, jestli firma za práci platí nebo ne," podotýká personalistka Jana Lamačová.



Zahrajte si na detektiva



Nikdo netouží po tom, že začne pracovat ve firmě, která má na kahánku nebo se chová špatně k zaměstnancům. Proto se vyplatí zaměřit se na informace oficiálního rázu, které se týkají působení firmy na trhu.

Patří sem například finanční obrat, předmět činnosti, počet zaměstnanců, vlastník či

Proč si vybrat právě vás? * Víte, do čeho jdete a co přesně chcete dělat.

* Na pohovor jste přišli včas.

* Váš oděv odpovídá důležitosti setkání se zaměstnavatelem, vystříhali jste se výstředností ve vzhledu i projevu.

* Neskáčete lidem do řeči a chováte se přirozeně a přátelsky.

* O platu či mzdě hovoříte na konci setkání, přičemž máte přehled o tom, kolik se v průměru na vaší pozici bere.

Získejte informace o zaměstnavateli: * Od známých, bývalých či současných zaměstnanců.

* V průběhu výběrového pohovoru od personalisty či svého budoucího nadřízeného.

* Z výročních zpráv společnosti.

* Z aktuálních webových stránek firmy, obchodního rejstříku.

* Z ekonomických rubrik regionálního i celostátního tisku.

* Na úřadu práce.

* Navštivte Den otevřených dveří či jiné akce sloužící k informování veřejnosti o činnosti firmy.

vlastníci firmy. Prosperující firmy se rády chlubí svými plány do budoucna - chystanými investicemi, zvýšením počtu zaměstnanců. Oficiální informace lze získat v průběhu výběrového pohovoru, z výročních zpráv společnosti, z aktuálních webových stránek firmy, obchodního rejstříku, z tisku. Některé firmy dokonce pořádají Dny otevřených dveří. "Jistější je hledat informace podávané veřejnosti z více zdrojů najednou. Nelze totiž vyloučit, že někdo lže nebo zveřejňuje zavádějící informace," radí personalistka Lamačová.Uchazeče o práci samozřejmě zajímá i to, co se z běžně přístupných zdrojů nedozví. Jak se chová firma ke svým zaměstnancům? Jaká ve firmě panuje atmosféra? Téměřvždy lze takové informace získat například od známých, od bývalých či současných zaměstnanců firmy. O každé firmě kolují mezi lidmi informace, ale opět - ne všechny musí být pravdivé.Hodně napoví už dopisování s firmou či způsob jednání po telefonu. Důležité je nebát se osobně dostavit na místo. Něco lze vytušit již ze setkání s recepční či asistentkou. "Pozorujte, jak zaměstnanci mezi sebou komunikují, jak jsou oblečení, jak vypadají chodby firmy, zařízení na pracovišti," dodává Lamačová. Budoucího zaměstnavatele je dobré vnímat doslova všemi smysly, pocity jsou vždy důležité.Má-li uchazeč o zaměstnání při úvodních setkáních s firmou špatný pocit, obvykle se nemýlí a je dobré si nástup do takové společnosti dobře promyslet.Někteří uchazeči o zaměstnání tak moc touží po zaměstnání, že už je snad kromě výše finanční odměny za práci nezajímá nic jiného. Pak nevěřícně kroutí hlavou nadsvou pracovní náplní nebo podmínkami pracovní smlouvy.Informace, na které se tak často zapomíná, jsou pro budoucí spokojenost zaměstnance podstatné - ať už jde o zaměstnanecké výhody, pracovní dobu, možnosti dojíždění do práce, stravování a podobně. Seriózní zaměstnavatel mluví o těchto věcech sám již při výběrových pohovorech. Ne vše je však vždy řečeno. "Nezastírejte nevědomost. Největší chybou je nic nepřiznat a doufat, že se informaci dozvíme časem," říká personalista Milan Novák ze společnosti Grafton Recruiment.Ale není ani dobré některé věci uspěchat. Například na výši mzdy by se uchazeč neměl ptát v úvodu prvního setkání. Tuto otázku je dobré nechat nakonec či mezi posledními, po diskusi o tom, co uchazeč může firmě přinést.Otázky by měly být kladeny příjemným, přátelským způsobem a je dobré si je připravit předem. Není-li firma schopna či ochotna na některé z nich odpovědět, může to svědčit o její nesolidnosti či chaosu, který v ní vládne.