Na náhradu škody má pojišťovna až tři měsíce

Do jaké výše hradí pojišťovna škodu z pojištění odpovědnosti?

Zákon stanoví minimální limity pojistného plnění, to znamená nejvyšší hranice plnění pojišťovny při jedné pojistné události. U škod na zdraví nebo škod usmrcením je tato výše stanovena částkou nejméně 35 milionů korun na každého zraněného nebo usmrceného.

U věcných škod, to je škod vzniklých poškozením a ztrátou nebo odcizením věci při škodné události a škod, které mají povahu ušlého zisku, limit pojistného plnění činí podle zákona nejméně 18 milionů korun, ale bez ohledu napočet poškozených. Pokud by součet nároků všech poškozených tento limit přesáhl, pojistné plnění by jim bylo poměrně kráceno.

Rozdíl mezi způsobenou škodou a plněním pojišťovny (v případě škody přesahující limit) nese škůdce.

Řada pojišťoven proto svým klientům nabízí i možnost vyšších limitů plnění buď bez příplatku nebo s mírným navýšením pojistného, a to až 100 milionů Kč na věcné škody a 100 milionů u škod na zdraví. Pojištění odpovědnosti tak poskytuje v případě sjednání vyššího limitu ochranu i pro případ havárií velkého rozsahu (např. řetězová havárie, střet s kamiónem s následnými rozsáhlými škodami atd.).

Plnění pojišťovny je podle zákona splatné do 15 dnů ode dne, kdy skončila šetření nutná ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit nebo jakmile pojišťovna obdržela pravomocné rozhodnutí soudu o své povinnosti poskytnout pojistné plnění. Šetření musí být provedené bez zbytečného odkladu. Ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy bylo oprávněnou osobou uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti, je pojišťovna povinna ukončit šetření pojistné události a sdělit poškozenému výši pojistného plnění.

To platí v případě, že nebyla zpochybněna povinnost pojistitele plnit z pojištění odpovědnosti a nároky na náhradu škody byly prokázány. V téže lhůtě je pak pojišťovna povinna podat poškozenému písemné vysvětlení k těm uplatněným nárokům na náhradu škody, které byly pojišťovnou zamítnuty nebo u kterých bylo plnění sníženo. Pojišťovna má také povinnost poskytnout na písemnou žádost přiměřenou zálohu na plnění.

Jsou v zákoně o pojištění odpovědnosti výjimky, kdy nemusí být uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?

Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu nemá řidič cizozemského vozidla, který je držitelem platné zelené karty, vydané pojišťovnou v cizím státě nebo vozidla, jehož pojištění odpovědnosti na území České republiky je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu.

Podle zákona dále nemá povinnost uzavřít pojistnou smlouvu složka Integrovaného záchranného systému pro všechna vozidla neužívaná k podnikání a zařazená do průběžně aktualizované přílohy integrovaného záchranného systému kraje.

Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu dále nemá Bezpečnostní informační služba pro vozidla, která provozuje, Ministerstvo obrany pro vozidla provozovaná Vojenským zpravodajstvím a Ministerstvo vnitra pro vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace a pro vozidla Policie České republiky útvarů služby kriminální policie. Výjimku má i obec pro vozidla provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce.

K uvedeným vozidlům Integrovaného záchranného systému a dále jmenovaným vozidlům (dále jen vozidlo s výjimkou z pojištění odpovědnosti) vydá zelenou kartu Ministerstvo financí. Zanikne-li důvod, pro který byla vozidlu s výjimkou z pojištění odpovědnosti zelená karta vydána, je ten, kdo takové vozidlo provozuje, povinen zelenou kartu ministerstvu bezodkladně vrátit.

Kdo nahradí škodu, kterou způsobí vozidlo s výjimkou z pojištění odpovědnosti?

Škodu způsobenou provozem vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti nahradí ministerstvo, jehož vozidlo škodu způsobilo.

Způsob a rozsah náhrady škody v těchto případech se řídí zvláštním právním předpisem. Osoba, která provozuje vozidlo s výjimkou z pojištění odpovědnosti, je povinna bez zbytečného odkladu nahlásit ministerstvu, že došlo ke škodné události, popsat skutkový stav a předložit k tomu příslušné doklady. Dále musí ministerstvu oznámit, že bylo proti ní uplatněno právo na náhradu škody nebo zahájeno správní nebo trestní řízení, případně že poškozený uplatnil nárok na náhradu škody u soudu nebo u jiného příslušného orgánu, pokud se o této skutečnosti dozví.

Ministerstvo má samozřejmě nárok na náhradu toho, co plnilo, proti fyzické osobě, která škodu způsobila, za podmínek podle § 10 odst. 1 zákona (úmyslné způsobení škody, jednání pod vlivem alkoholu atd.).

