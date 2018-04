Na nákupech ve slevách můžete být i závislí

Všichni jsme přehlceni zaručeně výhodnými nabídkami. Na ulicích, v televizi, v rádiu, na internetu. Rada je ve všech případech jednoduchá – nespěchat. Vážně si nabídku prostudujte, a pokud možno, počkejte do druhého dne. Tolik času samozřejmě často není – právě proto, aby se podpořilo impulzivní nakupování. Tak tomu dejte aspoň dvě hodinky. Zajděte si třeba na oběd a uvidíte, jestli nabídka stále tak dobře zní.

To, že máte problém, zjistíte docela jednoduše. Vyhledávání slev už přestává být racionálním jednáním, ale stává se vzrušující. Těšíte se na další den, na proklikávání se dalšími a dalšími slevovými stránkami. Jasnou varovnou známkou je, když už si nemůžete pomoci. Sice máte spoustu práce, sice se chystáte na důležitou schůzku, ale nedá vám to. Přece jen se podíváte, co dnes zrovna ve slevě je. A o stupínek výš je situace, kdy poprvé zjistíte, že si něco koupíte, i když to vlastně nechcete či na to nemáte.

Nebo zjistíte, že vás znervózňuje, když nemůžete na internet. Nebo zrovna není žádná zajímavá sleva. Možná si pak koupíte nějakou blbost jen proto, abyste už měli klid.

Závislosti mají jedno společné. Vzrůstající napětí, pokud není závislost naplněna. A slastná úleva, když naplněna je. A vlastně si toho nejspíš nevšimnete sami. Takže, až se vás někdo zeptá "nebylo už těch slev moc?", zamyslete se.

Pokud se v předchozím odstavci poznáváte, je čas přestat. Měsíc nic nekoupit. Ani jednou se nepodívat na slevy. Že je měsíc moc? Že jste to nevydrželi? No tak v tom případě máte vážně problém. Popřemýšlejte, co vám tyto nákupy reálně dávají a co berou. Kolik peněz jste za poslední měsíce skutečně ušetřili.

A o kolik vám stouply výdaje

Celou situaci s někým proberte. S kamarádkou. S partnerem. S odborníkem. Najděte si jiné, bezpečnější vzrušení. Přečtěte si o novodobých závislostech. A znovu zkuste přestat. Jen tak mimochodem. Psaní tohoto článku mě inspirovalo k výhodnému nákupu. A vás?

Dejte slevě čas. Dojděte si na oběd a pak se znovu zamyslete, jestli opravdu potřebujete zrovna tuhle věc koupit.