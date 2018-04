Na nejlevnější bankovní účet postačí i průměrný plat

Před pár týdny ohlásila Česká spořitelna, že končí s produktovými balíčky a její klient není průměrný, nýbrž naprostá individualita. Téměř stejná věta zazněla i z úst představitelů spojených bank – eBanky a Raiffeisenbank. Na svět přichází eKonto, které nahradí cenové programy Základ, Plus a Euro Plus (eBanka) i kompletní konta Raiffeisenbank. Od 24. září se sice jejich nabídka nezastaví, ale prodej bude výrazně omezen – budou totiž k dostání pouze na vyžádání.

Základem nového eKonta je běžný privátní účet eBanky spojený s jejím přímým bankovnictvím a debetní platební kartou. To vše klient získá za měsíční cenu 93 korun - tu by platil za tří základní služby (vedení účtu, přímé bankovnictví a debetní kartu) ve chvíli, kdy by mu měsíční příjem nestačil na dosažení některého z věrnostních programů. Plus samozřejmě poplatky za jednotlivé transakce.

Další služby si může klient dokoupit už za standardní cenu. Podmínkou pro další cenová zvýhodnění (procentní slevy na jednotlivé produkty) je právě tento základ a splnění podmínek některého z věrnostních (loajalitních) schémat.

Ta spočívají ve splnění kreditního obratu - klient musí na účet měsíčně ukládat 20 tisíc, respektive 25 tisíc korun. Jinou variantou je nižší kreditní obrat kombinovaný s dalším vybraným produktem (pravidelný vklad alespoň 15 tisíc a například spotřebitelský úvěr) nebo pouhé využívání vybraného produktu (například hypoteční úvěr přesahující 2 miliony Kč).



Podmínky pro získání cenových zvýhodnění Vždy jsou povinné

- vedení běžného účtu, přímé bankovnictví a elektronická debetní platební karta (LS0) Sleva 1. úrovně – podmínky pro získání cenového zvýhodnění (loajalitní schéma 1 = LS1):

- navíc min. měsíční kreditní obrat 20 tisíc Kč nebo

- min. měsíční kreditní obrat 15 tisíc Kč a spotřebitelský úvěr min. 50 tisíc Kč nebo

- min. měsíční kreditní obrat 15 tisíc Kč a hypoteční úvěr min. 400 tisíc Kč nebo

- min. měsíční kreditní obrat 15 tisíc a balance deposit + investice k předposlednímu dni v měsíci min. 100 tisíc Kč Sleva 2. úrovně – podmínky pro získání cenového zvýhodnění (loajalitní schéma 2 = LS2):

- min. měsíční kreditní obrat 25 tisíc Kč nebo

- hypoteční úvěr min. 2 miliony Kč (čerpaný) nebo

- balance deposit + investice k předposlednímu dni v měsíci min. 500 tisíc Kč

eKonto je účet pro vyšší příjmové skupiny

„Raiffeisenbank a eBanka se chce zaměřit především na klienty s vyššími příjmy. Tito klienti nyní od banky mohou získat zdarma výhodný účet eKonto s celou řadou dalších služeb,“ uvedl k novému produktu výkonný ředitel oblasti Obchod a Marketing a Produkty eBanky Mario Drosc.

O tom koneckonců svědčí i zachování určité minimální příjmové hranice pro možnost uplatnění většího množství slev, respektive slev ve větším rozsahu. Podívali jsme se proto na účet z pohledu našeho fiktivního pasivního a aktivního klienta, který buď dosahuje, či naopak nedosahuje některého z loajalitních systémů banky.

Porovnání měsíčních nákladů na vedení eKonta - pasivní klient (v Kč) Využívané produkty LS0 LS1 LS2 elektronické bankovnictví 35,00 0,00 0,00 platební karta elektr. 23,00 0,00 0,00 3x výběr z bankomatu 9,90 9,90 9,90 3x trvalý příkaz mimo banku 20,70 20,70 20,70 1x příchozí platba 0,00 0,00 0,00 kontokorent 50,00 0,00 0,00 výpis 6,00 0,00 0,00 Celkem 144,60 30,60 30,60

Porovnání měsíčních nákladů na vedení eKonta - aktivní klient (v Kč) Využívané produkty LS0 LS1 LS2 Elektronické bankovnictví 35,00 0,00 0,00 2x platební karta embos 80,00 40,00 0,00 4x výběr z bankomatu 19,80 19,80 19,80 5x trvalý příkaz mimo banku 34,50 34,50 34,50 5x inkaso 34,50 34,50 34,50 10x JEP 69,00 69,00 69,00 kontokorent 50,00 0,00 0,00 výpis 6,00 0,00 0,00 Celkem 328,80 197,80 157,80

Pro našeho pasivního klienta vychází se slevami eKonto jako nejlevnější z nabídky našich tuzemských bank. Nižší cenu za využívání bankovního účtu budete se stejnými službami hledat jen velmi obtížně. Srovnatelnou cenu získáte jen u některých družstevních záložen. Co se týče aktivního klienta, pak se eKonto řadí k levnějším, zejména pak v případě, kdy dosáhnete na slevy 2. úrovně. Levnější je pro náš případ pouze Genius Aktiv od GE Money Bank (119 Kč) a Program Plus Poštovní spořitelny (141,70 Kč).

Klienti Raiffeisenbank budou mít změnu těžší

Pokud se klient eBanky rozhodne přeměnit svůj cenový program na eKonto, bude to pro něj znamenat velmi rychlou bankovní transakci. Vše zůstane v „běhu“, tedy bude využívat stávajícího čísla účtu. Pokud se ovšem pro stejný krok rozhodne klient Raiffeisenbank, musí počítat s tím, že číslo účtu i kód banky změní. A aby změn nebylo málo, pak v příštím roce, jakmile dojde k právnímu spojení obou bank, definitivně nahradí bankovní kód eBanky 2400 číslo 5500 (Raiffeisenbank).