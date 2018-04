Na některé nehody je povinné ručení krátké. A z řidiče je žebrák

Černá kronika

Obrovské škody vznikají často po ekologických haváriích, srážkách s cisternami, kdy dojde k rozsáhlému poškození půdy či zdrojů pitné vody. S vysokými náhradami se setkáme i po hromadných haváriích na dálnicích, řetězových srážkách v alpských tunelech či kolizích s kamiony převážejícími cenný náklad, třeba elektroniku.



Druh srážky

(za rok 2006) Počet

nehod Počet

usmrcených S jedoucím

vozidlem 102 956 409 Se zaparkovaným

vozidlem 31 728 19 S pevnou překážkou 26 908 250 Havárie 10 557 75 Se zvěří 6 692 0 Jiný druh nehody 4 831 10 S chodcem 4 031 171 S vlakem 262 22 Celkem 187 965 956

Zdroj: Přehled o činnosti služby dopravní policie PČR v roce 2006

„Stalo se rovněž, že klient se starší škodovkou narazil do optického zařízení zahraniční televizní společnosti v hodnotě převyšující 70 milionů korun a zcela jej zničil,“ uvádí Václav Bálek z České pojišťovny. Řidič při této nehodě ve své zvědavosti nedal pozor a najel do autojeřábu, na kterém byla připevněna triková kamera. Pojištěn sice byl, ale na mnohem nižší limit. Firma nakonec od soudního vymáhání horentní sumy na samotném řidiči odstoupila, na gentlemanskou dohodu se však rozhodně spoléhat nedá.

Nejsmutnější a také finančně nejnáročnější jsou samozřejmě odškodnění za těžké škody na zdraví, zranění, náhrady za invaliditu nebo úmrtí. Škoda se dále násobí při zavinění újmy živiteli rodiny, vyplácení doživotních rent nebo způsobením škody v zemích na západ od našich hranic.



Povinné ručení, přesněji pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, musí mít uzavřeno každý majitel motorového vozidla. Nepojištěné vozidlo se dle zákona nesmí na silnici vyskytovat. Povinné ručení chrání pojištěného před úhradou škod, které provozem vozidla způsobí, do výše limitů sjednaných ve smlouvě.

Kdo pojistí nejvyšší škody

Limity plnění v nabídkách pojišťoven jsou vždy rozděleny do dvou kategorií – na škody způsobené na zdraví (náklady na léčení, úraz, úmrtí) a na škody na majetku (věcné škody, ušlý zisk). Zákon předepisuje u těchto limitů minimální plnění. Pro škody na majetku je to 18 milionů korun, vyšší limit 35 milionů korun se týká škody na zdraví.

Drtivá většina pojišťoven nabízí možnost volby z několika výší pojistného krytí. Nejčastěji začíná povinné ručení na hranici zákonného limitu (18 milionů na majetek/ 35 milionů na zdraví). Už nejlevnější základní nabídka povinného ručení Triglavu (50/50), Kooperativy (24/54), ČSOB Pojišťovny (24/44) a České pojišťovny (20/40) začíná výše než uvedený zákonný limit. Limity jsou uvedeny v závorkách (majetek/zdraví).

Povinné ručení s nejvyššími limity na trhu (100/100) lze sjednat u čtyř pojišťoven: Allianz, Uniqa a dále u České pojišťovny a ČSOB Pojišťovny.

Pojistné u nižších a vyšších limitů se od sebe dramaticky neliší. Kupříkladu pojištění Škody Octavia 1,9 TDI PD stojí u České pojišťovny 8478 korun u limitu Standard a 8817 Kč za limit Bonus Exclusive. Rozdíly mezi jednotlivými pojišťovnami však činí i několik tisíc korun. Podrobnější srovnání přineseme příští týden.

Pojišťovna Název produktu Limit

plnění:

věcná škoda Limit

plnění:

škoda na zdraví Allianz Základní 18 000 000 35 000 000 Vyšší 50 000 000 50 000 000 Maximální 100 000 000 100 000 000 Česká

pojišťovna Standard 20 000 000 40 000 000 Bonus Exclusive 100 000 000 100 000 000 ČPP Sporopov 18 000 000 35 000 000 Speciál Plus 20 000 000 40 000 000 Super Plus 70 000 000 70 000 000 ČSOB Standard 24 000 000 44 000 000 Dominant 60 000 000 60 000 000 Premiant 100 000 000 100 000 000 Direct Základní 18 000 000 35 000 000 Rozšířená 30 000 000 60 000 000 Generali Standard 18 000 000 35 000 000 Plus 30 000 000 60 000 000 Kooperativa Standard 24 000 000 54 000 000 Benefit 70 000 000 70 000 000 Triglav 50/50 50 000 000 50 000 000 Uniqa 18/35 18 000 000 35 000 000 50/60 50 000 000 60 000 000 100/100 100 000 000 100 000 000 Wüstenrot Základní 18 000 000 35 000 000 Zvýšený 70 000 000 70 000 000

Limity povinného ručení jednotlivých pojišťoven, v Kč

Když limity nestačí

Vyšší limit se může hodit ve chvíli, kdy vám osud přivede při chvilkové nepozornosti do cesty luxusnější vůz. Pokud někomu pošlete do automobilového nebe tisícikoňové Bugatti Veyron, které již brázdí i české silnice, a sjednali jste si povinné ručení se zákonným limitem na škodu na majetku do 18 milionů korun, zůstane vám po nehodě na krku osobní dluh v hodnotě minimálně dalších 18 milionů.



Vůz Cena v Kč Bugatti Veyron 36 mil. Maserati MC12 23 mil. Ferrari Enzo 22 mil. Porsche Carrera GT 15 mil. Mercedes SLR McLaren 14 mil.

Nejdražší vozy na českých silnicích, kterým je lépe se vyhnout

V případě nehody pojištěného provozovatele uhradí pojišťovna škodu do výše limitu sjednaného plnění ve smlouvě. "Část škody, která převyšuje v pojistné smlouvě sjednaný limit pojistného plnění, hradí poškozenému ten, kdo mu za škodu odpovídá (provozovatel vozidla, řidič vozidla). Poškozený se svých práv může domáhat i exekucí proti majetku nedostatečně pojištěného škůdce," uvádí Jakub Hradec z České kanceláře pojistitelů.

Za nepojištěného řidiče sice nejprve zaplatí škodu do výše zákonných limitů (18/35) Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu. Viník se však splácení nevyhne. Fond následně velmi intenzivně škodu na provozovateli i řidiči vozidla vymáhá. Škodu nad tento limit vymáhá poškozený přímo na viníkovi.

S nízkým limitem se vám nemusí jízda vyplatit. Způsobená škoda může být totiž poškozeným vymáhána v plné výši, tedy i v řádech stovek milionů korun. Úplně bez pojištění je výlet ještě riskantnější – nepojištěným řidičům hrozí kromě případné plné náhrady škody i pokuta a zákaz řízení vozidla, i když žádnou nehodu nezpůsobí.

Na druhou stranu nutno dodat, že ve výjimečném případě vykolejení vlaku či znečištění zdroje pitné vody v důsledku zaviněné havárie vás bohužel nemusí ani povinné ručení se super stomilionovým limitem před doživotním splácením škody ochránit.