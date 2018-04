Na nízkonákladové účty, které šetří peníze, začínají lidé slyšet

Podle hodnocení odborné poroty je nejlepším účtem roku eKonto od Raiffeisenbank. Za dobu své existence bylo vyhodnoceno jako nejlepší už počtvrté.

eKonto není levné pro každého

Není však levné pro každého, bez poplatku ho banka vede klientům s měsíčním obratem 25 tisíc korun nebo těm, kdo mají v bance naspořeno víc než půl milionu korun. Nejenže je účet v takovém případě zdarma, banka dokonce klientům posílá bonus 20 korun. "Celková částka vyplacená klientům eKonta již přesáhla 50 milionů korun," přibližuje produktový manažer Raiffeisenbank Roman Přeučil.

Bonus má v sobě navíc i charitativní rozměr. Klient se zaslaného bonusu může jednoduchým kliknutím ve svém internetovém bankovnictví vzdát ve prospěch jedné ze čtyř neziskových organizací (Pomozte dětem, Český červený kříž, Nadace Charty 77 a H. Stepic CEE Charity). "Tímto způsobem již byly na pomoc potřebným zaslány téměř dva miliony korun," dodává Přeučil.

Stříbrný je osobní účet od Fio banky

Na stříbrné pozici se prvně v historii soutěže objevuje Fio banka s osobním účtem. Ten je také zdarma, včetně domácích elektronických transakcí, internetbankingu, platební karty a deseti výběrů v bankomatu Fio banky zdarma.

Bankomatů má Fio zatím v Česku jen 73, ale dostupný výběr za šest korun je i z bankomatů ČSOB. Výhodou Fio osobního účtu je to, že si neklade žádné finanční podmínky – není třeba mít na účtu žádný konkrétní obnos a za účet nic neplatíte. To se týká i podnikatelů.

Třetí příčku drží on-line účet Poštovky

Třetí nejlepší účet roku 2011 je ten, který nabízí Poštovní spořitelna pod názvem Era online účet. Ten je zdarma pro klienty, kteří mají průměrný měsíční zůstatek na účtu alespoň 15 tisíc korun. Pozor však na to, že průměrný zůstatek není to samé co obrat na účtu – nestačí, když přijde výplata, kterou následně utratíte, peníze musí v bance skutečně ležet.

Na oplátku klient získá zadarmo vedení účtu, tuzemské platební příkazy v internetovém bankovnictví, výběry z bankomatů ČSOB a Poštovní spořitelny, elektronické výpisy a došlé platby.