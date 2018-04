Na nového šéfa musíte udělat dojem

Ztráta práce patří k jedněm z nejvíce stresových situací v životě. Podle ředitelky personální agentury Mercury Group Alice Hamidové je ovšem třeba dívat se na tuto životní etapu jako na něco, co není v tržním hospodářství výjimečné.

Co lidé při hledání práce nejvíce podceňují?



Stále si neuvědomujeme, že i hledání práce podléhá zákonitostem trhu, a tedy nabídce a poptávce. Při hledání práce jste v situaci, kdy nabízíte svou kůži. Právě fakt, že jsme na trhu, kde namísto výrobku zkrátka nabízíme své znalosti, zkušenosti a práci, lidé těžko chápou.

Čím se to projevuje?

Především lítostí a hořkostí ze ztráty práce. Zatím jsme se nenaučili, že ve zdravém ekonomickém prostředí lidé práci ztrácejí a pak se na pracovní trh opět vracejí. Lidé, se kterými jsem se setkala a přišli o práci, nakonec usoudili, že nucená změna s sebou přinesla i nové možnosti. Většinou totiž našli práci lepší, v níž byli spokojenější. Změna nemusí být k horšímu, ale je náročná.

Nemám tedy právo na lítost, když ztratím práci?

Každý se polituje, ale nesmí to trvat dlouho. Pokud si rychle chcete najít práci novou, tak se zaměřte na co nejrychlejší emocionální vyrovnání. Každý, kdo nabírá zaměstnance, chce, aby mu do firmy přinesli novou energii a svěží nápady. Pokud jste psychicky na dně, tak ani sami sebe dobře neodprezentujete.

Přitom při pohovorech, kdy už se vybírá z kandidátů, kteří mají téměř stejné zkušenosti i znalosti, rozhoduje ze 60 procent to, jak zapůsobíte vaší osobností.

Čím na pohovoru zaujmout?

Pohovor je jako svádění. Vzpomeňte si, co jste dělali a vymýšleli, abyste kdysi získali náklonnost svého partnera. Podobně je to i při pohovoru – máte v průměru jen 45 minut na to, abyste zaujali svého budoucího šéfa a získali jeho sympatie.

Jak toho dosáhnout?



Každopádně základem už je, že přijdete včas. Budete oblečeni vhodně podle toho, o jakou pozici se ucházíte. Tedy že na pohovor na jakoukoliv pozici nepřijdete v tričku a džínách, což pro některé lidi stále bývá problém.

Hlavně je dobré mít předtím v hlavě připravenou sebeprezentaci. Tedy to, co osobě řeknete – snažte se zaujmout, zdůraznit přednosti, jimiž mezi ostatními uchazeči vyniknete.

Každý pohovor nemusí být dotazovací. Někdy vám dají prostor, abyste o sobě mluvili. Klidně si doma nacvičte takový proslov – před zrcadlem nebo i s rodinou nebo před přáteli, aby vás upozornili, kdy třeba působíte nejistě nebo rozčíleně.

Mohu nalezení nového místa ještě urychlit?

V první řadě je třeba si uvědomit, že hledání nového zaměstnání je práce na plný pracovní úvazek. Od prvního dne byste se mu měli věnovat šest hodin denně minimálně. Není dobré myslet si, že pošlete životopis a pak budete už jen tři týdny čekat na odpověď.

Ráno vstanete, podíváte se na inzeráty v novinách i na internetu, na aktuální nabídky začnete posílat životopisy s průvodním dopisem, chodit na pohovory.

A dál?

Vytvořte si seznam firem, v nichž byste chtěli pracovat. Pošlete jim dopis se svým životopisem, i když zrovna neinzerují volná pracovní místa. Ideálně dvěma lidem – na personální a svému možnému budoucímu šéfovi. Můžete mít štěstí a zrovna budou někoho hledat.

Nejspíš vám neodpoví. Nicméně budou o vás mít informaci, že vůbec existujete, že jste oslovitelní na trhu práce, a v budoucnosti - za dva měsíce či půl roku nebo později - se může stát, že se vám ozvou přímo. Popřípadě se můžete připomenout i tím, že do firmy zavoláte a ověříte si, zda došel váš dopis.

Jak dlouho můžu práci hledat a kolik CV rozešlu?

Pokud budete práci hledat usilovně, může to trvat i rok. Rozešlete desítky, možná i stovky CV a absolvujete desítky pohovorů. Ale na to se musíte psychicky připravit. Zkrátka uvědomte si, že hledání práce je nepříjemné a nemotivující, protože ve většině případů nemáte žádnou zpětnou vazbu, žádné odpovědi na vaše dopisy.

Je to hodně o psychické odolnosti. Musí být na vás vidět, že situaci zvládáte, nikoli že jste zoufalí. Každopádně po třech měsících intenzivního hledání už máte nasbírané kontakty a vaše šance na úspěch se zvyšuje.

A co když se mi ani tak nebude dařit?

Nehledejte jen práci, jakou jste doposud dělali. Vytvořte si seznam toho, co umíte, s čím jste se kdy setkali a co zvládnete. Podle toho se rozhodujte. Například pokud jste do dneška využívali při práci jen angličtinu, neznamená to, že nemůžete oprášit svůj druhý jazyk – třeba němčinu, kterou jste už málem zapomněli. Zvětšíte tak objem nabídek, na které budete moci reagovat.