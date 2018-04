Na nový rok nové sazebníky

První změny sazebníku k 1. lednu 2006 ohlásila s měsíčním předstihem Komerční banka. Slibovala zejména zjednodušení a zkrácení sazebníku, neboť do konce letošního roku na svých stránkách uveřejňovala jen jeho výňatek. Získat jej celý k nahlédnutí byl nadlidský výkon.

Spolu s novou podobou sazebníku však KB upravovala i ceny služeb a produktů. A tak se změnilo např. Idealkonto, nejlevnější balíček služeb KB. Nyní stojí 35 korun oproti původním 39, resp. 19 korunám, když jste si ke kontu používali některý z kanálů přímého bankovnictví. Změna se udála i v oblasti výběrů z bankomatů. Po vzoru České spořitelny také KB nyní nabízí určitý počet bezplatných výběrů z vlastního bankomatu. Ten se odvíjí od typu platební karty a balíčku služeb. KB také zrušila poplatky za změnu a zrušení trvalého příkazu, a to jak prostřednictvím internetového bankovnictví, tak i papírového nosiče. Zdražila naopak transakce prováděné na pobočce - výběr hotovosti ve všech pásmech o 10 Kč, takže výběr do 10 tisíc korun je nyní účtován poplatek 60 Kč. Také cena podání příkazu k úhradě na papírovém nosiči je vyšší o 10 Kč na celkových 20 korun.

Další velkou bankou, která provedla několik změn, byla Česká spořitelna. V její nabídce se od nového roku totiž objevily další volitelné frekvence výpisů z účtů. Ty byly dosud klientům zasílány s nezrušitelnou měsíční frekvencí. Teď lze volit mezi frekvencí týdenní či měsíční (5 Kč vystavení jednoho výpisu + 7,50 Kč poštovné) a čtvrtletní (12 Kč vystavení výpisu + poštovné). Ostatní změny se týkaly především cizích měn. Snížen byl poplatek za výběr z cizoměnového účtu v měně účtu na 30 Kč z původního 0,5 % (min. 30 Kč, max. 1000 Kč). A od poloviny ledna ČS navýší objem tzv. přeshraničních plateb z 12,5 tisíce na 50 tisíc EUR za jednorázový poplatek 220 korun.

Změn se dočkali i klienti dalších bank. Živnostenská banka upravila sazebník také v několika ohledech. Kladně lze přivítat snížení poplatku za výběr z cizího bankomatu ze 40 na 30 Kč. Ostatní změny se udály především v oblasti operací na přepážce banky. Byl zvýšen např. poplatek za vyzvednutí účtu osobně ze 30 na 40 Kč, či stanoveny minimální výše poplatku (0,5%) pro výběr a vklad mincí z účtu na 50 korun.

Volksbank poplatky hlavně snižovala. Méně zaplatí majitelé FIT konta, jehož měsíční poplatek se snížil o 6 korun na 39 Kč. Rušen je i poplatek za elektronický převod mezi účty v rámci banky a elektronicky zadané změny a zrušení trvalých příkazů a inkas. Jediným zvýšením se banka zbavila své výlučnosti mezi ostatními týkající se nejnižšího poplatku za výběr hotovosti z účtu na přepážce. Z původních 6 korun si nyní banka položku navýšila čtyřnásobně - na 24 Kč. Zároveň s těmito změnami oznámila Volksbank úpravy sazebníku ještě v dubnu tohoto roku.

Kosmetickou změnu provedla v sazebníku i Citibank. U zahraničních plateb se objevila poznámka upravující jednotnou sazbu příkazu pro dispozici BEN na 1000 korun. (Poplatky související s mezinárodní platbou se přenášejí na příjemce platby, včetně těch, které jsou účtovány bankou plátce).

Poslední z velké trojky bank – ČSOB přeorganizuje a zjednoduší svůj sazebník poplatků k 1. únoru. Co její klienty čeká? Zejména to, že sazebník bude srovnaný do tabulek tak, aby bylo možné porovnat cenu produktu a jejich funkcionality. Rozhodně tímto způsobem banka ušetří prostor a papír, protože ze sazebníku bude vypuštěno 215 položek. Rozsah sazebníku se sníží ze 30 na 10 stran. Položky však nezmizí nadobro. Budou i nadále vedeny v sazebníku pro podnikatele a firemní klienty. Platí to např. pro operace na finančních trzích, nebo dokumentární platební styk. Změny jsou to však především kosmetické, žádné razantní slevy u nejběžněji používaných produktů klienti očekávat nemohou.

Poslední, kdo provede změny v poplatcích, je HVB Bank, a to od 1. 2. 2006. Banka na to upozorňuje klienty s předstihem již nyní na svých internetových stránkách. Změny se budou týkat především doplňkových služeb k platebním kartám a vybraných poplatků k úvěrovým produktům.

Pokud jste klientem některé z výše zmíněných bank a změny, jež banky provedly se vám nelíbí, pak máte nyní jedinečnou možnost banku změnit. Do nového roku totiž s poplatkem za zrušení účtu vstoupila pouze Poštovní spořitelna. Ostatní banky ho již neúčtují a klienti tak mají volný přestup mezi bankami otevřený.