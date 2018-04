Na obchodníky s devizami jsou zákony krátké

Vydělat během jediného dne na pádu či vzestupu dolaru 50% je vskutku lákavá představa. Méně lákavé je však to, že můžete o všechny své prostředky přijít mnohem rychleji, než by se vám mohlo zdát. Spekulace s pohybem cizích měn je vždy vysoce rizikovou záležitostí. Pokud se k ní však přidá neseriózní jednání ze strany forexového (z angl. FOReign EXchange) brokera, nepomůže vám žádná stížnost a zůstanou vám pouze oči pro pláč.

Jak lze rychle vydělat (prodělat) peníze?

U forexových obchodů spočívá princip v krátkodobé spekulaci na změnu kursu jedné měny vůči měně druhé. Pro to, abyste mohli dosahovat na vysokého zhodnocení v tak krátkém čase, je bezpodmínečně nutné obchodování na margin. Jeho podstatou je využití pákového efektu.

Demonstrujme si to na následujícím příkladu: Máte na účtě u svého obchodníka 5 000 USD. Za tyto peníze si koupíte kontrakt v hodnotě 125 000 EUR (tyto peníze vám samozřejmě nepatří, ale pro danou chvíli je vám někdo půjčil). Dejme tomu, že v době nákupu kontraktu je kurs eura vůči dolaru 0,9350. Během dne pak dojde k posílení eura až na hodnotu 0,9390 za dolar. Pokud v tuto chvíli kontrakt prodáte, je váš zisk roven 500 dolarům (rozdíl kursů vynásobený hodnotou jednoho kontraktu). Od tohoto zisku odečtete poplatek brokera, který činí 100 dolarů a čistý zisk z této transakce tak dosáhne 400 dolarů – tj. 8% (po přepočtu na roční bázi by váš zisk dosáhnul téměř 3000% p.a.) Ten stejný princip však platí, pokud nakoupíte dráž než prodáte. Do výsledné ztráty je pak třeba započítat i poplatky brokerovi.

Hořká zkušenost klienta

Až doposud by se nejednalo o nic mimořádného. Jeden z klientů společnosti Monterey Capital se však s námi podělil o své poznatky ohledně velmi netradičních postupů této společnosti, která jej podle jeho názoru připravila o několik tisíc dolarů. Vše začalo v létě loňského roku několika nezávaznými telefonáty (dodnes je mu utajeno, jak na něj přišli) a pak stále častějším naléháním na tu pravou investiční příležitost. Dlouhé přesvědčování vedlo k tomu, že tento klient nakonec převedl své peníze na účet společnosti, aniž by s ní měl uzavřenu smlouvu!! Smlouva přišla mnohem později, a k tomu ještě v anglickém jazyce. Později doručený český překlad však v zápatí obsahoval informaci, že jej nelze použít pro právní účely.

Poté mu 2-3x měsíčně volal jásající broker, který vždy dokázal přesvědčit o úspěšnosti zrealizovaných obchodů. Nicméně výpisy, rozesílané zpětně, svědčily o něčem naprosto jiném, i když byly zasílány v angličtině na krásném firemním papíře. Vzrůstající pochybnosti o uskutečněných obchodech tak nakonec vedly až k ukončení spolupráce. I přes další přesvědčování o nutnosti zaslat další peníze pod slibem okamžitého rychlého zhodnocení tak klient nezaslal již žádné prostředky. Od té doby marně jedná s představiteli společnosti Monterey Capital, potažmo Roger Douglas Corp. (neboť pro tuto zahraniční brokerskou společnost sjednávala Monterey Capital v České republice smlouvy s klienty) o navrácení alespoň části investic.

Nekonečná smyčka

Podobných příběhů je celá řada. Společnost Monterey Capital není v tomto byznysu rozhodně osamocena. Firmy podobného ražení (Everbright Investment, Czech finance service, FINAD či dříve Kinsley & Bull, u které např. pracoval Petr Šebesta z Private Investors) u nás volně nabízejí své služby. Je až s podivem, že ke svému působení nepotřebují žádnou licenci České národní banky. Tyto společnosti se zaštiťují spoluprací se zahraničním brokerem, kterým je ve většině případů společnost sídlící v daňovém ráji. Narozdíl od obchodníků s cennými papíry však zahraniční devizoví brokeři nemusejí mít pobočku na území České republiky. Vzhledem k nedostatku informací je velmi obtížné zjistit o těchto obchodnících něco bližšího. Nelze dokonce ani vyloučit, že výpisy, které svým klientům zasílají jsou pouhými cáry papíru – nemáte možnost si jakkoli ověřit, že obchody byly opravdu uskutečněny.

Pokud dojde ze strany nespokojených (či podvedených) klientů k nárůstu tlaku na české zprostředkovatele, je jejich postup většinou následující: dojde k založení další společnosti (nezřídka stejnými lidmi a nezřídka sídlící na stejné adrese), a činnost původní společnosti se velmi rychle omezí. Celé kolečko se uzavírá a byznys pokračuje pod hlavičkou nové společnosti. Tak je tomu i v případě zmiňované společnosti Monterey Capital, která svou činnost již utlumila a místo ní se objevila nová společnost Odium.

V lednu již bude vše jinak

Na současnou situaci naštěstí zareagovali i naši zákonodárci, a proto od 1. ledna příštího roku dojde u vydávání devizových licencí ke změně. Od tohoto dne totiž budou muset mít licenci k provozování své živnosti i zprostředkovatelé zahraničních obchodníků. Společnosti bez licence tak přijdou o svoji beztrestnost, což je pro současné i budoucí spekulanty dobrá zpráva.

