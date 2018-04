Na opravě nájemního domu se podílet nemusíte

Bydlíme jako nájemníci ve velkém domě. Vloni v našem bytě dosáhla spotřeba studené vody 110 m3, správce nám následně vyúčtoval podílem na hlavním měřidle domu 164 m3. Zajímalo by mne, jestli nám bylo vodné vyúčtováno správně, zejména pokud je velký rozdíl mezi fakturovanou spotřebou a náměrem měřidla v bytě.

Podle uvedených údajů existuje v daném případě neúměrně velký rozdíl mezi spotřebou fakturovanou vodárnami a spotřebou naměřenou u konečných spotřebitelů, v daném případě více než 49 %. Tento rozdíl výrazně převyšuje obvyklou přiměřenou hranici uvažovanou ve výši cca 15 až 20 %.

Je třeba uvést, že limit rozdílu mezi údajem fakturačního vodoměru na vstupu do domu a součtem údajů bytových vodoměrů neuvádí žádný předpis. Je však možno aplikovat ustanovení § 2 odst. 9 vyhl. č. 224/2001 Sb., kde se uvádí limit rozdílu mezi údajem společného vodoměru teplé užitkové vody ve společném místě její přípravy a součtem údajů spotřebitelských vodoměrů v zásobovaných zúčtovacích jednotkách ve výši 15 %. V dotazovaném případě jsou naměřené hodnoty nevěrohodné a je třeba, aby vlastník domu zajistil zjištění příčiny tak velkého rozdílu a následnou nápravu.

Základním předpokladem však je, že příslušné vodoměry, a to jak fakturační, tak bytové mají platné ověření jejich přesnosti. U vodoměrů na studenou vodu musí být prováděno ověřování přesnosti vždy po šesti letech, u vodoměrů na teplou užitkovou vodu vždy po čtyřech letech. Do doby, než bude odstraněna příčina nepřiměřeně velkého rozdílu v naměřené dodávce a spotřebě vody, by se nemělo vycházet při rozúčtování vodného a stočného z vodoměrů, ale z průměrného počtu členů domácností v zúčtovacím období.



Majitel domu nám oznámil, že podle zjištění kominíků jsou námi užívané komíny, do kterých jsou zapojeny plynové spotřebiče, ve špatném stavu a vyžadují vyvložkování. Současně sdělil, že na této opravě se musí každý nájemce podílet padesátiprocentní účastí. Majitelem domu je obec a správu vykonává správní firma.

K uvedenému postupu nemá majitel domu, ve vašem případě obec, žádné oprávnění. Zřejmě se jedná o snahu správní firmy dosáhnout vaší spoluúčasti tak trochu nátlakovým způsobem. Uvedený postup by byl v rozporu s nařízením vlády č. 258/1995 Sb. a je třeba jej jednoznačně odmítnout. Za vhodné bych považoval dopis adresovaný městskému úřadu, odboru obecního majetku.

Od roku 1974 bydlím v 7. poschodí. Vadnými panely mi zatéká voda do bytu. Dům byl sice v roce 2000 opraven, ale vodu v bytě mám stále. Letos jsem opět požádal o opravu a zároveň o slevu na nájemném. Z MěÚ jsem dostal na poskytnutí slevy zamítavou odpověď. Podle jakého zákona lze slevu vymáhat, a v jaké výši je na ni právní nárok? Kdo o tom rozhoduje a podle čeho ji lze zamítnout?

Občanský zákoník upravuje právo na uplatnění slevy z nájmu za předpokladu, jestliže nemůžete pronajatou věc užívat způsobem dohodnutým, nebo pouze omezeně. Toto právo musíte uplatnit bez zbytečného odkladu, což je obvykle do tří týdnů, nejpozději však do šesti měsíců. Tato šestiměsíční lhůta je lhůtou propadlou a jako lhůta hmotně-právní je dodržena tehdy, jestliže podání dojde adresátovi nejpozději do šesti měsíců. Z tohoto uplatnění musí být patrno, čeho se domáháte a proč se toho domáháte. Jestliže jste tedy uplatnil nárok na slevu z nájmu včas, můžete se domáhat svých nároků u příslušného soudu ve tříleté promlčecí lhůtě.

Za měsíc březen až květen jsem majitelce složenkou řádně zaplatila nájemné podle platné vyhlášky, ale snížené o zálohu na teplo a teplou vodu. Od 5. 3. totiž domácí dům nevytápí a nedodává ani teplou vodu. V dopise jsem oznámila důvod, proč nájemné snižuji. Majitelka mi však nájemné za březen a duben vrátila. Poslala jsem ho zpět, ale ona ho odmítá přijmout. Nechce se mnou ani hovořit. Nevím, zda mám peníze nechat na poště nebo je přijmout. Obávám se, aby ze mne neudělala „neplatiče“ a nevznikl tím důvod k výpovědi z bytu.

Sama skutečnost, že vám majitelka domu vrátila nájemné, nemůže být důvodem k tomu, že byste se stala neplatičem nájmu. Pro vás je důležité, že jste nájemné odeslala. Co se zaplaceným nájemným majitel domu udělá, je výhradně jeho věc. Vrácené peníze rozhodně můžete přijmout. Doporučuji uložit peníze do soudní úschovy.