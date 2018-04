Na paragraf můžete ošetřovat i nemocné rodiče, musí ale s vámi bydlet

Loňský rok zamotal hlavy především rodičům nemocných dětí, když se několikrát změnily podmínky pro poskytování ošetřovného (tzv. paragrafu). Původní záměr vyplácet po celý rok 2010 tuto dávku nemocenského pojištění až od čtvrtého dne nemoci byl během roku zrušen. I v roce 2011 se ošetřovné vyplácí již od prvního dne starosti o nemocného.

Přesto podle ohlasů a dotazů, které do redakce iDNES.cz přicházejí, je zřejmé, že nejasnosti kolem ošetřovného stále přetrvávají. Proto redakce ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení připravila formou otázek a odpovědí shrnutí základních podmínek a pravidel, které přiznání ošetřovného předcházejí.

Ošetřovné získáte při péči o malé dítě i nemocnou babičku

Kdo má nárok na ošetřovné?

Nárok na ošetřovné má při splnění stanovených podmínek zaměstnanec, pokud nemůže z důvodu ošetřování člena rodiny vykonávat svou práci. Dávku mu vyplatí příslušná okresní správa sociálního zabezpečení (resp. v Praze Pražská správa a v Brně Městská správa), a to již od prvního dne ošetřování po dobu maximálně devíti kalendářních dní.

Rodič žijící sám s dítětem do 16 let, které ještě navštěvuje základní školu, má nárok na ošetřovné až po dobu 16 kalendářních dní.

Kdo nemá nárok na ošetřovné?

Na tuto dávku nemají nárok některé skupiny pojištěnců - například lidé, kteří pracují na základě dohody o pracovní činnosti, lidé, kteří pracují z domova, zahraniční zaměstnanci a OSVČ.

Ošetřovné při péči o dítě nemůžete získat také v případě, kdy už na toto dítě někdo pobírá mateřskou nebo rodičovský příspěvek.

Kdy mohu jako rodič požádat o ošetřovné u dítěte do deseti let?

Na ošetřovné máte nárok jak u nemocného dítěte, tak zdravého, pokud je v karanténě či je kvůli havárii nebo epidemii uzavřena školka či škola, kterou dítě běžně navštěvuje.

Ošetřovné můžete čerpat i v případě péče o malé dítě, pokud ten, kdo se o ně běžně stará, je nemocný, v karanténě, nebo o dítě z nějakého jiného důvodu nemůže pečovat.

Jak je to s nárokem na ošetřovné u dítěte staršího deseti let?

Pokud je dítěti už přes deset let, máte nárok na ošetřovné, je-li dítě nemocné a vy o ně musíte v době nemoci pečovat.

Jak spočítat výši ošetřovného Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne tvoří 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ je průměrný denní příjem v tzv. rozhodném období. Rozhodné období je zpravidla 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla sociální událost - tedy kdy jste začali pobírat ošetřovné. Příjmy v tomto období se sečtou, vydělí se počtem kalendářních dnů a získaná částka tvoří denní vyměřovací základ (DVZ). Ten se stanoveným postupem redukuje a z redukovaného denního vyměřovacího základu se počítají dávky nemocenského pojištění. Z částky: do první redukční hranice (825 korun) se u ošetřovného počítá 90 procent

se u ošetřovného počítá nad první redukční hranici do druhé redukční hranice (1 237 korun) se počítá 60 procent

se počítá nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice (2 474 korun) se počítá 30 procent

se počítá k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Mohu požádat o ošetřovné kvůli péči o nemocnou matku?

Na ošetřovné máte nárok i v případě péče o dospělého (dítě, partner, rodiče), pokud s vámi žije ve společné domácnosti, a pokud jeho zdravotní stav vyžaduje vaši péči.

Ošetřovné můžete čerpat i při péči o členku domácnosti, která porodila a jejíž stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje vaši péči.

Může o ošetřovné požádat i pracující babička nemocného dítěte?

Babička bude mít nárok na ošetřovné pouze v případě, že s dítětem žije ve společné domácnosti.

Rodiče se mohou při péči o dítě jednou vystřídat

Mohou se rodiče při ošetřování dítěte vystřídat?

V průběhu ošetřování resp. péče o dítě se mohou rodiče jednou vystřídat. To však nemá vliv na celkovou dobu vyplácení ošetřovného, vždy bude maximálně devět kalendářních dní. Například matka bude ošetřovat dítě a pobírat ošetřovné od prvního do pátého dne, otec poté od šestého do devátého dne.

Může zaměstnavatel nebo pracovník OSSZ zkontrolovat, zda je ten, kdo ošetřovné pobírá, doma s nemocným?

Podle platné právní úpravy nemůže zaměstnavatel ani OSSZ takovou kontrolu provádět. Při péči o nemocného je samozřejmě možné jít například nakoupit, do lékárny a podobně.

Pouze orgán nemocenského pojištění prostřednictvím svého lékaře kontroluje, zda lékař správně posoudil zdravotní stav a zda oprávněně vystavil požadavek na ošetřovné. Pokud zjistí, že pro ošetřovné nejsou důvody, rozhodne o jeho ukončení.

Jak vysoké bude ošetřovné?

S postupem, jak vypočítat výši ošetřovného, se můžete seznámit u následujících dvou vzorových příkladů.

Příklad 1

Vyměřovací základ zaměstnance v rozhodném období byl 585 600 korun.

Denní vyměřovací základ (DVZ) před redukcí je 1 604,38 korun (585 600 korun : 365 dnů).

Orientačně odpovídá průměrnému měsíčnímu příjmu zhruba 48 800 korun.

Redukční hranice v roce 2011:

1. redukční hranice – 825 korun

2. redukční hranice – 1 237 korun

3. redukční hranice – 2 474 korun

Z částky do první redukční hranice se započítává 90 procent (825 korun x 90 procent = 742,50 korun).

Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se započítává 60 procent (1 237 korun – 825 korun = 412 x 60 procent = 247,20 korun).

Z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se započítává 30 procent (1 604,38 korun – 1 237 korun = 367,38 x 30 procent = 110,21 korun).

Redukovaný DVZ celkem 1 100 korun (742, 50 + 247,20 + 110,21) zaokrouhleno na celé koruny).

Denní dávka ošetřovného činí 60 procent, bude tedy 660 korun (1 100 korun x 60 procent = 660 korun).

Při devíti kalendářních dnech ošetřování je dávka ve výši 5 940 korun (660 korun x 9 dní).

Příklad 2:

Vyměřovací základ zaměstnance v rozhodném období byl 258 tisíc korun.

DVZ před redukcí je 706,85 korun (258 000 korun : 365 dnů).

Orientačně odpovídá průměrnému měsíčnímu příjmu zhruba 21 500 korun.

Z částky do první redukční hranice se započítává 90 procent (706,85 korun x 90 procent = 636,17 korun), zaokrouhleno na celé koruny 637 korun.

Denní dávka bude (zaokrouhleno na celé koruny) 383 korun (637 korun x 60 procent = 382,20 korun).

Při devíti kalendářních dnech ošetřování je dávka ve výši 3 447 korun (383 korun x 9 dní).