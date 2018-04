Na penzi je nejvýhodnější spořit 1 500 korun měsíčně, radí odborník

Výnosnost penzijních fondů byla za rok 2008 nebyla vysoká. Letos jsou odborníci optimističtější. Experta z Penzijního fondu Komerční banky jste se ptali například na výhody penzijního připojištění, změny v novele zákona o penzijním připojištění a na budoucí vývoj důchodového systému v České republice.

Kdo odpovídal:

Pavel Jirák je výkonným ředitelem a předsedou představenstva Penzijního fondu Komerční banky, a.s. Ve vedení fondu působí již 4 roky. Od roku 1991 pracoval na různých pozicích v Komerční bance v distribuční síti a na centrále v Praze. Specializoval se nejprve na korporátní a posléze i na retailové bankovnictví. Vystudoval VŠE v Praze se specializací na finance. Ve volném čase se věnuje zejména rodině a sportu.

Vybrané otázky a odpovědi

OTÁZKA: Jakým způsobem si stanovit nejvhodnější částku měsíční platby a jak nejlépe tuto částku rozdělit mezi mne a zaměstnavatele.

ODPOVĚĎ: Z hlediska výhodnosti je optimální částka Vašeho příspěvku 1500 Kč měsíčně (vč. využití daňových výhod), jako minimální doporučuji příspěvek 500 Kč měsíčně pro využití maxima státního příspěvku. Příspěvek zaměstnavatele je daňově uznatelným nákladem v jakékoli výši. Do výše 24 tisíc Kč ročně (v součtu s životním pojištěním) nepodléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Příspěvek zaměstnavatele bych posuzoval jako dodatečný bonus pro udržení životní úrovně v důchodovém věku. Vždyť který zaměstnavatel by nechtěl mít ze svých zaměstnanců spokojené.

OTÁZKA: Pokud bych urgentně potřeboval předčasně vybrat peníze z penzijního spoření, jak postupovat ? Je jasné, že bych přišel o státní příspěvek. Jak by to bylo s příspěvky od zaměstnavatele? Jakému zdanění by podléhaly vybrané peníze? Mám starý typ spoření.

ODPOVĚĎ: Pokud dosud nesplňujete podmínky pro regulérní výběr Vašich prostředků, můžete kdykoli po odspoření 12ti měsíců smlouvu předčasně ukončit tzv. odbytným. Penzijní fondy ze zákona vrací státní příspěvky včetně výnosů z nich. Danění příspěvků zaměstnavatele činí 15%.

OTÁZKA: Je mi 22 let, už cca 2 roky dávám na penzijní připojištění 200,- měsíčně. Chtěla jsem se zeptat, kolik bych měla v mém věku měsíčně dávat, abych v důchodu byla finančně zajištěná? Není 200,- měsíčně málo?

ODPOVĚĎ: 200 Kč je opravdu málo. Pochopitelně závisí na Vašich finančních možnostech, částku můžete postupně s růstem příjmů zvyšovat. Rovněž doporučuji zvážit jiné investiční produkty.

OTÁZKA: Jsem v pracovním procesu teprve 3 roky, do důchodu mám tedy odhadem 40 let. Už dnes nás straší, že pro naši generaci důchody nebudou. Chci se proto nějak pojistit, ale bojím se, že budu 40 let někam ukládat peníze a pak mne o ně stát nějak připraví (v roce 1953 taky všichni tvrdili, že reforma nebude, že se nic takového stát nemůže - a byla :)). Co s tím? Je pro mne vhodně penzijní pojištění?

ODPOVĚĎ: Vaše obavy z nízkého důchodu se mohou bohužel stát realitou. Domnívám se, že i pro Vás je penzijní připojištění vhodné, můžete začít s nižšími částkami a využít tak výhodu státních příspěvků. Je to současně jedna výhod tohoto produktu, kdy při relativně nízkých příspěvcích si vytvoříte v čase dostatečnou rezervu na penzi. Vzhledem k Vašemu věku bych doporučil zvážit i rizikovější investice. Osobně věřím, že se historická situace z 50. let nemůže opakovat