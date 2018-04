Na podání daňového přiznání máte posledních devět dní

Kdo musí podávat daňové přiznání

Daňový formulář vyplňte, když

máte příjmy z více zaměstnání současně a příjem z některého z nich vám nezdanili srážkovou daní

máte příjem z podnikání nebo pronájmu vyšší než 15 tisíc korun,

vykazujete ztrátu z podnikání

máte příjem ze zaměstnání a vaše ostatní příjmy, například z podnikání či pronájmu, přesáhly šest tisíc korun

Na daňové přiznání můžete zapomenout, když

nemáte žádný příjem

máte příjmy, které jsou od daně osvobozené (sociální dávky, stipendia, podpora v nezaměstnanosti, důchod do 288 000 ročně, příležitostné výdělky do 20 000 ročně)

máte příjmy zdaňované srážkovou daní (dividendy, podíly na zisku, úroky z bankovních vkladů)

Jakou část daňového přiznání vyplnit

jen hlavní formulář – příjmy ze zaměstnání (§ 6), řádky 31 až 36

jen hlavní formulář – kapitálové příjmy (§ 8), řádek 38

Příloha 1 – příjmy z podnikání (§ 7)

Příloha 2 – příjmy z pronájmu (§ 9)

Příloha 2 – ostatní příjmy (§ 10) – mezi ně patří příjmy z prodeje cenných papírů (pokud je prodáte do 6 měsíců od nákupu), příjmy z převodu nemovitosti, z příležitostných činností

Příloha 3 – příjmy ze zahraničí, vyplňuje se pro státy, kde se používá k vyloučení dvojího zdanění metoda zápočtu

Co dát k daňovému přiznání navíc

Když jste byli zaměstnaní či pracovali na některou z dohod a byla vám strhávána zálohová daň, dokládáte originál potvrzení o příjmech od všech zaměstnavatelů.

Když uplatňujete odečitatelné položky:

- originál potvrzení od pojišťovny o částce zaplacené na soukromé životní pojištění

- originál potvrzení od penzijního fondu o částce, kterou jste poslali na penzijní připojištění

- originál potvrzení od banky o zaplacených úrocích z úvěru na bydlení, pokud dokládáte poprvé, budou po vás chtít i smlouvu o úvěru (tady stačí kopie)

- doklad o poskytnutých darech, například kopii legitimace dárce krve nebo potvrzení od nadace

- originál potvrzení o úhradě dalšího vzdělávání (za zkoušky).

Jedině v případě, že vlastníte elektronický podpis a posíláte přiznání elektronicky, pak stačí naskenovaný dokument ve formátu pdf.

Důležité údaje 1. dubna - odevzdání daňového přiznání, pokud nemáte daňového poradce

- odevzdání daňového přiznání, pokud nemáte daňového poradce 24 840 korun - je sleva, kterou si od vypočítané daně může odečíst každý poplatník

- je sleva, kterou si od vypočítané daně může odečíst každý poplatník 11 604 korun - si může rodič odečíst jako slevu na dítě

- si může rodič odečíst jako slevu na dítě 500 korun - je minimální pokuta za pozdní podání daňového přiznání

- je minimální pokuta za pozdní podání daňového přiznání 3. května - termín, do kdy vám finanční úřad vrátí případný přeplatek na dani

- termín, do kdy vám finanční úřad vrátí případný přeplatek na dani 1. července - odevzdání daňového přiznání s daňovým poradcem, do 1. dubna však musíte doručit na finanční úřad plnou moc pro poradce

Jak tiskopisy odevzdat

Formulář odevzdáváte na finančním úřadě podle místa svého trvalého bydliště v době podání. Formulář přinesete buď osobně do podatelny, nebo pošlete doporučeně poštou. Pokud vyplňujete interaktivní formuláře (www.idnes.cz/dane, http://cds.mfcr.cz), můžete odevzdat i černobílý tisk.

Kdo vlastní elektronický podpis, může podat přiznání přes internet, kdo má datovou schránku, může i jejím prostřednictvím (bez elektronického podpisu). K odeslání elektronického formuláře není bezpodmínečně nutný zaručený elektronický podpis. Po odeslání "nepodepsaného" formuláře postačí vytisknout tzv. jednostránkový e-tiskopis, který systém vygeneruje po odeslání dokumentu, vlastnoručně jej podepsat a podat do pěti dnů na příslušný finanční úřad. Formuláře je možné odeslat kdykoliv, v jakoukoliv denní i noční dobu bez ohledu na úřední hodiny.

Do 1. 4. budou všechny finanční úřady otevřeny v pracovních dnech do 18 hodin, v sobotu 26. 3. budou otevřeny finanční úřady v okresních městech od 8 do 12 hodin. Česká pošta žádný prodloužený režim nechystá.

Co se nedaní

veškeré sociální dávky, stipendia

důchody do 288 tisíc korun za rok

peníze získané za dům či byt, ve kterém jste před prodejem bydleli alespoň dva roky (nebo ho pět let vlastnili)

zisk z prodeje cenných papírů, ale až po šesti měsících od jejich nákupu

osvobození se týká i toho, kdo prodal auto, které měl déle než 1 rok od pořízení

úplný výčet od daní osvobozených příjmů obsahuje § 4 zákona o daních z příjmů

Termíny a jaké hrozí penále

Pokud přiznání vyplňujete sami, máte letos na odevzdání formuláře a zaplacení daně termín do 1. dubna, jestli za vás řeší daně poradce, termín je prodloužen do 1. července 2011.

Pokuta za pozdní podání je minimálně 500 korun. Pokud daně zaplatíte sice pozdě, ale sami od sebe, tedy nikoli na základě kontroly, zaplatíte jen úrok z prodlení. Ten je 14,75 procent z dlužné částky ročně (0,04 procenta denně). Počítá se za každý den prodlení počínaje pátým dnem následujícím po dni splatnosti daně až do dne platby. Počítají se však jen pracovní dny, daň musí být beztrestně na účtu úřadu do 7. dubna.

V červenci je doba na nejzazší zaplacení bez sankce ještě delší, protože jsou svátky. Kdo podává daňové přiznání s daňovým poradcem, může letos beztrestně zaplatit daň do 11. července.

Když chybu odhalí finanční úřad a daň vám doměří, zaplatíte nejen úroky, ale navíc i penále 20 procent vyměřené částky, když je daň zvyšována, případně jedno procento, je-li snižována daňová ztráta.

Jak platit

Zaplatit můžete hotově na pokladně finančního úřadu nebo poslat peníze poštou, ale už jen poukázkou typu A, čili i s poplatkem – bezplatné daňové složenky už byly zrušeny. Nejlepší je však částku uhradit bankovním převodem přímo na účet příslušného finančního úřadu.

Daně z příjmů fyzických osob mají předčíslí 721 a číslo účtu vašeho úřadu najdete na http://cds.mfcr.cz v sekci Placení daní.

Kdo má přeplatek, v poslední části daňového formuláře vyplní, kam chce peníze poslat. Dorazit by měly nejpozději v prvních květnových dnech.