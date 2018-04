Na podporu v nezaměstnanosti nemáte automaticky nárok

Na úřadu práce vám poradí i jak napsat životopis, a každý den vám může - za předpokladu, že se zaregistrujete na speciálním portálu ministerstva práce a sociálních věcí - na e-mail přicházet nabídka volných míst.

Kdy síť nestačí

Kvůli většině věcí se vůbec nemusíte obtěžovat na úřad osobně. Stačí, když si otevřete internet. Po internetu ani poštou ale nevyřídíte to základní - zařazení do evidence uchazeče o zaměstnání, které otevírá cestu k podpoře. Musíte se proto na úřadě osobně zaregistrovat a podat žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu.

Zaregistrujte se co nejdříve

Běžte na úřad, ke kterému podle místa svého trvalého bydliště patříte. Seznam úřadů práce najdete mimo jiné na portálu ministerstva práce a sociálních věcí . Na těchto stránkách zjistíte mimo jiné adresu, kontakty i otevírací dobu. Zajděte si na úřad nejlépe do tří pracovních dnů poté, co ztratíte zaměstnání. Když to stihnete, zařadí vás do evidence od prvního dne, kdy jste bez práce.

Příklad - pokud jste odešli z místa 1. dubna, pak běžte na úřad nejlépe 2. nebo 3. dubna. Jako uchazeč o zaměstnání budete vedeni už od 2. dubna. Na úřad můžete jít pro informaci, jak postupovat, ještě před tím, než vám skončí výpovědní lhůta.

Podporu v nezaměstnanosti úřad práce začne vyplácet ode dne, kdy vás zařadí do evidence. Jestliže bude zkoumat vaše doklady a vše vyřizovat déle, částku, na kterou máte nárok, vám doplatí. Výplata podpory probíhá zpětně, tedy například podpora za měsíc březen je vyplacena v měsíci dubnu.

Kde jsou úřady práce Hlavní město Praha - Praha, Jihočeský kraj - České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor, Jihomoravský kraj - Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Karlovarský kraj - Karlovy Vary, Cheb, Sokolov, Královéhradecký kraj - Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Liberecký kraj - Liberec, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Semily, Moravskoslezský kraj - Ostrava-město, Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Olomoucký kraj - Olomouc, Jeseník, Přerov, Prostějov, Šumperk, Pardubický kraj -Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Plzeňský kraj - Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov, Středočeský kraj - Praha-východ, Praha-západ, Beroun, Benešov, Kutná Hora, Kladno, Kolín, Mladá Boleslav, Mělník, Nymburk, Příbram, Rakovník, Ústecký kraj - Ústí nad Labem, Chomutov, Děčín, Louny, Litoměřice, Most, Teplice Vysočina Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Zlínský kraj - Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín

Co si s sebou na první návštěvu úřadu práce vzít

Určitě budete potřebovat občanský průkaz nebo jiný náhradní doklad, kterým prokážete totožnost a místo trvalého pobytu. A dále dokument, kterým potvrdíte, že jste bez práce, například potvrzení o ukončení pracovního poměru, o tom, že jste ukončili nebo přerušili podnikání, že jste ukončili mateřskou dovolenou, dostudovali a podobně. Ten lze dodat i během následující návštěvy úřadu práce.

Na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí, které soustřeďují rady pro nezaměstnané, upozorňují, abyste s sebou přinesli i zápočtový list a potvrzení o výši průměrného příjmu nebo evidenční list důchodového pojištění. Jestliže je u sebe nemáte, můžete to řešit speciálním formulářem pro zaměstnavatele, který si vyplníte a dáte bývalému zaměstnavateli k potvrzení. Lze ho stáhnout z internetových stránek nebo si ho vyzvednete na úřadu práce. Na uvedené internetové adrese jsou i další potřebné dokumenty, mimo jiné žádost o zprostředkování zaměstnání.

Pozor, na podporu v nezaměstnanosti, o kterou budete žádat, nemáte automatický nárok. Úřad musí na základě všech předložených dokladů posoudit, zda splňuje všechny zákonem dané podmínky. Jednou z nich je, abyste v posledních třech letech nejméně dvanáct měsíců byli důchodově pojištěni.