Na poslední chvíli zaplatíte i v jediném dni, ale pěkně draho

Expresní, prioritní či zrychlená platba není nic jiného, než „obyčejný“ příkaz k převodu peněz z účtu na účet, ovšem režim jeho zpracování je zkrácený. Předat jej bance můžete buď prostřednictvím elektronického bankovnictví, nebo v papírové podobě přímo na pobočce. Zajistit je třeba, a to nejlépe ještě před podáním příkazu, na účtu dostatek prostředků.

Zatímco u standardního příkazu k úhradě banka čeká na připsání peněz a následné zpracování příkazu i dva dny po jeho podání, v případě plateb prioritních jen pár minut. Pokud však žádné na účet do předepsaného časového limitu nedorazí, příkaz nebude zpracován.

Běžně je příkaz k úhradě z banky jedné do banky druhé zpracováván v režimu D+2 (den podání a dva dny). To znamená, že v den D banka odečte peníze z účtu plátce, o den později probíhá účtování v clearingovém centru ČNB. Nejpozději dva dny po podání příkazu v bance plátce jsou tak peníze na účtu příjemce.

U plateb prioritních jsou tyto lhůty zkráceny na minimum. Ke zpracování příkazu dochází jak v bance plátce, tak v clearingovém centru ČNB a konečně i v bance příjemce týž den. Peníze se tak odečtou z účtu plátci a připíší na účet příjemce během několika hodin. Samozřejmě pokud takovou službu nabízí i banka příjemce.



Zrychlenou platbu zadáte jen dopoledne

Vaše přání, aby příjemce zaslané peníze skutečně obdržel v den podání příkazu k převodu, lze v bankách běžně zrealizovat pouze v dopoledních hodinách. Nejzazší termín pro předání příkazu k expresnímu zpracování nabízí Bawag Bank, a to do 12:30 hodin na pobočce. Pokud ale dáte přednost internetovému bankovnictví, zadat jej musíte nejpozději do 11 hodin.



Naopak nejkratší termín pro zpracování expresní platby poskytuje svým klientům Komerční banka (dále jen KB). U ní totiž musíte stihnout podat příkaz do konce pracovní doby banky, ovšem už dne, který předchází dni požadované realizace převodu. Pokud vám nebude stačit ani tento termín, lze u KB využít ještě tzv. superexpresní platby. U superexpres platby, kdy peníze z účtu plátce na účet příjemce dorazí v tentýž den, však musíte na pobočce příkaz předat ke zpracování nejpozději v půl desáté ráno.





Banka Pobočka Elektronicky BAWAG Bank 12,30 11,00 Citibank 10,30 11,30 Česká spořitelna 12,00 11,30 ČSOB 12,00 12,00 eBanka 10,00 10,00 Komerční banka 9,30 12,00 Poštovní spořitelna 12,00 12,00 Raiffeisenbank 11,00 11,30 UniCredit Bank 10,00 11,00 Volksbank 10,00 10,00

Zdroj: banky

Rychlost výměnou za vyšší poplatek

S upraveným režimem (rychlejším zpracováním) jsou ovšem v případě všech bank bezprostředně spjaty rovněž vyšší náklady na takovou platbu. Zatímco běžný příkaz k úhradě a jeho zpracování vyjde nejvýše na pár korun, pro poplatek za expresní platby je třeba sáhnout nepoměrně hlouběji do kapsy.





Banka Poplatek za transakci v Kč BAWAG Bank 300 Citibank 200 Česká spořitelna 200 ČSOB 200+skutečné náklady/100* eBanka 25,00 ** GE Money Bank službu nenabízí Komerční banka od 250/100*** mBank službu nenabízí Poštovní spořitelna 15 Raiffeisenbank 200/40* UniCredit Bank 200/85* Volksbank 100

Zdroj: banky

Vysvětlivky: * cena při použití elektronického bankovnictví

** tj. příplatek za realizaci expresní platby

*** cena za expresní platbu (podána den

před realizací)

Za jedinou takto zrychlenou položku zaplatíte obvykle několik set korun. Výjimku mezi bankami, kdy je klientům účtována cena za expresní převod „pouze“ v řádu desítek korun, tvoří eBanka, Poštovní spořitelna, Raiffeisenbank a UniCredit Bank. Podobně jako Raiffeisenbank a UniCredit Bank zvýhodňuje cenově své klienty, kteří použijí k převodu přímého bankovnictví, ještě ČSOB.



Naopak jednoznačně nejvíce si za provedení expresní platby řekne u menších částek Bawag Bank, a to celých 300 korun. Od převáděných dvou milionů výše pak její pozici přebírá Komerční banka, neboť za každý další milion připlatíte 50 korun, minimum je nicméně 250 korun. Způsob podání příkazu u většiny našich bank nemá na výši poplatku žádný vliv.