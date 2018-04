Na práci myslím i ve svém volném čase

Zpověď úspěšných lidíMarta Šnoblová je generální ředitelkou Top Hotelu Praha. Po absolvování Vyšší obchodněpodnikatelské školy v Praze se zaměřením na management cestovního ruchu pracovala v cestovní kanceláři Pressburg. Následovalo studium „Business & marketing studies“ v australském Sydney. Od roku 2003 působila v Top Hotelu Praha na rezervačním oddělení jako vedoucí rezervací a později jako zástupce obchodního ředitele. Je jí 26 let, je svobodná. Ráda lyžuje, baví ji historie a literatura.* Jaký okamžik odstartoval vaši kariéru?Jaro roku 2003 - odpověděla jsem na inzerát na pracovníka rezervačního oddělení, uveřejněný Top Hotelem Praha. V loňském roce mi majitel hotelu nabídl pozici generální ředitelky.* Jaké největší chyby v práci jste se dopustila?Chvíli mi trvalo si uvědomit, že vše nemohu řešit sama. Zavalila jsem se prací a po nějaké době jsem zjistila, že není možné vše stihnout.* Váš největší konflikt v zaměstnání?Nejsem si žádného vědoma. Pokud se mi něco nelíbí, řeknu to hned nahlas. Stejně tak své lidi pochválím nebo jim poděkuji.* Kolik hodin denně pracujete?Zhruba devět až deset hodin. Záleží na počtu akcí, někdy jsou to i víkendy. Práce na hotelu mě baví natolik, že na ni myslím i ve svém volném čase a píšu si poznámky, abych na něco nezapomněla.* Co budete dělat za pět let?Ráda bych pracovala v hotelnictví jako doposud, je to práce, která mě naplňuje a velice baví. Přála bych si být ve vedení Top Hotelu, udržet co nejvyšší standard jeho služeb a hlavně se co nejvíce dostat do povědomí nejširší veřejnosti.* Jakou radu byste dala tomu, kdo právě začíná svou kariéru?Rozhodně bych poradila každému, aby se nebál riskovat a byl trpělivý, pokud úspěch nepřijde ihned. A později aby nezapomínal na ty, kteří mu na začátku kariéry pomohli.