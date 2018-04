Na práci v cizině se pořádně připravte. Uspět je složitější

Letos Luboš Z. ukončil s maturitou studium na zámečníka a začal shánět práci. Ani po dvou měsících neměl štěstí, a tak se rozhodl hledat v zahraničí. V jedné personální agentuře mu nabídli místo v anglickém Manchesteru, neváhal a od rodičů si půjčil peníze na cestu do Británie. Když přijel na místo, ukázalo se, že o něj firma nemá zájem. Odmítli ho hned ve dveřích s tím, že už nové pracovníky nepotřebují. V Británii se rozhodl zůstat a denně odpovídal na desítky inzerátů, avšak zaměstnání ani po měsíci nenašel. Mohl sice dostat práci svářeče, ale chybělo mu osvědčení v angličtině o absolvování kurzu. Domů se vrátil bez peněz a s dluhy.

Sežeňte si Europass

Najít v cizině dobrou práci, která není za minimální mzdu, je dnes těžší než v uplynulých letech. V zemích Evropské unie klesl zájem jak o domácí, tak hlavně o zahraniční pracovníky, ale přesto se volná místa na Eures.cz stále inzerují, jen jich je méně. "Zhruba stejné množství lidí, kteří do zahraničí odjíždějí, se z důvodu ztráty zaměstnání vrací zpět do Česka," říká Eures poradce David Chlupáček.

Právě kvůli vyšší konkurenci na evropském trhu práce je podle Eures poradců nutné, abyste se maximálně připravili na jednání se zahraničními zaměstnavateli. Náročnost se liší podle stupně kvalifikace a pracovního zařazení. Anglicky napsaný životopis nemusí stačit, ideální je Europass. V jednom cizím jazyce (angličtině, němčině nebo francouzštině) vám ho vydá Národního ústav odborného vzdělávání zdarma. Má podobu dodatku k diplomu či k osvědčení, který vašim budoucím zaměstnavatelům usnadní pochopení dosaženého vzdělání a kvalifikace, protože z něj díky konkrétním údajům o vašich dovednostech lépe poznají, co vlastně umíte.

Žádost o Europass si můžete stáhnout na europass.cz. Na stránkách také najdete vzor i návod na jeho sestavení. Lubošovi Z. by Europass v Británii pomohl, protože by v něm měl anglicky napsané osvědčení o tom, že může práci svářeče vykonávat.

Bez dohodnuté práce raději neodjíždějte

Luboš Z. nicméně udělal chybu už při odjezdu. "Od personální agentury měl mít zajištěnou pracovní smlouvu,“ říká poradce Eures. "A pokud ne, měl mít smlouvu s agenturou, kterou pak mohl v případě problému na pracovišti kontaktovat," dodává. Vždy si tedy ověřte, zda je pracovní agentura registrována na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR nebo v Británii, jestliže jednáte s agenturou, která vystupuje jako britská.

Za zprostředkování práce také od vás seriózní agentura nesmí vybírat žádný poplatek. Ten by přicházel případně v úvahu, pokud by poskytla nějaké služby navíc – například by vám v jiné zemi zajistila ubytování.

Podle Eures poradce je dobré nechat si před odjezdem poslat přinejmenším návrh pracovní smlouvy, abyste vůbec měli představu, za jakých podmínek budete pracovat. "Zejména v případech, kdy odjíždíte do zahraničí s profesní odborností a s jasnou představou, jakou práci chcete vykonávat, doporučuji vyjednat předem návrh pracovní smlouvy. Naopak pokud vám v zásadě nezáleží na tom, jakou práci najdete, není úplně nezbytné dožadovat se návrhu smlouvy," říká poradce. Dodává, že je samozřejmě lepší, pokud hledáte práci přímo na místě a můžete přijít na pohovor, neboť přímý kontakt je vždy efektivnější. Nicméně odjezd do zahraničí, aniž byste měli nějakou práci předem domluvenou, může být riskantní, zvláště pokud jste ochotni pracovat jen v jednom konkrétním oboru či pozici.

Nezbytné je také pojištění

Podle Davida Chlupáčka je těžké říci, zda se měl Luboš vrátit do Česka poté, co ho v Manchesteru odmítli zaměstnat. "To je velmi individuální. Spíše bych doporučoval v zemi zůstat a nějakou dobu zkoušet najít jinou práci, pokud vás na dohodnutém místě odmítnou. Pro tyto případy je dobré vzít si vždy s sebou do zahraničí několik kopií životopisu, které budete na místě nabízet, a stejně tak si i předem zjistit kontakty na Eures poradce a úřad práce v Británii, kde vám na místě mohou poradit, jak práci hledat," doporučuje David Chlupáček.

Důkladná příprava na hledání práce není to jediné, co byste před odjezdem neměli podcenit. Na českém Eures si zjistěte informace, jak se v jiné zemi registrovat ke zdravotnímu či sociálnímu pojištění. I když systémy v Unii jsou v zásadě podobné, je mezi nimi rozdíl. Například v Itálii získáváte osobní číslo s nástupem do zaměstnání, ale třeba v Británii je třeba o osobní číslo zažádat už ve chvíli, kdy přijedete a budete hledat práci. Eures poradce zdůrazňuje, abyste si ohlídali přidělení osobního čísla. Pokud si je nevyřizujete sami, najdete je například na výplatní pásce.

Ještě před odjezdem se také nezapomeňte odhlásit ze zdravotního pojištění v České republice. Pokud nemáte zaměstnání v cizině jisté, doporučuje David Chlupáček domluvit se předem s pojišťovnou tak, abyste se mohli odhlásit až ve chvíli, kdy v zahraničí nastoupíte do práce, a do té doby si platit pojištění v Česku. Stejně tak vám mohou do zahraničí posílat z Česka i podporu v nezaměstnanosti, ale počítejte s tím, že v tomto případě se vám tato doba zkrátí na tři měsíce.