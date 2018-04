Na práci v hotelu zapomeňte, míst bude do konce roku málo

Zatímco šest procent zaměstnavatelů hodlá nabírat nové lidi, osm procent bude naopak propouštět. Zbylých 84 procent zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Vyplývá to z Indexu trhu práce, který provedla personální agentura Manpower mezi více než 750 zaměstnavateli v celé České republice.

Co je Index trhu práce • Čistý Index trhu práce vznikne tak, že se od procenta zaměstnavatelů, kteří předpokládají nárůst pracovních sil, odečte procento zaměstnavatelů očekávajících propouštění.

• Průzkum se provádí čtyřikrát do roka v 36 zemích. V Česku bylo osloveno 753 zaměstnavatelů a byla jim položena stejná otázka: "Jak se podle vás změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?"

"Na trhu práce zůstává stále hodně pesimismu. Odráží to atmosféru celého hospodářství, které částečně jeví známky optimismu z doznívání krize, ale zároveň se nadále projevují aspekty plynoucí z recese. Větší opatrnost, snižování nákladů, tlak na růst produktivity, efektivity a konkurenceschopnosti s menším počtem zaměstnanců," říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka Manpoweru v ČR. Podle ní se ale evropská ekonomika tažená Německem stabilizuje.

Práce bude ve financích, na uplatnění v hotelu zapomeňte

Lidé seženou práci hlavně v odvětví financí, pojištění a nemovitostí, které se v prognóze dostalo do plusových čísel. Zaměstnavatelé v této oblasti hodlají nabírat nové pracovníky. Oproti letním měsícům je to velká změna k lepšímu. Nová místa se objeví zřejmě také v dopravě a skladování. Toto odvětví hlásí index trhu práce v hodnotě plus tři procenta oproti létu.

Vůbec nejhorší situace bude podle výsledků šetření v oblasti ubytování a stravování. Uchazeči o práci v tomto odvětví mají pro čtvrté čtvrtletí letošního roku špatné vyhlídky. Čistý index práce je dokonce minus 22 procent. V porovnání s předchozím čtvrtletím se znatelně propadl o 19 procent, v meziročním srovnání poklesl o sedm procent. "Je to samozřejmě dáno tím, že turistická sezona skončila, nicméně i přesto je index velmi nízko," tvrdí Rezlerová. "Je vidět, že tato oblast byla recesí postižena nejvíc."

Penziony a restaurace zlevňují



Výrazný propad tržeb hlásí mnoho hotelů a restaurací po celé republice. Důvod je jasný. Lidé nemají kvůli ekonomické krizi peníze, řada z nich přišla o práci, a tak šetří. Pobyty v hotelech a penzionech raději zkracují a restaurace si vybírají podle cenové nabídky.

"Ano, souhlasím s prognózou, že situace v oblasti ubytování a stravování je velmi špatná. Nejde ale jen o vyhlídky na čtvrté čtvrtletí letošního roku. Propad tržeb jsme zaznamenali už od druhého kvartálu," říká Petr Šot, ředitel čtyřhvězdičkového hotelu Zlatá hvězda, který sídlí na hlavním náměstí jihočeské Třeboně. Právě toto město patří v letní sezoně k vůbec nejnavštěvovanějším místům v Česku.

Sedmdesát procent klientely hotelu tvoří Češi, zbytek hosté ze zahraničí. "Propad je vidět především ve stravování, a to zhruba o třicet procent oproti létu loňského roku. U ubytování je pokles o deset procent. Zlevnili jsme jídla v restauraci a začali jsme nabízet speciální pobytové balíčky, o něž začal být zájem," dodává Šot. Zatím nemá v úmyslu propouštět zaměstnance, nicméně situaci nevidí příliš optimisticky. "Kdybychom začali s propouštěním, snížili bychom kvalitu služeb, a to rozhodně nechceme."

Jsou ale i zařízení, která zatím recesi nepocítila. "My pokles zájmu neregistrujeme, klienti nám naopak přibývají. Máme rozumné ceny, které se už několik let nemění, a těžíme z toho, že hosté utíkají z předražených hotelů," říká Ladislav Trpák, majitel rodinného penzionu v centru Českých Budějovic.

Podobně kritická situace v ubytování a stravování je i v zahraničí. Ceny padají po celé Evropě. Je možné vidět zlevněné nabídky ubytování i přijatelné ceny za jídlo.

"Zatímco běžně stojí dvoulůžkový pokoj v centru Lyonu 119 eur, nyní byl za 43 eur, i když je ještě plná turistická sezona. Takto levných hotelů se dalo najít ve městě víc, i když normálně bývá s ubytováním problém," říká Lenka Kučerová, která jezdí do Francie pravidelně za dcerou.

Vánoce to nezachrání



Špatný závěr roku předpokládají také zaměstnavatelé v odvětví zemědělství, myslivost a lesnictví, kde je propad pochopitelný opět kvůli konci sezony.

Značným překvapením je ale to, že propouštět hodlá i maloobchod a velkoobchod, kde spadl index trhu práce na minus sedm procent, přitom ve třetím čtvrtletí byl na plusových hodnotách. "Je zřejmé, že to letos Vánoce nezachrání. Propad je podle mě ovlivněn nezaměstnaností a menší ochotou bank poskytovat spotřebitelské úvěry," vysvětluje Rezlerová.