Na práci v Kanadě jste se ptali v naší poradně

Zahraniční stáž pro absolventy: Program je určen pro absolventky a absolventy vysokých a vyšších odborných škol, kteří chtějí získat placenou práci ve svém oboru v Kanadě na základě příslibu pracovní smlouvy na dobu nejvýše jednoho roku.



Kariérní růst: Program je určen mladým lidem, kteří chtějí v zájmu svého kariérního růstu absolvovat v Kanadě nejvýše 12měsíční placenou stáž ve svém oboru na základě příslibu pracovní smlouvy.



Stáž v rámci studia: Program je určen pro studentky a studenty vysokých a vyšších odborných škol, kteří chtějí absolvovat placenou odbornou stáž nebo získat pracovní umístění v Kanadě na základě pracovní smlouvy a jako povinnou součást svého studia, popř. v rámci pracovně-studijní dohody mezi institucemi (po dobu maximálně 12 měsíců).



Pracovní prázdniny: Program je určen mladým lidem, kteří chtějí podniknout poznávací cestu do Kanady a zároveň mít povolení vykonávat příležitostné placené práce za účelem doplnění svých finančních prostředků (po dobu nejvýše 12 měsíců).



Pracovní prázdniny pro studenty – SWAP: Program je určen pro studenty a studentky vyšších odborných a vysokých škol, kteří chtějí podniknout poznávací cestu do Kanady a zároveň mít povolení vykonávat příležitostné placené práce za účelem doplnění svých finančních prostředků (po dobu nejvýše 12 měsíců).



Zdroj: Embassy of Canada