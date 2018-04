Na pracovních cestách lze ušetřit

Pokud firma posílá své zaměstnance na služební cesty, je standardem uzavření cestovního pojištění. Toto pojištění lze sjednat jak s územní platností v Evropě, tak s platností po celém světě. Řada firem stále volí cestu individuálního pojištění. Zaměstnanci uzavírají individuální smlouvu s pojišťovnou, tak jak je to běžné, když zaměstnanci cestují na zahraniční dovolenou. Existuje však i jiná možnost.

Dlouhodobé pojištění s elektronickou výměnou dat

Nejnovějším trendem je uzavírání rámcových smluv s elektronickou správou pojištění. Tuto formu mohou využívat i firmy s menším počtem zaměstnanců. Zpravidla mohou rámcovou smlouvu uzavřít firmy, u kterých cestuje minimálně 4 až 6 zaměstnanců. Vše ovšem záleží na dohodě s pojišťovnou, neboť tento typ pojištění může být ušit na míru konkrétním potřebám zaměstnavatele.

Výhodami rámcové smlouvy, kterou se ujednává dlouhodobé pojištění, je to, že se pojistné vyúčtuje podle skutečného počtu dní strávených v zahraničí. Není nutné dopředu nahlašovat přesnou délku pobytu, pouze se pojišťovně nahlásí odjezd pracovníka. Zaměstnanci tak mohou bez obav odjet i na neplánovanou služební cestu. Rovněž správa pojištění je jednodušší a limity pro minimální pojistné se často neuplatňují.

Veškerá administrativa spočívá v elektronickém předávání dat mezi firmou a pojišťovnou a to zpravidla jedenkrát měsíčně zpětně. Data o zaměstnanci, který má vycestovat, zaměstnavatel vkládá přímo do webového formuláře. Poté se zobrazí pojistná smlouva, kterou je možné vytisknout. Následně provede osoba pověřená zaměstnavatelem definitivní odeslání smlouvy do databáze a předá zaměstnanci doklad o pojištění, který je nedílnou součástí pojistné smlouvy. Zaměstnavatel má také možnost kdykoli nahlížet do smluv, které byly sjednány.

Pojištění na pracovní cesty mívá ve většině případů širší rozsah než pojištění turistické. Nejdůležitější složkou zůstává tzv. pojištění léčebných výloh.

Při sjednání pojištění léčebných výloh si zajistíte, že pokud se vám v zahraničí stane úraz nebo náhle onemocníte, pojišťovna za vás uhradí nezbytné náklady na lékařské ošetření. Tedy náklady na ošetření, léčbu (včetně hospitalizace, operací, nutného zubního ošetření k zamezení bolesti), léky, přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení, převoz do místa trvalého bydliště, v případě smrti i náklady na převoz tělesných ostatků zpět do ČR či pohřeb v zahraničí.

Pokrýt lze i riziko terorismu či únosu zaměstnance

Nabídky pojišťoven cestovního pojištění se různí v limitu výše krytí léčebných výhod, v rozsahu pojistného krytí, v asistenčních službách a podobně. Přesto, že je toto pojištění zpravidla relativně levnou záležitostí, vyplatí se výběru pojišťovny věnovat náležitou pozornost.

Pojišťovny stále rozšiřují krytí pojištění léčebných výloh při cestách do zahraničí. Dnes je například možné pojistit i riziko terorismu či únosu pojištěného zaměstnance. Tato pojištění využijí firmy, jejichž zaměstnanci cestují do rizikových oblastí jako je Irák, Izrael nebo Libye. Současně se objevují nové druhy pojištění, například pojištění proti únosu zaměstnance. Pojištění pokrývá například požadavek výkupného či finanční rizika spojená s únosem včetně fyzického napadení.