Na prázdninovou práci v USA myslete už dnes

Odjet během vysokoškolských studií na zkušenou do Ameriky není těžko dosažitelný sen. Kulturně výměnný program Work and Travel, který pro studenty denního studia již řadu let připravují americké úřady, umožňuje takový pobyt každému. Stačí jen sehnat peníze na počáteční náklady, které si však prací v USA vyděláte zpátky. Kromě toho lze po celých Státech volně cestovat jako turista. „Účastníci programu zpravidla stráví čtyři měsíce prací a měsíc cestují,“ říká Alexandra Hroncová z agentury GTS international, která místa v programu zprostředkovává. Hlásit se mohou studenti vysokých a vyšších odborných škol, od letoška i po posledním ročníku.

Co vše musíte zařídit

Začněte s výběrem agentury, u které se zaregistrujete. Rozhodujte se podle doporučení známých, ceny a úrovně služeb. Zajímejte se o to, jak se o vás agentura postará, pokud budete mít za oceánem problémy, a jaké informace vám poskytne ještě před odletem.

Agentura zájemce zaregistruje a obvykle pozve na pohovor v angličtině. „Zařídíme i rezervaci a koupi letenky a žádost o vízum,“ říká Eva Marešová ze společnosti Student Agency. Služby zahrnují i vyřízení zdravotního pojištění a získání formuláře DS 2019, který slouží jako pracovní povolení. Před odjezdem student absolvuje ještě pohovor na americkém velvyslanectví kvůli získání víza. Předem by si měl domluvit také ubytování, to mu často nabídne přímo zaměstnavatel.

Kde hledat práci

Student si může vybrat mezi dvěma variantami, jak práci v USA získat. Jistějším, avšak dražším způsobem je zajištění místa přímo agenturou. Ta jedná se svými smluvními partnery, a pokud se uchazeč přihlásí včas, najde mu místo podle jeho požadavků. „Jestliže mají studenti práci zajištěnou od nás, většinou se účastní pohovoru se zaměstnavatelem nebo jeho zástupcem ještě v Česku,“ říká Jan Polák, majitel agentury ATEP. Orientačním termínem, dokdy je ještě nabídka poměrně široká, je polovina února.

Větší agentury v únoru pořádají takzvané job fairy, tedy veletrhy práce, na které přijedou přímo američtí zaměstnavatelé. „Výhodou veletrhu je, že se studenti setkají s budoucím zaměstnavatelem osobně a mohou se ho zeptat na všechny podrobnosti,“ popisuje Eva Marešová ze Student Agency.

Najdete si místo sami?

Druhou, levnější variantou je samostatné hledání práce. „Pokud si student hledá práci sám, je plně odpovědný za to, že si ji opravdu najde,“ upozorňuje Jan Polák. „Není-li schopen dodat potvrzení zaměstnavatele, že mu práci skutečně dá, programu se nemůže zúčastnit a propadnou mu poplatky.“ Studenti práci shánějí většinou přes internetové vyhledávače, kam zadávají slova jako „summer jobs“.

Webové adresy jim někdy poskytne přímo agentura. Po ní by také měli žádat seznam prací, které lze v rámci programu vykonávat (zakázané je třeba učitelství, zdravotnictví, erotický průmysl, ale třeba i au-pair). „Nejúčinnější je do USA přímo zatelefonovat. Zaměstnavatel tak získá pocit, že o práci skutečně stojíte, a rozhovor po telefonu je osobnější než e-mail,“ radí Eva Marešová. Jan Polák však varuje, že hledání práce „naslepo“ je vždy velmi nejisté. „Podmínky v USA jsou značně jiné než v Evropě a můžete se tak dočkat nepříjemného překvapení, když dorazíte na místo a zjistíte, že tam pro vás práce není,“ říká.

Někdy dohoda neplatí Jan Polák přiznává, že situace, kdy na studenta v USA dohodnutá práce nečeká, se může přihodit i u pracovních míst zajištěných agenturou. „V tomhle mají Američané trochu jinou mentalitu. Žádná agentura se tomu nevyhne, otázka je, jestli to přizná,“ tvrdí Polák. Student by se měl proto předem zajímat, jak o něj bude v podobném případě postaráno. Všechny agentury by měly zajistit telefonní čísla, na která se pracovníci mohou v nouzi dovolat. Větší společnosti studenty obvykle přesouvají na jiné lokality, kde mají nasmlouvány další desítky míst. „Do USA jezdím vždy na začátku léta sám, mluvím se zaměstnavateli a pokud dojde k podobnému případu, snažím se studentům najít náhradní práci přímo v lokalitě, kde se nacházejí,“ popisuje Jan Polák z malé agentury ATEP.

Work and Travel USA

Kolik zaplatíte Cena programu včetně pojištění se pohybuje kolem 15 tisíc korun, o pár tisíc dražší je varianta se zprostředkováním práce. Další peníze stojí letenka, student musí mít navíc při vstupu do USA minimální hotovost 475 dolarů (asi 12 tisíc korun). „Každý by měl počítat i s tím, že první výplatu obdrží po dvou až čtyřech týdnech, dále s náklady na dopravu, ubytování a stravování,“ říká Alexandra Hroncová z GTS international. Pro jistotu je třeba připravit si na všechny výdaje asi 40 až 50 tisíc korun. Většině studentů se to vrátí. „Jde o kulturně výměnný program, možnost poznat zemi, smyslem programu není jen vydělat peníze,“ upozorňuje Jan Polák z agentury ATEP.