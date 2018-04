Na pražské burze konečně nové akcie

Před několika dny se objevila zpráva o tom, že na pražské burze se chystá nová veřejná nabídka akcií (IPO). Přestože bylo v průběhu roku jmenováno několik horkých kandidátů, záměr vstoupit na pražskou burzu prezentovala, trochu překvapivě, developerská společnost ECM Real Estate Investments S.A. Společnost je registrovaná v Lucembursku a vlastní několik společností, které se zabývají developerskou činností, zejména v České republice.

Soustředí se zejména na segmenty administrativních budov, hotelů, rezidenční výstavby a maloobchodních komplexů a kromě projektového managementu jde o pronájem, prodej a správu nemovitostí. Skupina podniká na českém trhu již 15 let a kromě ČR je jejím působištěm také Rusko.

Kdy se dočkáme první IPO po dvou letech?

Pražská burza před několika dny obdržela oficiální žádost o přijetí akcií společnosti na hlavní trh a také žádost o přijetí warrantů této společnosti na oficiální volný trh burzy. Kotačním agentem je společnost HVB Bank Czech Republic a prodejními agenty jsou kromě HVB ještě Česká spořitelna a brokerjet ČS. Po projednání žádosti kotačním výborem burzy dne 1.12. a jejím schválení by už nic nemělo stát v cestě tomu, že akcie ECM se dostanou na pražskou burzu 11.12.2006.

Velikost emise je 95 mil. EUR (asi 2,7 mld. Kč) a hrubý výnos z prodeje akcií by měl být přibližně 65 mil. EUR (asi 1,8 mld. Kč). Cena jedné akcie bude maximálně 55 EUR (1600 Kč). Celkové množství nabízených akcií by měl být až 1,275 milionu kusů nových akcií a více než 315 000 stávajících akcií. Veřejnou nabídku bude tvořit asi 10 % z celkového počtu cenných papírů.

Kromě veřejné nabídky má společnost v úmyslu nabídnout akcie přímo vybraným evropským institucionálním investorům. Podle vyjádření společnosti budou výnosy z prodeje akcií využité k dalšímu rozvoji a akvizicím nových projektů a posílení investičního portfolia.

Vzhledem k tomu, že společnost ECM bude již druhou developerskou společností, která bude uvedena na naši burzu a tento segment je u nás v poslední době hodně v kurzu, spekuluje se o vstupu dalších developerských společností. Jsou to však stále pouhé spekulace, protože mnoho „zaručených“ tipů v minulosti skončilo zklamáním a je prakticky zbytečné předbíhat.

Jedno IPO nestačí

Druhou společností, která oznámila svůj záměr vstoupit na burzu, je český výrobce netkaných textilií, společnost Pegas Nonwovens (dá se říct, že je to ještě větší překvapení, než v případě ECM). Pegas Nonwovens s.r.o. je společnost sídlící v Přiměticích u Znojma a prostřednictvím společnosti CEE Enterprises je vlastněná společností Pegas Nonwovens S.A. registrovanou v Lucembursku. Ta již předložila předběžný prospekt příslušnému dozorovému orgánu.

Majitelem společnosti, který nabízí akcie na trh, je v současné době privátní equity fond Pamplona Capital Partners I, LP, jehož správcem je Pamplona Capital Management sídlící v Londýně. Společnost Pegas Nonwovens se zabývá výrobou netkaných textilií na bázi polypropylenu, které se využívají zejména při výrobě dětských plenek, výrobků dámské hygieny apod. Původně rodinná firma, i v současnosti řízená výhradně českým managementem, působí na trhu již 16 let a momentálně je ve svém oboru na druhém místě v Evropě.

Na rozdíl od předchozí společnosti chce Pamplona umístit akcie kromě Prahy také na varšavské burze a kromě nových akcií bude k dispozici také část akcií společnosti. V případě Pegasu by v ideálním případě přišly akcie na burzu ještě do konce letošního roku.

Je na co se těšit?

Bude velmi zajímavé sledovat, jak se novým titulům na burze bude dařit. Investoři již dlouhou dobu volají po nových emisích, protože nabídka likvidních titulů na pražské burze je, zejména v porovnaní s okolními státy, přímo žalostná. Objemy obchodů, které minulý rok překonávaly rekordy, jsou důkazem zájmu investorů, nedostatek příležitostí však může investory po určité době odradit.

Podobná situace však panovala také po prvním IPO Zentivy, následné dvě duální kotace společností ORCO a CME však již tak raketový nástup nezaznamenaly a do centra pozornosti investorů se dostaly až po určitém čase. Obě nové společnosti nejsou příliš známé a určitě nepatřily mezi favority odborníků na brzké IPO. To však na druhé straně nijak neovlivňuje skutečnost, že obě firmy si vedou v rámci svých odvětví velmi dobře a u zájem investorů by tedy mohl být dostatečný. Úspěch obou nových emisí by byl kromě samotných firem jednoznačným úspěchem také pro BCPP a dobrým signálem pro ostatní společnosti, které o vstupu na burzu uvažují.